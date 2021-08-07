Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!

Познакомиться с главными сокровищами Страны башен и легенд в захватывающем джип-туре

5
1 отзыв
Заповедные ландшафты, аутентичная архитектура, нерушимые кодексы чести… За универсальными символами Кавказа я помогу увидеть своеобразие Ингушетии.

Вы узнаете, чем прославились средневековые башенные комплексы и услышите историю ингушей — великолепных воинов и строителей.

Откроете потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала.

И прикоснетесь к тайнам одного из первых храмов России.
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!

Что вас ожидает

Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии

Растянувшаяся с востока на запад, Солнечная долина на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи. Надышитесь кристальным воздухом. Узнаете о местных санаториях и одном из шести горнолыжных курортов Кавказа.

Башенный город Эрзи

Далее вы посетите знаменитый средневековый комплекс башенных поселков замкового типа. Я расскажу, как в Ингушетии зародилась и развивалась архитектура боевых, жилых и полубоевых башен. Объясню, в чем секрет их прочности. И конечно, не обойдем вниманием народные предания об этом городе, его названии и ярких представителях старинных династий, связанных с историей Эрзи.

Цей-Лоамский перевал

С высоты горного перевала (2100 м над уровнем моря) вам откроется великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека, одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра).

Храм Тхаба-Ерды

Также в программе — посещение христианского храма 8 века, таинственного памятника истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей Горной Ингушетии. Вы узнаете, над какими загадками до сих пор бьются ученые, и сможете сделать атмосферные снимки сооружения.

Замковый комплекс Вовнушки

Кроме того, вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен 12-15 вв. И поймете, почему в 2008 году памятник стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается обед и въезд в заповедник Эрзи — 150 р. /человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Привет, дорогие друзья! Я живу в Пятигорске и провожу джип-туры в самые красивые места Северного Кавказа. Все началось с того, что ко мне приезжали друзья со всех уголков нашей страны, и я их знакомил с горами и местной кухней. Сейчас я показываю свой регион таким, каким бы мне хотелось, чтобы его показали мне. Приезжайте в гости!
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1 реальный отзыв

Ольга
7 авг 2021
Только что вернулись! Ингушетия - это любовь! Роман отличный, знающий гид! Дорога туда и обратно довольно длинная. Но, пейзажи незабываемые! Очень рекомендую эту поездку.

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