Чеченская республика – край удивительных контрастов природы. Редко где ещё можно встретить столь необыкновенное разнообразие природных ландшафтов на такой небольшой территории. Величественная красота горных пейзажей – снежных вершин и исполинских скалистых утесов, бурных рек и лазурно-голубых озёр, дремучих лесов и красочных субальпийских лугов – сменяется на равнинах не менее замечательными видами бескрайних степных просторов.

Около половины территории республики занимают горы и возвышенности, а остальная площадь приходится на низменности и равнины. Почти все реки Чечни носят ярко выраженный горный характер и берут начало на высоких гребнях хребтов из родников или ледников. В горах они обладают бурным течением. Красивое зрелище представляют водопады горных рек, которые встречаются в верховьях многих ущелий. Главная река Чеченской республики – Терек. Она берет своё начало за пределами республики – с ледников Главного Кавказского хребта. В верхнем своём течении Терек имеет характер типичной горной реки. Особенно величествен Терек в Дарьяльском ущелье. Сжатый скалами, покрытый белой пеной, он как сказочный разъярённый зверь мечется в своих берегах, с оглушительным ревом и грохотом ворочает громадные камни, разбрасывает мириады серебристых брызг.

Сунжа – вторая по величине река Чеченской республики. Своё начало берет из родников на массиве Ушкорт, вблизи границы с Северной Осетией. Самые значительные притоки Сунжи – реки Аргун и Асса. Аргун по многоводности превосходит даже Сунжу. Река Аргун берет свое начало в Грузии из ледников на северных склонах Большого Кавказского хребта. Она образуется от слияния двух рек – Чанты-Аргуна, которая вьётся серебряной лентой по зеленому ковру в широкой пойме обширной Чишкинской котловины и Шаро-Аргуна, которая протекает по узкой горной долине.

Автомобильная дорога в Аргунском ущелье, вырубленная в известняковых скалах, необычайно хороша. Она поражает путника своим величием и красотой. Природа здесь дикая, нетронутая, сохранившая черты первобытности.

До селения Ушкалой долину Чанты-Аргуна прорезают толщи пород мелового и верхнеюрского возраста, в составе которых резко преобладают известняки. Почти на всём этом протяжении она сохраняет характер узкого, глубокого и очень живописного ущелья.

Старинная тропа ведёт вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию, а затем в Грузию. С древности люди использовали Аргунское ущелье как важнейший путь из Закавказья на Северный Кавказ. По Аргунскому ущелью также как и по Дарьяльскому, проходил путь из Европы в Азию, из России в Закавказье и Переднюю Азию. Русские посольства, торговые миссии проходили в Грузию именно по этому пути вплоть до конца 18 века. В средние века здесь была достаточно безопасная дорога не только в Грузию, но и в Дагестан и Осетию.

Великолепный спортивно-туристический комплекс расположился рядом с Нихалоевскими водопадами. Прекрасно оборудованы подходы к основным водопадам: каменные тропинки, спрятанные в горном лесу, переходы, лестницы, поручни, смотровые площадки. Кроме основных, есть водопады спрятанные в глубинах ущелья и к ним надо идти прямо по реке, но как раз этот момент особенно впечатляет, оживляет, восхищает и удивляет!

Чеченская республика продолжает развивать туристскую сферу. В зимнем сезоне 2017-2018 г. г. был открыт всесезонный курорт «Ведучи», который стал первым горнолыжным комплексом в Чеченской республике. «Ведучи» находится в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах кавказского хребта Данедук.

После посещения Аргунского ущелья все туристы спускаются на равнину и отправляются в город Аргун, чтобы посетить знаменитую мечеть «Сердце Матери» имени Аймани Кадыровой, которая расположена рядом с комплексом высотных зданий «Аргун Сити 1» и «Аргун Сити 2». Совершенно новая для Аргуна архитектурная композиция придала городу облик современного мегаполиса.