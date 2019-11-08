6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день

Александр
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Александр – ваш гид
Вы прикоснетесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озера и стада диких яков.

Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте.

Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!
От 8900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска

Что вас ожидает

Село Верхняя Балкария и красота Голубых озер
Вы посетите живописные Голубые озера карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения XVI-XVII веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А еще отведаете шедевры национальной Балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.

Величие нетронутой природы в урочище Уштулу
Во второй части экскурсии вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может начаться не только в Пятигорске, но и в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • По желанию я готов встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Мы никуда не будем спешить и сможем остановиться на любом участке маршрута и осмотреть все самое интересное
  • Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2019
Александр отлично владеет материалом и знает здешние места, помог индивидуализировать маршрут, экскурсия очень понравилась!
Екатерина
6 ноября 2019
Поездка в горы с Александром стала одним из самых ярких впечатлений в нашей поездке на Кавказ! Нестандартный маршрут, возможность смотреть на горы из люка автомобиля, свежий горный воздух. Для нас, городских жителей, поездка даже была немного экстремальная, довольны очень! Красота и величие гор непередаваемы, это нужно видеть своими глазами. Обувайте удобную обувь, возьмите на всякий случай теплые вещи и шапку и вперед!
19 октября 2019
Были с мужем на экскурсии, которую проводил Александр. Спасибо большое. Очень довольны.
23 сентября 2019
Александр приятный гид, интересный, эрудированный собеседник. Маршрут подстраивался в ходе поездки, в итоге получилось и интересно, и не слишком устали лазать по горам :) Провели
необычные выходные, муж полетал на параплане, посмотрели красивые и величественные горы Кавказа, попробовали кабардинскую кухню :) Нам понравилось, будем рекомендовать друзьям!
10 сентября 2019
Ездили на экскурсию с мужем и пятилетним ребенком. Александр сумел заинтересовать всех! Очень опытный и аккуратный водитель, интересный рассказчик. Александр проводит экскурсию по очень интересным местам, редко предлагаемым другими гидами. Все очень понравилось.
25 июля 2019
Интересная экскурсия по очень красивым местам. Самостоятельно мы бы не добрались до таких красот, которые нам удалось увидеть. Александр дозированно давал информацию, не перезружал. Поездка была в комфортном для нас режиме и темпе. Двое наших детей экскурсию восприняли очень легко. Александр, спасибо!

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