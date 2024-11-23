Из Пятигорска - в долину Уштулу! Групповая экскурсия

Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам
Приглашаю в джип-тур к долине Уштулу, расположенной неподалеку от Грузии! Вы полюбуетесь бездонными озерами и пройдете над 300-метровым обрывом Черекского ущелья.

Посетите древнее село Верхняя Балкария и понаблюдаете за жизнью горцев. Напоследок, если пожелаете, искупаетесь в горячем термальном источнике.
Из Пятигорска - в долину Уштулу! Групповая экскурсия
Из Пятигорска - в долину Уштулу! Групповая экскурсия
Из Пятигорска - в долину Уштулу! Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

День в окружении горной природы

Вы узнаете, что такое настоящая дикая природа Кавказа. В программе экскурсии:

  • Голубые озера — вы увидите пять карстовых озер с кристально чистой водой. С ними связано множество нераскрытых тайн: откуда поступает вода и почему круглый год температура в них равна 9 градусам. Я расскажу, как сам Жак Ив Кусто пытался выяснить причины образования водоема и потерпел неудачу.
  • Черекское ущелье — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Я покажу текущую по дну ущелья одноименную реку и нависающие над ней величественные скалы.
  • Село Верхняя Балкария — мы посетим аутентичное горное село, окруженное пятитысячниками Дыхтау и Коштантау. Вы узнаете, какие интересные события здесь происходили и как в старину местные жители оборонялись от врагов.
  • Боевая башня князей Абаевых — я покажу оборонительную башню, на фоне которой был снят фрагмент фильма Балабанова «Война».
  • Урочище Уштулу — мы поднимемся на высоту 2400 метров и попадем в широкую долину, окаймленную горами. Вокруг: простор, чистый воздух, покрытые травой горы и заросли можжевельника.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как мы будем путешествовать по приграничной зоне
  • Питание оплачивается дополнительно. Пожалуйста, подготовьте наличные деньги — карты на маршруте не принимают
  • Горячие источники по желанию. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

в субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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