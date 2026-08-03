6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сокровища Кабардино-Балкарии: на джипе из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Вы прикоснётесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озёра и стада диких яков. Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте.
Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!
Вы посетите живописные Голубые озёра карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения XVI-XVII веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А ещё отведаете шедевры национальной балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.
Величие нетронутой природы в урочище Уштулу
Во второй части экскурсии вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: тёплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость.
Как проходит экскурсия
Экскурсия может начаться не только в Пятигорске, но и в любом городе Кавказских Минеральных Вод
По желанию я готов встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
Мы никуда не будем спешить и сможем остановиться на любом участке маршрута и осмотреть все самое интересное
Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
Спасибо за экскурсию. Было все очень интересно и классно.
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Мария
Саша лучший из лучших! Зарядил нас положительными эмоциями, показал невероятно красивые места и сделал отпуск по-настоящему незабываемым! Это не формат тошной экскурсии, а потрясающее путешествие с опытным наставником!) Саша помог мне подняться к водопаду (а я прям очень боялась, тк довольно крутой подъем!!), на котором мой любимый человек сделал мне предложение 🥹 Всем рекомендую!!
+1
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Эллона
Выражаю огромную благодарность Александру!
Клиентоориентированный, душевный человек.
Одна из самых запоминающихся поездок в моей жизни, первый полёт на параплане, невероятные пейзажи, вкусная еда, тёплые беседы, атмосферная музыка, а фотки то какие Александр сделал🔥
Я в восторге, мне мало, хочу ещё, однозначно вернусь, провести ночь в горах, смотреть на звездное небо, встречать рассвет, наслаждаться тишиной и чувствовать себя живой! 🏔️
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Екатерина
Поездка в горы с Александром стала одним из самых ярких впечатлений в нашей поездке на Кавказ! Нестандартный маршрут, возможность смотреть на горы из люка автомобиля, свежий горный воздух. Для нас, читать дальшеуменьшить
городских жителей, поездка даже была немного экстремальная, довольны очень! Красота и величие гор непередаваемы, это нужно видеть своими глазами. Обувайте удобную обувь, возьмите на всякий случай теплые вещи и шапку и вперед!
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Е
Евгения
Александр приятный гид, интересный, эрудированный собеседник. Маршрут подстраивался в ходе поездки, в итоге получилось и интересно, и не слишком устали лазать по горам:) Провели необычные выходные, муж полетал на параплане, посмотрели красивые и величественные горы Кавказа, попробовали кабардинскую кухню:) Нам понравилось, будем рекомендовать друзьям!
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Юлия
Интересная экскурсия по очень красивым местам. Самостоятельно мы бы не добрались до таких красот, которые нам удалось увидеть. Александр дозированно давал информацию, не перезружал. Поездка была в комфортном для нас режиме и темпе. Двое наших детей экскурсию восприняли очень легко. Александр, спасибо!
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