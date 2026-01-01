читать дальше уменьшить

интерес 😌 По пути на Домбай побывали на вкусной дегустации, увидели невероятно красивые места помимо Домбая! 🙌 Сам Домбай хоть и не открылся нам полностью из-за облаков и дождя, но в просветах увидели его красоту, просто глаз не оторвать… И после Домбая заехали на мостик над горной рекой, где тоже открываются невероятные виды, а еще Андрей угостил нас бальзамом, который согрел нас, так как погода моментами подводила. Но это вообще не испортило впечатление от поездки, только подстегнуло к тому, чтобы еще раз сюда вернуться!

В общем супер поездка, супер Домбай и супер Андрей)