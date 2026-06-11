в субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00

Погулять по сказочным улицам города и погрузиться в его невероятную историю на авторской экскурсии
Пятигорск — город-кружево, город-поэма и город-картина, который хочется исследовать бесконечно.
Я расшифрую его архитектуру, поделюсь мистическими историями и расскажу о гостивших здесь знаменитых людях.
Подробно расскажу об истории возникновения Пятигорска, начиная с основания Константиногорской крепости до наших дней. Помогу понять неординарный характер и загадочную душу города. За мной, любители тайн и удивительных сюжетов!
Вы увидите похожую на корабль кофейню Гукасова, раскроете секреты дома Эльзы и полюбуетесь дачей архитектора Уптона. У знаменитого санатория Горячий ключ я поделюсь историей об англичанине, тоскующем по родной земле. Что пережил Пятигорск в годы ВОВ? Кроме того, вы услышите о временах, когда Пятигорск был военной крепостью и «опасным курортом», о революции и его современном ренессансе.
Вы узнаете:
Почему минеральная вода — хозяйка Пятигорья
Что побудило разбить парк в Горячеводской долине
Как жили у горы горячей первопроходцы курортного лечения
Откуда в Пятигорске травертин
Почему Ермолов велел каждому, кто едет на КМВ привозить ведро чернозёма и саженец
Что было на месте знаменитых беседок парка Цветник
Пятигорские секреты
Гуляя по старинным улицам Пятигорска, вы узнаете, почему Николай I велел построить здесь белокаменный храм и как он на самом деле называется. Как архитектурный стиль города связан с древнегреческой культурой и где Лермонтов написал одно из своих самых знаменитых стихотворений. А также: почему источники, галереи и бюветы носили имена членов царской фамилии.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1126 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в любимом Пятигорске. Знаю свой город, чувствую его и люблю. Историю города начала изучать с детства. Знаю все проходные дворы старого города, тайные переулочки, читать дальшеуменьшить
живописные окраины. Конечно же, прекрасно знаю историю курортного центра — от первого камня до современности.
Глубокое погружение в историю, от Ивана Грозного до Николая ll. Факты и легенды. Первопоселенцы Пятигорья: шотландцы, немцы, итальянцы. зеленое войско и первые архитекторы братья Бернардаци. Природа Пятигорья, строительные материалы, минеральная вода, зелёные парки, архитектура, исторические личности — об этом я рассказываю людям.
Я начала проводить экскурсии, потому что очень хочу, чтобы путешественники поняли и полюбили Пятигорск так же, как люблю его я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 208 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Печатникова
Хотим с мамой выразить огромную благодарность Ирине, сегодня были на обзорной пешей экскурсии по Пятигорску. Встреча произошла вовремя, рассказ был очень интересным и содержательным. Открыли для себя этот прекрасный город, читать дальшеуменьшить
благодаря ей. Отдельно хотим отметить ту трепетность, любовь Ирины к своему родному городу, вовлеченность, а также прочтение ею огромного количества стихов на протяжении всего маршрута. Обязательно будем рекомендовать Ирину для других путешественников, которые захотят поближе познакомиться с Пятигорском.
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю Вас за внимание, доброжелательность и прекрасное общение. Очень радует, когда гости из Петербурга влюбляются в Пятигорск. Жду снова на моей экскурсии.
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Е
Елена
Были сегодня с экскурсией по Пятигорску с Ириной - просто восторг! Очень много узнали об истории Пятигорска, 3 часа пролетели незаметно для нас с мужем, и не утомительно для детей 11 и 6 лет. Вместе с Ириной пролистнули самые значимые страницы истории и географии как всего региона, так и Пятигорска. Всем рекомендую Ирину!
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М
Мария
Ирина прекрасно провела экскурсию по Пятигорску, спасибо ей большое, было невероятно увлекательно и познавательно. Слушать ее было одно удовольствие, она знает огромное количество различных историй про город и рассказывает их с большой любовью.
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю Вас за Ваш отзыв. Пятигорск открывает сердце тем, кто чувствует его красоту. Ждем Вас снова в гости.
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А
Анна
Замечательная экскурсия и лучший экскурсовод Ирина! Были на трёх экскурсиях, но только после экскурсии с Ириной осталось такое приятное впечатление. Ирина с любовью рассказывает о своём городе, грамотная, позитивная и тактичная. Когда приедем в КМВ ещё обратимся к ней и будем её рекомендовать
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия, после которой захотелось побольше узнать о людях, принявших участие в становлении курорта. Оказалось Семён Алексеевич Смирнов мой земляк. Вот такие открытия
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Ольга
Эмоции от экскурсии остались замечательные, подача материала информативная, интересная. Узнала множество занимательных фактов о знаменитых жителях Пятигорска. Ирина очень грамотный рассказчик, ни на минуту не было скучно. Интересный факт: именно читать дальшеуменьшить
её голос звучит в аудиоспектакле, который можно услышать в тоннеле, который ведёт к озеру Провал. Экскурсия начинается около входа в парк Цветник, что очень удобно, а заканчивается около восьми вечера у озера Провал, так что заранее продумайте, как будете возвращаться к центру города, т. к. общественный транспорт ходит до 19.00.