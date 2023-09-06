Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
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Описание
Что вас ожидает
- Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
- По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
- На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
— Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
— канатная дорога в Домбае — 1300 руб. с человека на все три высоты
— входные билеты термальный комплекс — 350 руб. с человека
— еда и напитки (средний чек 300-500 руб. с человека).
- Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник и среду в 06:45, 07:00, 07:15 и 08:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 07:30 и 08:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник и среду в 06:45, 07:00, 07:15 и 08:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 07:30 и 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 69 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
6 сен 2023
Задумала и выполнена экскурсия великолепно! С прогулкой, рассказами, посещением интересных мест, обедом. Экскурсовод просто суперский! И имя у него оригинальное - Бештау! Все познавательно и увлекательно. 10 баллов из 10. Рекомендую!
Олеся
4 сен 2023
Отличный гид, много всего посмотрели, очень интересно и красочно. Дорога конечно изматывает, но иначе в горы и не съездить. За время поездки 2 раза останавливались в кафе покушать, выбор отличный, кухня хорошая и недорого. В общем 10 из 10, поезжайте не пожалеете. P.S. Гид заранее предупреждает о форме одежды, прислушивайтесь.
д
дмитрий
2 сен 2023
Ездил на Домбай 1 сентября с гидом Владимиром. Отличный,позитивный человек,хороший гид. Оценка 5+
Домбай великолепный,дорога к нему очень интересная и разнообразная
Все впечатление испортило транспортное средство
Старое,ужастно некомфортное,небезопасное корыто!!!
И в этот «автомобиль» в дальнюю организатор набивает людей даже на приставные места без ремней безопасности!
Домбай великолепный,дорога к нему очень интересная и разнообразная
Все впечатление испортило транспортное средство
Старое,ужастно некомфортное,небезопасное корыто!!!
И в этот «автомобиль» в дальнюю организатор набивает людей даже на приставные места без ремней безопасности!
Анастасия
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарим Вас за отзыв! . Автомобиль, который за вами приехал, был Хендай Старекс, наши гости всегда довольны этим автомобилем, он комфортный и достаточно проходимый. Очень жаль, что вам не понравился этот автомобиль. Мы приносим свои извинения за неудобства и обязательно будем работать над улучшением нашего автопарка!
Н
Наталия
29 авг 2023
Лучшим решением было отправиться на эту экскурсию! Очень насыщенная и интересная программа, впечатляющие виды и локации, даже те, каких нет у других гидов!
Отлично подобранный состав группы, уверена, что организатор Анастасия постаралась с этим! 😉 Все подружились и отлично провели время! Гид Абрек - лучший! Рассказывал интересные истории, веселил и создавал атмосферу! Это путешествие и множество фотографий на долго останутся в памяти! Благодарю за организацию!
Отлично подобранный состав группы, уверена, что организатор Анастасия постаралась с этим! 😉 Все подружились и отлично провели время! Гид Абрек - лучший! Рассказывал интересные истории, веселил и создавал атмосферу! Это путешествие и множество фотографий на долго останутся в памяти! Благодарю за организацию!
Екатерина
24 авг 2023
Красивые места и завораживающая дорога!!! Всё было очень комфортно, не спеша. Счастлива была оказаться в той группе и с нашим гидом Абреком! В Сырных пещерах чувствовала себя надежно! спасибо за сопровождение и красивые фото)
Подаренные впечатления и эмоции надолго останутся в воспоминаниях! Спасибо всей команде! Однозначно рекомендую)
Подаренные впечатления и эмоции надолго останутся в воспоминаниях! Спасибо всей команде! Однозначно рекомендую)
А
Анастасия
24 авг 2023
Выбирали экскурсию по отзывам, хотели ехать именно с гидом Абреком. Всё очень понравилось. Много весёлых и интересных историй. Сам Домбай очень красивый.
Д
Дарья
21 авг 2023
Отличная экскурсия, очень понравилось, ездили с гидом Бештау, аккуратный водитель и интересный рассказчик, красоты Домбая завораживают
Александра
13 авг 2023
Прежде всего хочу сказать, что это была самая лучшая экскурсия в моей жизни. Вот со всей ответственностью заявляю, что ни разу за все 30 лет моей жизни ни одна экскурсия не была настолько душевной, лёгкой, запоминающейся, комфортной и яркой на впечатления.
