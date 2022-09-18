в субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00

Вы увидите похожую на корабль кофейню Гукасова, раскроете секреты дома Эльзы и полюбуетесь дачей архитектора Уптона. У знаменитого санатория Горячий ключ я поделюсь историей об англичанине, тоскующем по родной земле. А у дома Реброва — о его великом постояльце и первопоселенцах КМВ. Кроме того, вы услышите о временах, когда Пятигорск был военной крепостью и «опасным курортом», о революции и его современном ренессансе.
Гуляя по старинным тропам Пятигорска, вы узнаете, почему Николай I велел построить здесь белокаменный храм и как он на самом деле называется. Как архитектурный стиль города связан с древнегреческой культурой и где Лермонтов написал одно из своих самых знаменитых стихотворений. А также: почему источники, галереи и бюветы носили имена членов царской фамилии.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.