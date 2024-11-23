Приглашаю в джип-тур к долине Уштулу, расположенной неподалеку от Грузии! Вы полюбуетесь бездонными озерами и пройдете над 300-метровым обрывом Черекского ущелья.
Посетите древнее село Верхняя Балкария и понаблюдаете за жизнью горцев. Напоследок, если пожелаете, искупаетесь в горячем термальном источнике.
Посетите древнее село Верхняя Балкария и понаблюдаете за жизнью горцев. Напоследок, если пожелаете, искупаетесь в горячем термальном источнике.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
День в окружении горной природы
Вы узнаете, что такое настоящая дикая природа Кавказа. В программе экскурсии:
- Голубые озера — вы увидите пять карстовых озер с кристально чистой водой. С ними связано множество нераскрытых тайн: откуда поступает вода и почему круглый год температура в них равна 9 градусам. Я расскажу, как сам Жак Ив Кусто пытался выяснить причины образования водоема и потерпел неудачу.
- Черекское ущелье — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Я покажу текущую по дну ущелья одноименную реку и нависающие над ней величественные скалы.
- Село Верхняя Балкария — мы посетим аутентичное горное село, окруженное пятитысячниками Дыхтау и Коштантау. Вы узнаете, какие интересные события здесь происходили и как в старину местные жители оборонялись от врагов.
- Боевая башня князей Абаевых — я покажу оборонительную башню, на фоне которой был снят фрагмент фильма Балабанова «Война».
- Урочище Уштулу — мы поднимемся на высоту 2400 метров и попадем в широкую долину, окаймленную горами. Вокруг: простор, чистый воздух, покрытые травой горы и заросли можжевельника.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как мы будем путешествовать по приграничной зоне
- Питание оплачивается дополнительно. Пожалуйста, подготовьте наличные деньги — карты на маршруте не принимают
- Горячие источники по желанию. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
в субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 150 туристов
Наша стихия — Кавказ. Знаем здесь каждый уголок, и готовы поделиться с вами историей и традициями. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они провезут вас по самым живописным маршрутам, расскажут множество легенд, познакомят с местной кухней, помогут вам полюбить Кавказ. Мы будем рады показать вам горы!Задать вопрос
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