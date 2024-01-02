Вкусная еда, тёплая компания и невероятные пейзажи — лишь малая часть впечатлений, которые вам предстоит ощутить!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятигорск
Встреча в аэропорту.
Заселение в гостиницу.
Прогулка по Пятигорску.
Плато Бермамыт, Амфитеатр, скалы «Два монаха», барбекю в горах и баня
Гора «Баран».
Плато Большой Бермамыт — самая лучшая смотровая площадка с видом на Эльбрус!?
Амфитеатр.
Скалы «Два монаха».
Ночуем в домиках в горах на высоте 2600 м.
Приветственное барбекю в горах, кофе в турке, тёплый глинтвейн, баня!
Чегемское ущелье. Приэльбрусье
Программа на следующие два дня:
- плато Шатджатмаз;
- Чегемское ущелье;
- Чегемские водопады;
- перевал Актопрак;
- Эль-Тюбю «город мёртвых»;
- водопад АбайСу;
- озеро Гижгит;
- Долина нарзанов;
- поляна Азау и Чегет;
- заселение на базу отдыха в Терсколе.
Чегемское ущелье. Приэльбрусье
Продолжение программы и посещение достопримечательностей из списка, которые не успели посетить в предыдущий день:
- плато Шатджатмаз;
- Чегемское ущелье;
- Чегемские водопады;
- перевал Актопрак;
- Эль-Тюбю «город мёртвых»;
- водопад АбайСу;
- озеро Гижгит;
- Долина нарзанов;
- поляна Азау и Чегет.
Северная Осетия
Сегодня по-настоящему мы начнём изучать Северную Осетию. Целый день мы проведём в горах. Увидим:
- Кармадонское ущелье;
- «Даргавский некрополь» (город мёртвых);
- Арт объекты буква- Æ и «Скифский акинак»;
- Башни Курта и Тага;
- Высокогорные качели над пропастью с панорамным видом;
- Водопад большой Зейгалан;
- Мидагробинскую долину;
- Православный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.
Далее отправляемся в уютный гостевой дом в горах, где нас ждёт настоящие осетинское застолье!
Осетия
Позавтракав, мы отправляемся в заброшенный древний аул Цмити — уникальный архитектурный памятник средневековья Северной Осетии под открытым небом.
Дзивгисская скальная крепость.
Арт-объект виде зеркального барса и главный визитный памятник Осетии «Георгий Победоносец».
Варианты проживания
Гостиница в Пятигорске
Базы отдыха по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание
- Проживание
- Трансфер
- Передвижение по локациям на джипах
- Гид и экскурсии
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Обеды в кафе
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Пятигорск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору