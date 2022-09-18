Пятигорск: дома и судьбы

Погулять по сказочным улицам города и раскрыть его секреты на авторской экскурсии

5
3 отзыва
Пятигорск — город-кружево, город-поэма и город-картина, который хочется исследовать бесконечно.

Я расшифрую его архитектуру, поделюсь мистическими историями и расскажу о гостивших здесь знаменитых людях. Помогу понять его неординарный характер и загадочную душу. За мной, любители тайн и удивительных сюжетов!
Пятигорск: дома и судьбы
Пятигорск: дома и судьбы
Пятигорск: дома и судьбы
Пятигорск: дома и судьбы
Пятигорск: дома и судьбы
Пятигорск: дома и судьбы
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Описание

Что вас ожидает

Вглубь веков и тенистых улиц

Вы увидите похожую на корабль кофейню Гукасова, раскроете секреты дома Эльзы и полюбуетесь дачей архитектора Уптона. У знаменитого санатория Горячий ключ я поделюсь историей об англичанине, тоскующем по родной земле. А у дома Реброва — о его великом постояльце и первопоселенцах КМВ. Кроме того, вы услышите о временах, когда Пятигорск был военной крепостью и «опасным курортом», о революции и его современном ренессансе.

Пятигорские секреты

Гуляя по старинным тропам Пятигорска, вы узнаете, почему Николай I велел построить здесь белокаменный храм и как он на самом деле называется. Как архитектурный стиль города связан с древнегреческой культурой и где Лермонтов написал одно из своих самых знаменитых стихотворений. А также: почему источники, галереи и бюветы носили имена членов царской фамилии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
18 сен 2022
Для первого знакомства с Пятигорском это очень подходящая экскурсия.
Мария
15 сен 2022
Благодарим Ирину за прекрасную и проникновенную подачу материала! Отдельная благодарность за исполнение стихов и романса!
Экскурсия прошла удивительно гармонично и органично.)
Aleksandr
7 сен 2022
Ирина прекрасная рассказчица и горожанка, которая любит свой город. Дорога и беседа были интересные.

Я бы посоветовал: сократить время экскурсии вдвое и начинать пораньше, пока не жарко. Всё же 4,5 часа пешком - много. Всё остальное мне понравилось.
Ирина прекрасная рассказчица и горожанка, которая любит свой город. Дорога и беседа были интересные.

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