Начнём с самого главного, что важно отметить: если вашим гидом будет Абрек, то вы абсолютно точно можете быть уверены в том, что день вам запомнится просто до мельчайших деталей и каждая эта деталь еще долгое время будет вспоминаться с теплом в сердце. Абрек - тот человек, который любит горы, джиппинг и всей душой горит тем делом, которым занимается.
И ни один важный пункт маршрута не остался без внимания, а затем сопровождался еще и какой-нибудь историей или рассказом в тему.
Ну, и, конечно, сама экскурсия. Грамотно спланированный маршрут позволил нам и Сырные пещеры посетить, и подняться на одну из вершин Домбая, и полюбоваться захватывающими дух видами горного озера в Тебердинском заповеднике. Везде успели еще до темноты, везде полазили и, что самое главное, времени хватило насладиться всеми видами, никуда не спеша.
Смело могу рекомендовать не только эту экскурсию, но и саму команду в целом. Потому что с первого сообщения от менеджера Анастасии и до последней минуты поездки с Абреком на протяжении всего пути мы с подругой ощущали тёплую заботу о нашем отдыхе. И это тепло откликается в душе)
Мы точно еще вернёмся в КМВ и уверены, что обязательно посетим и другие экскурсионные маршруты Северного Кавказа с этой командой)
Начнём с самого главного, что важно отметить: если вашим гидом будет Абрек, то вы абсолютно точно можете быть уверены в том, что день вам запомнится просто до мельчайших деталей и каждая эта деталь еще долгое время будет вспоминаться с теплом в сердце. Абрек - тот человек, который любит горы, джиппинг и всей душой горит тем делом, которым занимается.
И ни один важный пункт маршрута не остался без внимания, а затем сопровождался еще и какой-нибудь историей или рассказом в тему.
Ну, и, конечно, сама экскурсия. Грамотно спланированный маршрут позволил нам и Сырные пещеры посетить, и подняться на одну из вершин Домбая, и полюбоваться захватывающими дух видами горного озера в Тебердинском заповеднике. Везде успели еще до темноты, везде полазили и, что самое главное, времени хватило насладиться всеми видами, никуда не спеша.
Смело могу рекомендовать не только эту экскурсию, но и саму команду в целом. Потому что с первого сообщения от менеджера Анастасии и до последней минуты поездки с Абреком на протяжении всего пути мы с подругой ощущали тёплую заботу о нашем отдыхе. И это тепло откликается в душе)
Мы точно еще вернёмся в КМВ и уверены, что обязательно посетим и другие экскурсионные маршруты Северного Кавказа с этой командой)
Наталья
12 авг 2023
Час назад вернулись из сказочного путешествия с великолепным гидом Абреком. Сказать, что это классно-ничего не сказать! Прекрасный формат минигруппы-нас было 5 человек, все нашли общий язык, что является важным. Умопомрачительные виды в сырной пещере, и, конечно, подъем по канатке. Везде присутствовал наш гид - помогал, подсказывал, фотал, вкусно накормил))). Абрек, огромное спасибо!!! Рекомендуем всем съездить в эту поездку, не пожалеете!
Наталья
10 авг 2023
Отличная поездка. Гид водитель Абрек рассказал много интересных легенд и историй. Посетили много классных мест. Сырная пещера, река Теберда очень понравились, и конечно Домбай и гора Мусса-Ачитара, ради которой и ехали. Красивая природа и горы просто восторг! Экскурсия прошла замечательно!
Н
Наталья
9 авг 2023
Это была потрясающая экскурсия! Спасибо нашему водителю и гиду Бештау. Всё знает, обо всем рассказывает. Очень пунктуальный и прислушивается к желаниям группы. Знает где вкусно и не дорого кормят. Советует где что посмотреть и как это лучше сделать. Экскурсия стоит того, чтобы на нее поехать. Виды просто потрясающие!
Елена
7 авг 2023
Мы в восторге от поездки!
Администратор Анастасия энергичная, на позитиве девушка, очень приятно было с ней общаться. Чувствуется, что работа ей в кайф😁
Экскурсия наша длилась 16 часов вместо 12))), а все потому что никто никого никуда не подгонял, время на осмотр достопримечательностей строго не ограничивалось, а все проходило на лайте. Все локации по программе интересные.
Абрек, наш гостеприимный и внимательный водитель, больше, чем профессионал вождения, приятный собеседник. Машина ухоженная, сверхпроводимая, безопасность всем гарантирована.
