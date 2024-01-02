Новогодние каникулы и рождество на Кавказе

Новогодний тур в Пятигорске
Приглашаем вас в незабываемый джип-тур по самым лучшим зимним локациям Приэльбрусья и Осетии.

Вкусная еда, тёплая компания и невероятные пейзажи — лишь малая часть впечатлений, которые вам предстоит ощутить!
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

С высоты птичьего полёта
С высоты птичьего полёта
Полюбуемся панорамами, открывающимися с горных вершин
Загадочные локации
Загадочные локации
Побываем в местах, называемых Городами Мёртвых и попробуем узнать о них подробнее
Кавказское гостеприимство
Кавказское гостеприимство
Нас ждёт настоящее осетинское застолье, барбекю в горах и горячая банька!

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск

Встреча в аэропорту.

Заселение в гостиницу.

Прогулка по Пятигорску.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск
2 день

Плато Бермамыт, Амфитеатр, скалы «Два монаха», барбекю в горах и баня

Гора «Баран».

Плато Большой Бермамыт — самая лучшая смотровая площадка с видом на Эльбрус!?

Амфитеатр.

Скалы «Два монаха».

Ночуем в домиках в горах на высоте 2600 м.

Приветственное барбекю в горах, кофе в турке, тёплый глинтвейн, баня!

Плато Бермамыт, Амфитеатр, скалы «Два монаха», барбекю в горах и баняПлато Бермамыт, Амфитеатр, скалы «Два монаха», барбекю в горах и баняПлато Бермамыт, Амфитеатр, скалы «Два монаха», барбекю в горах и баняПлато Бермамыт, Амфитеатр, скалы «Два монаха», барбекю в горах и баня
3 день

Чегемское ущелье. Приэльбрусье

Программа на следующие два дня:

  • плато Шатджатмаз;
  • Чегемское ущелье;
  • Чегемские водопады;
  • перевал Актопрак;
  • Эль-Тюбю «город мёртвых»;
  • водопад АбайСу;
  • озеро Гижгит;
  • Долина нарзанов;
  • поляна Азау и Чегет;
  • заселение на базу отдыха в Терсколе.
Чегемское ущелье. ПриэльбрусьеЧегемское ущелье. ПриэльбрусьеЧегемское ущелье. ПриэльбрусьеЧегемское ущелье. ПриэльбрусьеЧегемское ущелье. ПриэльбрусьеЧегемское ущелье. Приэльбрусье
4 день

Чегемское ущелье. Приэльбрусье

Продолжение программы и посещение достопримечательностей из списка, которые не успели посетить в предыдущий день:

  • плато Шатджатмаз;
  • Чегемское ущелье;
  • Чегемские водопады;
  • перевал Актопрак;
  • Эль-Тюбю «город мёртвых»;
  • водопад АбайСу;
  • озеро Гижгит;
  • Долина нарзанов;
  • поляна Азау и Чегет.
5 день

Северная Осетия

Сегодня по-настоящему мы начнём изучать Северную Осетию. Целый день мы проведём в горах. Увидим:

  • Кармадонское ущелье;
  • «Даргавский некрополь» (город мёртвых);
  • Арт объекты буква- Æ и «Скифский акинак»;
  • Башни Курта и Тага;
  • Высокогорные качели над пропастью с панорамным видом;
  • Водопад большой Зейгалан;
  • Мидагробинскую долину;
  • Православный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Далее отправляемся в уютный гостевой дом в горах, где нас ждёт настоящие осетинское застолье!

Северная ОсетияСеверная ОсетияСеверная Осетия
6 день

Осетия

Позавтракав, мы отправляемся в заброшенный древний аул Цмити — уникальный архитектурный памятник средневековья Северной Осетии под открытым небом.

Дзивгисская скальная крепость.

Арт-объект виде зеркального барса и главный визитный памятник Осетии «Георгий Победоносец».

Варианты проживания

Гостиница в Пятигорске

1 ночь

Базы отдыха по маршруту

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Проживание
  • Трансфер
  • Передвижение по локациям на джипах
  • Гид и экскурсии
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Обеды в кафе
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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