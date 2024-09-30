Посетите фотолокацию, входящую в ТОП-10
Программа тура по дням
Прибытие. Трансфер в Аушигер, расслабление в минеральных источниках
Мы встретим вас в Минеральных Водах и отвезем в гостиницу.
В первый вечер вас ждет вкусный ужин и расслабление в минеральных источниках.
Отдыхайте и готовьтесь к самой незабываемой неделе в вашей жизни!
Тайминг дня:
- 15:00 Встреча в аэропорту / ж/д вокзале Минеральных Вод, трансфер в Аушигер;
- 17:00 Заселение в отель.
Размещение: Аушигер.
Питание: ужин.
Голубые озера, прогулка/катание на сапах или катамаранах. Верхняя Балкария, Черекская теснина
Голубые озера — настоящее природное украшение Кабардино-Балкарии.
Мы посетим и верхние, и нижние озера из комплекса, и сможем увлекательно провести время, катаясь по зеркальной глади на сапах или катамаранах, пуская зыбь по отражающимся картинным пейзажам…
Верхняя Балкария — еще один клад древних селений и руин с особой энергетикой и атмосферой.
Возможно, здесь найдут что-то интересное и любители мистики.
Тайминг дня:
- 09:30 Выезд на маршрут;
- 10:00-12:30 Голубые озера;
- 13:00-14:00 Обед;
- 14:00-16:30 Черекская теснина, Верхняя Балкария;
- 16:30-17:30 Возвращение в гостиницу.
Размещение: Аушигер.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Безенги, Язык Тролля, Жабо Кала
Сегодняшний день подарит вам массу крутых фотографий для ваших соц. сетей, потому что мы посетим фотолокацию, входящую в ТОП-10 всего Кавказа!
Хулам, язык тролля, с грандиозными видами на безенгийскую стену пятитысячников, будто парящий над миром каменный язык, от одного вида которого захватывает дух!
Здесь вас ждет обед-пикник с экстремально красивыми видами.
Крепость Жабо-Кала — замок людоеда, один из главных мифологических объектов Безенгийского района и всей Кабардино-Балкарии.
Постройку замка многие датируют еще 14-15 веками, а с его стен видны все Хуламо-Безенгийские пейзажи.
Тайминг дня:
- 9:30 Выезд на маршрут (с остановками);
- 11:30-13:30 Безенги, язык Тролля;
- 13:30-14:30 Обед-пикник;
- 14:30-16:30 Жабо Кала;
- 16:30-18:00 Возвращение в гостиницу.
Размещение: Аушигер.
Питание: завтрак в гостинице, обед-пикник на маршруте, ужин в гостинице.
Чегемское ущелье и водопады. Перевал Актопрак, Эльтюбю
Утром с вещами выезжаем в Чегемское ущелье — пожалуй, самое знаменитое ущелье Кабардино-Балкарии.
Украшением этого ущелья, несомненно, являются Чегемские водопады — самые большие карстовые водопады на Кавказе.
Здесь у вас будет возможность прогуляться по ущелью и сделать прекрасные фотоснимки.
Вас ждет обед с настоящим кавказским шашлыком в лучших традициях республики.
Далее в программе дня перевал Актопрак, место переправы древних торговцев-ремесленников из одного ущелья в другое.
Здесь мы полюбуемся красивыми видами на окрестности.
Старейшее горское селение Эльтюбю станет главным историко-культурным событием дня.
А после — заезд в гостиницу на поляне Азау.
Тайминг дня:
- 09:30-11:00 Выезд из гостиницы;
- 11:00-13:00 Чегемские водопады;
- 13:00-14:00 Обед в кафе;
- 14:00-18:30 Эльтюбю, перевал Актопрак, заселение в гостиницу на поляне Азау.
Размещение: Азау.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Подъем на канатных дорогах, подъем на ратраке, Чегет, Поляна нарзанов
Встав с утра, ослепленные представшими видами горной стихии, после завтрака выдвинемся к канатной дороге.
