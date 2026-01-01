В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Описание экскурсии
- Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гумбаши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
- По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
- * Финальная локация — озеро Кара-Кёль.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
— подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
— заезд в ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кель — 1500 за чел. (по согласованию со всеми участниками группы)
— канатная дорога в Домбае — 3300 ₽/взрослый
— еда и напитки (средний чек 500–800 ₽ за чел.).
- Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +/- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:00 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7431 туриста
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С нами был Владислав, экскурсия была классной! С самого раннего утра были заряжены хорошим настроением и вниманием нашего гида) несмотря на не самые лучшие погодные условия, по дороге чувствовали себя
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М
Дата посещения: 26 апр 2025
Это была третья экскурсия «от Анастасии» и я уже думала она была лишняя, так как за пять дней она была четвертая😅 вообщем главное посадить себя в машину и …. Это было круто: солнце,горы, снег,луга, горные озера,раф,сурам, пещеры, фуникулеры… голова кругом …лакумы , горные реки,воздух … Сергею отдельное спасибо за вайб,исторические ремарки,комфорт и терпение)
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С
Наша экскурсия на Домбай прошла просто отлично! Огромная благодарность гиду Алексею — настоящий профессионал своего дела. Он интересно рассказывал о каждом месте, создавал дружескую атмосферу и помогал во всём. Благодаря ему поездка получилась насыщенной, комфортной и запоминающейся. Мы остались в полном восторге
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А
Отличная экскурсия, Домбай очень красив, была хорошая солнечная погода и в итоге получились отличные кадры, которые сохранились в памяти.
Минус: в описании написано, что входит посещение термального комплекса, по факту его не было и гид даже не предупредил об этом, в итоге зря взял вещи с собой для его посещения. Уберите его из описания, если он не входит в программу.
Минус: в описании написано, что входит посещение термального комплекса, по факту его не было и гид даже не предупредил об этом, в итоге зря взял вещи с собой для его посещения. Уберите его из описания, если он не входит в программу.
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Л
Очень познавательная и душевная экскурсия! Узнали массу интересных исторических фактов. Погода сначала подвела, но это полностью компенсировалось теплой атмосферой и увлекательными рассказами гида. В итоге природа и сама сжалилась над нами — небо прояснилось! Спасибо за прекрасный день и отличное впечатление. Рекомендую!
+2
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Ездили на экскурсию в Домбай с Андреем, он рассказывал очень много интересных историй, фактов, легенд, при этом делал это очень круто, своим рассказом с легкостью захватывал все наше внимание и
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