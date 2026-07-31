Отправляйтесь в Ингушетию, чтобы увидеть величественные башенные комплексы и насладиться горными видами. Джейрахское ущелье подарит незабываемые впечатления, а в хорошую погоду можно разглядеть Казбек. Вовнушки, Эрзи и Эгикал удивят своей архитектурой и историей.
Путешествие на комфортабельном внедорожнике, сопровождаемое легендами и рассказами о местных достопримечательностях, станет настоящим открытием для любителей истории и природы
Путешествие на комфортабельном внедорожнике, сопровождаемое легендами и рассказами о местных достопримечательностях, станет настоящим открытием для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные башенные комплексы
- 🌄 Живописные горные виды
- 🗺 Погружение в историю галгаи
- 🚙 Комфортабельное путешествие
- 🕌 Древний храм Тхаба-Ерды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Ингушетии - это июнь, июль и август. В это время можно насладиться живописными видами гор и башенных комплексов в комфортных условиях. Природа расцветает, создавая идеальные условия для прогулок и фотографий. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии. В это время погода ещё позволяет наслаждаться видами, а туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу для знакомства с культурой и историей региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Джейрахское ущелье
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Таргим
- Храм Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест гор Кавказа. На Цей-Лоамском перевале полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации. А в хорошую погоду даже разглядим Казбек.
Башенные комплексы
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
- Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
- Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
- Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.
Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием.
И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ
- Дополнительно оплачивается питание — 500-600 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8123 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
отличная поездка получилась. гид Джамболат знает свое дело. рассказал множество историй как о местных традициях, так и о природе, башнях. поскольку группа была небольшая, за 12 часов поездки мы все
Вам был полезен этот отзыв?
Ездили в экскурсию 14 апреля. Всю дорогу шёл сильный снег, так что мы увидели гораздо меньше, чем могли бы, но даже в таком усечённом формате места действительно захватывающие! Серпантины мне
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Поездка удалась на славу! Природа Ингушетии неповторима, интересные рассказы гида Андрея познавательны. На любой вопрос мы получили ответы. Спасибо большое за классное приключение!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие горы,много много башен. Обязательно поеду еще. Спасибо гиду и всем, организаторам!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия-прогулка. В пути вкусно поели, насладились видами гор и полазали по старым башням. Послушали заводных кавказских песен. Спасибо Салману за рассказы о жизни ингушей и соседних народностей! Конечно, стоит одеваться потеплее, в некоторых локациях очень сильный ветер.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отлично съездили. В Пятигорске был дождь и пасмурно, на перевале цей лоам было солнечно. Гид много рассказывал, вез быстро) лично мне показалось мало локаций, видимо надо ехать самим чтобы везде заехать.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска»
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Путешествие в Ингушетию откроет перед вами мир средневековых башен и горных пейзажей. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного региона
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 авг в 06:45
5500 ₽ за человека
Групповая
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
16 авг в 06:30
4200 ₽ за человека
5500 ₽ за человека