Гара-Баши, с недавних пор являющаяся станцией-рекордсменом Гиннесса, находится на высоте более 3800 метров!
Здесь истинных коллекционеров впечатлений ждет высокогорное (до 4950 м) катание на снегоходах — ревущий мотор, снежные россыпи в разные стороны, счастливый визг и море гор!
Далее выезжаем к склонам горы Чегет.
Шикарное разнотравье на склонах очаровывает нас своими ароматами, а виды на Эльбрус и ледник Семерку завораживают.
Поднявшись на самый верх у вас будет возможность еще раз обозреть красоту горных вершин.
Спускаемся вниз и мчимся на поляну нарзанов.
Уникальное природное место, где сосредоточено более 5 видов нарзана.
Каждый, кто их попробует, несомненно станет бодрее и здоровее.
Тайминг дня:
- 09:30 Выход на маршрут;
- 10:00-13:30 Склон Эльбруса;
- 13:30-14:30 Обед;
- 14:30-17:00 Чегет;
- 17:00-17:30 Поляна нарзанов;
- 17:30-18:00 Возвращение в гостиницу.
Размещение: Азау.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Озер Гижгит, Тызыльское ущелье
Сегодня прощаемся с поляной Азау и переезжаем в Пятигорск.
По пути проедем по живописному Баксанскому ущелью, и обязательно остановимся у высокогорного озера Гижгит, которое хранит в себе множество легенд.
Здесь состоится наш обед-пикник.
Тызыльское ущелье — одно из красивейших и нетронутых мест Кабардино-Балкарии.
Оно встречает нас сразу за селом Кенделен.
Путь будет проходить по узкому ущелью под нависшими отвесными скалами в обрамлении леса.
В конце дня вас встретит славный город-курорт Пятигорск.
Размещаемся в гостинице, ужинаем и отдыхаем.
Тайминг дня:
- 09:30 Выезд из гостиницы;
- 09:30-12:30 Маршрут к озеру Гижгит, остановка на озере;
- 13:00-14:00 Обед-пикник;
- 14:00-16:30 Тызыльское ущелье;
- 16:30-18:30 Переезд в Пятигорск.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед-пикник на маршруте, ужин в гостинице.
Гора Сирх, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая Су. Обед в долине нарзанов, посещение лама-фермы
Сегодня мы увидим более древнюю, чем сам Эльбрус, гору Сирх (Сурх).
Северная Кабардино-Балкария совсем не похожа на южную, и проезжая по ее пастбищным просторам вы будете удивляться этим контрастам.
Здесь вас встретит мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными источниками и ваннами.
Искупавшись в них, вы подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы!
На обратном пути вы посетите экопарк Долина нарзанов.
Здесь расположены более 20 видов нарзанов.
На обеде у вас будет возможность попробовать каждый из них.
Также обязательно заедем на ферму к ламам.
Эти милые плюшевые зверьки точно никого не оставят равнодушными.
К вечеру возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
Тайминг дня:
- 09:00 Выезд на маршрут;
- 09:00-12:30 Джилы Су;
- 13:00-14:00 Обед;
- 14:00-17:30 Водопад Каракая Су, гора Сирх, Долина нарзанов;
- 18:00-20:00 Дорога в Пятигорск.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Обзорная экскурсия по Пятигорску. Отъезд
Первую половину заключительного дня тура посвятим знакомству с прекрасным курортным городом Пятигорском.
Историю и легенды этого замечательного города вам поведают все знаковые места курорта: парк «Цветник», статуя-символ Кавказских Минеральных Вод — орел, побеждающий змею, Эолова арфа, беседки и гроты знаменитого водяного общества.
Чтобы память об этом путешествии жила не только в воспоминаниях, мы обязательно посетим знаменитый Верхний рынок и гастро-маркет Кухни Мира.
Здесь множество сувениров со всех уголков Северного Кавказа и экологически чистых фермерских продуктов на любой вкус.
Далее вас ждет трансфер в аэропорт.
Тайминг дня:
- 10:00-13:00 Экскурсия по Пятигорску;
- 13:00-19:00 Трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.
