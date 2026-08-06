Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.
Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов.
«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.
А по дороге…
… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! Посетим Бандитские скалы в урочище Джилы-Су — расскажем почему они так называются, также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы на обратном пути посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.
Организационные детали
Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезут обратно.
Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно)
Дополнительные расходы
Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 500 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
Экосбор на водопадах — 200 ₽ за чел.
Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел.
Въезд в нацпарк Приэльбрусье — 200 ₽ за чел.
ежедневно в 06:30 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7487 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями.
Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители.
Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
2
3
–
2
–
1
2
Наталья
Экскурсия однозначно удалась! От видов захватывает дух! Даже облака на некоторых объектах не помешали получить приятные впечатления 🫶 суслики общительные, обед очень вкусный, гид Георгий заботливый🙂 Маршрут однозначно рекомендуем👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Арина
Очень понравилась экскурсия. Для начала Анастасия ответила на все интересующие меня вопросы, это юыло важно для меня. Нашим гидом был Георгий. Супер гид! Весёлый, позитивный, общительный. По дороге всё нам рассказывал, читать дальшеуменьшить
более того, он отвечал даже на вопросы, не связанные с экскурсией, например, какая зима в Пятигорске, что это за растение, когда можно собирать грецкие орехи. По всему пути Георгий показал себя как опытный водитель. Сначала было страшно ездить по горам, но Георгий настолько точно знает свою работу, что в итоге я расслабилась и просто наблюдала прекрасные виды. Отдельное спасибо Георгию, что отвёз нас на поляну Эммануэля! Пеший спуск-это было лучшее! За маленькие сувениры отдельное спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Мы ездили с гидом Александром. Отличный рассказчик - история мест, легенды, слухи, шутки, загадки - экскурсия прошла в приятной непринуждённой атмосфере. С погодой повезло - Эльбрус видели почти всё время. Природа потрясающая, дорога везде хорошая, останавливались перекусить в кафе - недорого и вкусно. Рекомендуем посетить эту экскурсию. Думаем, и сами съездим ещё раз через годик.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
К
Константин
Были сегодня на экскурсии. Нашим гидом был Георгий, настоящий профессионал своего дела! Экскурсия была очень интересной: захватывающие пейзажи, локации, увлекательные рассказы от Георгия. Имея огромный опыт работы по данному маршруту, Георгий спланировал поездку максимально учитывая наши пожелания, чтобы остались наилучшие впечатления от экскурсии. Всё увиденное превзошло наши ожидания. Георгию огромное СПАСИБО!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альбина
Красивый и интересный маршрут, но высокогорный) красивые виды, полуиндивидуальный вид экскурсии до 7 человек, что очень удобно. важно, экскурсия с форматом водитель-гид. не подойдет для тех, кому нужен сопровождающий, который все будет рассказывать и показывать. нас такой формат устраивает, поэтому 5 баллов. спасибо за отличную поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть очень много красоты и при этом вернуться не уставшими. Отдельно хочу отметить гида Рому! Добрый, заботливый, с отличным чувством юмора.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)»