Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окруженное холмами и каменистыми утесами. А еще полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь.
Описание экскурсии
Невероятная Кабардино-Балкария
Вас ждет погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии:
- Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
- Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора.
- Горное село Эльтюбю — вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов.
- «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи
- Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Я покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
Организационные детали
- Полет на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 7000 руб. за человека + 1000 руб. за съемку на GoPro, продолжительность — 20-30 минут
- Трансфер к водопаду Абай-Су не включен в стоимость: 2000 руб. за машину
- С вами буду я или один из членов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4700 ₽
|5 и более человек
|26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3076 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Ездили на экскурсию компанией из 4-х человек, с гидом Сергеем было легко и непринужденно, как оказалось, он еще и прекрасный фотограф. Повезло с солнечной погодой, нам открылись потрясающие виды на
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А
Очень понравилась экскурсия. Природа конечно, дух захватывает. Не смотря на то, что день был не солнечный, вершины гор закрывали облака, мы получили море удовольствия от увиденного своими глазами. Спасибо нашему гиду Ашоту.
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А
Экскурсия высший класс!!! Наш Гид Роман, профессионал и отличный парень. Машина комфортная, забирались на ней туда, куда горные козлики не заберутся. Музыка, атмосфера. Маршрут был построен очень комфортно и учтены все наши котелки.
Абсолютно не было ощущения банальной скучной экскурсии, с сухими фактами о достопримечательностях. Роман рассказывал очень интересно, а порой и завораживающе.
Виды, без лишних слов, просто космос. Рекомендации 1000 %.
Абсолютно не было ощущения банальной скучной экскурсии, с сухими фактами о достопримечательностях. Роман рассказывал очень интересно, а порой и завораживающе.
Виды, без лишних слов, просто космос. Рекомендации 1000 %.
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В
Экскурсию проводил Дмитрий. Очень подробно рассказывал про достопримечательности по маршруту, отзывчивый и вежливый. Рекомендуем. Сам маршрут сложноват, поэтому, кто не переносит бездорожья и крутых склонов, должен взвесить все за и против. Но горы этого стоят.
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М
Замечательная экскурсия! Интересный маршрут, потрясающие виды, возможность полетать на параплане, классная атмосфера - всё в совокупности принесло огромное количество разнообразных прекрасных эмоций, воспоминаний, которые останутся на всю жизнь. Особую благодарность
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Ездили по этому маршруту с Муратом. По организации: заранее все согласовали, приехал вовремя, машина комфортная даже на не простых дорогах в горах. По дороге рассказывал как о местности, так и
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