Доплата за одноместное размещение — 18 300 руб. /весь период тура.
Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).
Варианты проживания
Бугарь
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Шахерезада
Отель «Отель Шахерезада» находится в Терсколе. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Гондольная канатная дорога Рома-1, Маятниковая канатная дорога Эльбрус-1 и Водопад Азау-су.
Для гостей работает бар. Специально для автопутешественников организована парковка. Для любителей зимних видов спорта здесь предоставляются следующие услуги: катание на лыжах и прокат лыжной экипировки. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.
Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и гладильные услуги.
Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Термальный комплекс «Аушигер-Сити»
«Аушигер Сити» — большой и современный отельный комплекс. Селение Аушигер-Сити лежит в широкой долине, перерезанной серебрящимися на солнце реками, это Черек Балкарский и Черек Безенгийский, которые, соединившись, несут сюда россыпи песка и мелкого галечника и уходят на север, в дымчатую синеву Кабардинской равнины, к Тереку.
Стандартный двухместный номер (DBL). В номере есть: двуспальная кровать 160х200 см, телевизор, кондиционер, зеркало, комод, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, душ, туалет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
- Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не включенное в программу тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Доплата за одноместное размещение - 18 300 руб. /весь период тура
- Курортный сбор
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- солнцезащитные очки, гигиеническая помада и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка;
- пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Тур начинается в городе Минеральные Воды.
Встреча в г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, встреча в 15:00.
Место отъезда группы: г. Пятигорск, трансфер в г. Минеральные Воды групповой трансфер с 13:00 до 19:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|15:00 Прибытие в Минеральные Воды
17:30 Прибытие в Аушигер
|Термальный комплекс Аушигер-Сити, с. Аушигер
|Аушигер, термальный бассейн, приветственный ужин
|Автобус — 18/20 местный
|09:30 Выезд из Аушигера
10:00 Прибытие на Голубые озера
14:00 Прибытие Черекская теснина, Верхняя Балкария
16:30-17:30 Возвращение в Аушигер
|Термальный комплекс Аушигер-Сити, с. Аушигер
|Голубые озера, прогулка на катамаранах по Голубому озеру/катание на сапах. Черекская теснина, Верхняя Балкария.
|9:30 Выезд из Аушигера
11:30 Прибытие в Безенги
18:00 Возвращение в Аушигер
|Термальный комплекс Аушигер-Сити, с. Аушигер
|Безенги, Язык тролля, Крепость Жабо кала. Обед-пикник.
|09:30-11:00 Выезд из Ашигера
11:00 Прибытие на Чегемские водопады
18:30 Прибытие на поляну Азау
|Шахерезада 3*, поляна Азау
|Чегемское ущелье, Чегемские водопады, обед у Курмана с Кавказским шашлыком. перевал Актопрак, город мертвых Эльтюбю. заселение на Азау.
|09:30 Поляна Азау
14:30 Прибытие на поляну Чегет
17:00 Прибытие на Поляну нарзанов
18:00 Возвращение на поляну Азау
|Шахерезада 3*, поляна Азау
|Подъем на канатных дорогах на г. Эльбрус, подъем на ратраке до 4800 м., Чегет, поляна Нарзанов.
|09:30 Выезд из поляны Азау
12:30 Прибытие на озеро Гижгит
14:00 Тызыльское ущелье
18:30 Прибытие в Пятигорск
|Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Озеро Гижгит, обед –пикник, Тызылский каньон и водопад, заселение в гостиницу.
09:00 Выезд из Пятигорска
20:00 Прибытие в Пятигорск
|Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Гора Сирх, Джилы Су, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая-су. обед в Долине нарзанов, посещение Лама-фермы.
|10:00-13:00 Экскурсия по Пятигорску
13:00-19:00 Трансфер в аэропорт
|Выселение из отеля Бугарь 4*, г. Пятигорск
|Обзорная по Пятигорску, посещение Верхнего рынка и гастро-маркета Кухни Мира. Покупка сувениров и фермерских продуктов. Трансфер в аэропорт.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).