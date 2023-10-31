Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун

Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры

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Пятигорск и Чеченскую Республику связывает извилистая дорога через горные перевалы.

Но если вы решитесь на путешествие, точно не пожалеете! В группе до 8 человек вы проедете по территории трёх республик. Восхититесь контрастами чеченской столицы и старинных городов Аргун и Шали. Узнаете Кавказ таким, какой он есть, не упустив ни единой детали.
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Ближайшие даты:
31
окт
2
ноя
4
ноя
5
ноя
7
ноя
9
ноя
11
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кавказский колорит

В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.

За время поездки вы посетите:

  • Смотровую площадку «Лестница в небо»
  • Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»
  • Смотровую площадка в «Грозный Сити»
  • Парк цветов
  • Грозненский Арбат
  • Мечеть «Сердце Матери» в городе Аргун
  • Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Эта однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
  • Если у вас есть противопоказания по здоровью, вы должны сообщить об этом организатору поездки
  • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура

Дополнительные расходы

  • Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
  • Обед в кафе — от 500 руб. /чел.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Калинина 108
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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