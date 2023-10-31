Пятигорск и Чеченскую Республику связывает извилистая дорога через горные перевалы.



Но если вы решитесь на путешествие, точно не пожалеете! В группе до 8 человек вы проедете по территории трёх республик. Восхититесь контрастами чеченской столицы и старинных городов Аргун и Шали. Узнаете Кавказ таким, какой он есть, не упустив ни единой детали.