Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия

Познакомиться с главными сокровищами Страны башен и легенд в захватывающем джип-туре
Заповедные ландшафты, аутентичная архитектура, нерушимые кодексы чести… За универсальными символами Кавказа я помогу увидеть своеобразие Ингушетии.

Вы узнаете, чем прославились средневековые башенные комплексы и услышите историю ингушей — великолепных воинов и строителей. Откроете потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала. И прикоснетесь к тайнам одного из первых храмов России.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия
Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия
Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии

Растянувшаяся с востока на запад, Солнечная долина на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи. Надышитесь кристальным воздухом. Узнаете о местных санаториях и одном из шести горнолыжных курортов Кавказа.

Башенный город Эрзи

Далее вы посетите знаменитый средневековый комплекс башенных поселков замкового типа. Я расскажу, как в Ингушетии зародилась и развивалась архитектура боевых, жилых и полубоевых башен. Объясню, в чем секрет их прочности. И конечно, не обойдем вниманием народные предания об этом городе, его названии и ярких представителях старинных династий, связанных с историей Эрзи.

Цей-Лоамский перевал

С высоты горного перевала (2100 м над уровнем моря) вам откроется великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека, одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра).

Храм Тхаба-Ерды

Также в программе — посещение христианского храма 8 века, таинственного памятника истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Вы узнаете, над какими загадками до сих пор бьются ученые, и сможете сделать атмосферные снимки сооружения.

Замковый комплекс Вовнушки

Кроме того, вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен 12-15 вв. И поймете, почему в 2008 году памятник стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается обед и въезд в заповедник Эрзи — 150 р. /человека

во вторник и четверг в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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