Приятным бонусом был ужин в домашнем кафе, где мы угостились у душевных хозяюшек осетинскими пирогами (с ботвой и мясом) пальчики оближешь, все приготовлено было очень душевно. А еще Абрек открыл нам новый способ, как правильно кушать арбуз)) Купил арбуз и на ужин мы его кушали с белым хлебом и соленым сыром👍
Хотим выразить огромную, сердечную благодарность и Анастасии, и Абреку за море позитива и удовольствия. Процветания вам💞 Буду рекомендовать вашу команду всем своим знакомым!
Администратор Анастасия энергичная, на позитиве девушка, очень приятно было с ней общаться. Чувствуется, что работа ей в кайф😁
Экскурсия наша длилась 16 часов вместо 12))), а все потому что никто никого никуда не подгонял, время на осмотр достопримечательностей строго не ограничивалось, а все проходило на лайте. Все локации по программе интересные.
Абрек, наш гостеприимный и внимательный водитель, больше, чем профессионал вождения, приятный собеседник. Машина ухоженная, сверхпроводимая, безопасность всем гарантирована.
Приятным бонусом был ужин в домашнем кафе, где мы угостились у душевных хозяюшек осетинскими пирогами (с ботвой и мясом) пальчики оближешь, все приготовлено было очень душевно. А еще Абрек открыл нам новый способ, как правильно кушать арбуз)) Купил арбуз и на ужин мы его кушали с белым хлебом и соленым сыром👍
Хотим выразить огромную, сердечную благодарность и Анастасии, и Абреку за море позитива и удовольствия. Процветания вам💞 Буду рекомендовать вашу команду всем своим знакомым!
Анастасия
4 авг 2023
Хотим выразить благодарность организатору Анастасии и гиду Абреку.
Начну с организатора Анастасии. На все вопросы отвечала быстро и подробно. Попросили перенести экскурсию на 30 минут позже т. к. переживали что не успеем добраться из аэропорта Минеральные Воды до Пятигорска. Анастасия предложила забрать нас из аэропорта и сразу поехать на экскурсию. Мы с радостью согласились. В обговоренное время приехал водитель, он одновременно и гид- Абрек. Забрали пару и поехали на экскурсию. Посетили много красивых мест, очень насыщенная программа! Увидели кавказский хребет, Эльбрус. Абрек завез нас в очень приятное кафе тк мы были с дороги и голодные. Далее посмотрели на сырные пещеры, Абрек внимательно следил за нашей безопасностью, всегда подавал руку, помогал подняться и спуститься. И кстати, на счет безопасности, как водитель Абрек видно опытный и уверенный, что очень важно для горной местности, плюс он веселый, приятный и эрудированный. Посмотрели на Шоанинский храм, очень впечатлил. Попили чистую горную воду- вкусная! Конечной точкой была канатная дорога в Домбае, мы поднялись на 2 уровня т. к планировали прийти еще раз, отдыхать приехали в Домбай. Виды сногсшибательные! Обязательно подниметесь! После канатной дороги Абрек нас довез до отеля, что было крайне приятно!
В общем очень рекомендуем!
Начну с организатора Анастасии. На все вопросы отвечала быстро и подробно. Попросили перенести экскурсию на 30 минут позже т. к. переживали что не успеем добраться из аэропорта Минеральные Воды до Пятигорска. Анастасия предложила забрать нас из аэропорта и сразу поехать на экскурсию. Мы с радостью согласились. В обговоренное время приехал водитель, он одновременно и гид- Абрек. Забрали пару и поехали на экскурсию. Посетили много красивых мест, очень насыщенная программа! Увидели кавказский хребет, Эльбрус. Абрек завез нас в очень приятное кафе тк мы были с дороги и голодные. Далее посмотрели на сырные пещеры, Абрек внимательно следил за нашей безопасностью, всегда подавал руку, помогал подняться и спуститься. И кстати, на счет безопасности, как водитель Абрек видно опытный и уверенный, что очень важно для горной местности, плюс он веселый, приятный и эрудированный. Посмотрели на Шоанинский храм, очень впечатлил. Попили чистую горную воду- вкусная! Конечной точкой была канатная дорога в Домбае, мы поднялись на 2 уровня т. к планировали прийти еще раз, отдыхать приехали в Домбай. Виды сногсшибательные! Обязательно подниметесь! После канатной дороги Абрек нас довез до отеля, что было крайне приятно!
В общем очень рекомендуем!
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