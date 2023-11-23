Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе
Отправляемся в Ингушетию — край, где заброшенные аулы, усыпальницы и древние башни окружены фантастической горной природой! Вам предстоит поразиться красоте альпийских лугов и затерянных ущелий, проникнуть в историю народа «галгаи», как называют себя ингуши. И увидеть замковый комплекс, который входит в список «Семи чудес России».
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест гор Кавказа. На Цей-Лоамском перевале полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации. А в хорошую погоду даже разглядим Казбек.
Башенные комплексы
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
- Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
- Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
- Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.
Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием.
И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ
- Дополнительно оплачивается питание — 500-600 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 42 туристов
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
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