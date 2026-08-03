6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прикоснётесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озёра и стада диких яков. Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте. Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!

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Описание экскурсии

Село Верхняя Балкария и красота Голубых озёр

Вы посетите живописные Голубые озёра карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения XVI-XVII веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А ещё отведаете шедевры национальной балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.

Величие нетронутой природы в урочище Уштулу

Во второй части экскурсии вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: тёплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Как проходит экскурсия