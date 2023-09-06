Прежде всего хочу сказать, что это была самая лучшая экскурсия в моей жизни. Вот со всей ответственностью заявляю, что ни разу за все 30 лет моей жизни ни одна экскурсия не была настолько душевной, лёгкой, запоминающейся, комфортной и яркой на впечатления.

Начнём с самого главного, что важно отметить: если вашим гидом будет Абрек, то вы абсолютно точно можете быть уверены в том, что день вам запомнится просто до мельчайших деталей и каждая эта деталь еще долгое время будет вспоминаться с теплом в сердце. Абрек - тот человек, который любит горы, джиппинг и всей душой горит тем делом, которым занимается.

И ни один важный пункт маршрута не остался без внимания, а затем сопровождался еще и какой-нибудь историей или рассказом в тему.

Ну, и, конечно, сама экскурсия. Грамотно спланированный маршрут позволил нам и Сырные пещеры посетить, и подняться на одну из вершин Домбая, и полюбоваться захватывающими дух видами горного озера в Тебердинском заповеднике. Везде успели еще до темноты, везде полазили и, что самое главное, времени хватило насладиться всеми видами, никуда не спеша.

Смело могу рекомендовать не только эту экскурсию, но и саму команду в целом. Потому что с первого сообщения от менеджера Анастасии и до последней минуты поездки с Абреком на протяжении всего пути мы с подругой ощущали тёплую заботу о нашем отдыхе. И это тепло откликается в душе)

Мы точно еще вернёмся в КМВ и уверены, что обязательно посетим и другие экскурсионные маршруты Северного Кавказа с этой командой)