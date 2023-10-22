Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)

Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе

5
3 отзыва
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Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.

Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину Нарзанов.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Место назначения — Джилы-Су

«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.

А по дороге…

… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем сильно задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.

Организационные детали

  • Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезут обратно.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Экосбор в Джилы-Су — 100 руб. /чел.
  • Экосбор в Долине Нарзанов — 100 руб. /чел.

ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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П
22 окт 2023
Поездка на Джилы-Су ооочень понравилась! Красивейшая природа, горы, водопады даже сейчас в октябре. Эльбрус предстал перед нами по всей своей красе. Попробовали вкусный нарзан. Водитель и гид Абрек - самый лучший водитель и гид! С ним было весело, интересно.
Н
21 окт 2023
Это не первая моя экскурсия в Пятигорске, есть с чем сравнить. Организация отличная, гид - не зануда и не молчун:) все было в меру информативно, не перегружено, маршрут интересный. Мы успели на все локации даже с небольшими "бонусами" от гида:) Ну и о гиде: Абрек, спасибо тебе, с тобой действительно интересно:)
В
19 окт 2023
Организаторы не написали что нужно наличку взять,но в принципе можно было догадаться самим
В целом всё прошло замечательно, гид и компания были чудесными.
Гидом у нас был Александр, он же и водитель 🔥

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