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Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска

Погрузитесь в атмосферу древних башен Ингушетии, окруженных горными пейзажами. Узнайте больше о культуре и истории народа галгаи
Отправляйтесь в Ингушетию, чтобы увидеть величественные башенные комплексы и насладиться горными видами. Джейрахское ущелье подарит незабываемые впечатления, а в хорошую погоду можно разглядеть Казбек. Вовнушки, Эрзи и Эгикал удивят своей архитектурой и историей.

Путешествие на комфортабельном внедорожнике, сопровождаемое легендами и рассказами о местных достопримечательностях, станет настоящим открытием для любителей истории и природы
5
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные башенные комплексы
  • 🌄 Живописные горные виды
  • 🗺 Погружение в историю галгаи
  • 🚙 Комфортабельное путешествие
  • 🕌 Древний храм Тхаба-Ерды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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Лучшие месяцы для посещения Ингушетии - это июнь, июль и август. В это время можно насладиться живописными видами гор и башенных комплексов в комфортных условиях. Природа расцветает, создавая идеальные условия для прогулок и фотографий. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии. В это время погода ещё позволяет наслаждаться видами, а туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу для знакомства с культурой и историей региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Джейрахское ущелье
  • Эрзи
  • Эгикал
  • Вовнушки
  • Таргим
  • Храм Тхаба-Ерды

Описание экскурсии

Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест гор Кавказа. На Цей-Лоамском перевале полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации. А в хорошую погоду даже разглядим Казбек.

Башенные комплексы

  • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
  • Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
  • Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
  • Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.

Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием.

И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ
  • Дополнительно оплачивается питание — 500-600 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8123 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
2
1
Д
отличная поездка получилась. гид Джамболат знает свое дело. рассказал множество историй как о местных традициях, так и о природе, башнях. поскольку группа была небольшая, за 12 часов поездки мы все
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стали почти семьёй.

единственное, что расстроило - это еда. в 600 рублей вы вряд ли уложитесь, да и кафе в горах не очень понравилось. однако, поездка не заявлялась как гастротур. не считайте данный фактор определяющим во время принятия решения ехать или нет.

всем однозначно советую.

отличная поездка получилась. гид Джамболат знает свое дело. рассказал множество историй как о местных традициях, так
отличная поездка получилась. гид Джамболат знает свое дело. рассказал множество историй как о местных традициях, так
отличная поездка получилась. гид Джамболат знает свое дело. рассказал множество историй как о местных традициях, так
отличная поездка получилась. гид Джамболат знает свое дело. рассказал множество историй как о местных традициях, так
отличная поездка получилась. гид Джамболат знает свое дело. рассказал множество историй как о местных традициях, так
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Maria
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше, чем могли бы, но даже в таком усечённом формате места действительно захватывающие! Серпантины мне
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показывались самыми красивыми из тех, что я видела на Кавказе, горы чёрные, дикие лошади пасутся. Гиду Александру отдельный респект за очень подробный рассказ об истории этих мест и особенно за микрофон, считаю, это надо всем гидам на заметку взять. Единственное, если соберётесь ехать, учтите, что на комплекс Эрзи надо подниматься в гору пешком около получаса, у нас некоторые не рискнули и остались в машине. Обедали мы из-за погоды в Беслане, было очень вкусно. Экскурсию всем советую👍

Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше,
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше,
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше,
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше,
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше,
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше,
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше,
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Н
Поездка удалась на славу! Природа Ингушетии неповторима, интересные рассказы гида Андрея познавательны. На любой вопрос мы получили ответы. Спасибо большое за классное приключение!
Поездка удалась на славу! Природа Ингушетии неповторима, интересные рассказы гида Андрея познавательны. На любой вопрос мы
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П
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!+1
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
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Н
Отличная экскурсия-прогулка. В пути вкусно поели, насладились видами гор и полазали по старым башням. Послушали заводных кавказских песен. Спасибо Салману за рассказы о жизни ингушей и соседних народностей! Конечно, стоит одеваться потеплее, в некоторых локациях очень сильный ветер.
Отличная экскурсия-прогулка. В пути вкусно поели, насладились видами гор и полазали по старым башням. Послушали заводных
Отличная экскурсия-прогулка. В пути вкусно поели, насладились видами гор и полазали по старым башням. Послушали заводных
Отличная экскурсия-прогулка. В пути вкусно поели, насладились видами гор и полазали по старым башням. Послушали заводных
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Е
Отлично съездили. В Пятигорске был дождь и пасмурно, на перевале цей лоам было солнечно. Гид много рассказывал, вез быстро) лично мне показалось мало локаций, видимо надо ехать самим чтобы везде заехать.
Отлично съездили. В Пятигорске был дождь и пасмурно, на перевале цей лоам было солнечно. Гид много
Отлично съездили. В Пятигорске был дождь и пасмурно, на перевале цей лоам было солнечно. Гид много
Отлично съездили. В Пятигорске был дождь и пасмурно, на перевале цей лоам было солнечно. Гид много
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