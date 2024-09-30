Свидание с Эльбрусом. Экскурсионный тур на Кавказ

Свидание с Эльбрусом
Вы проведете неделю в объятиях одной из самых гостеприимных республик Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии. Выбирайте эту поездку, если вы мечтаете увидеть горы, путешествуя с максимальным комфортом.

Посетите фотолокацию, входящую в ТОП-10
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всего Кавказа — Хулам, язык тролля и крепость Жабо-Кала — замок людоеда 14-15 века, один из главных мифологических объектов Безенгийского района и всей Кабардино-Балкарии.

Увидите старинные дворцы и древние храмы, водопады, горы и озёра Кабардино-Балкарии, искупаетесь в термальных источниках и даже поднимитесь на Эльбрус по канатной дороге!

5
3 отзыва
Свидание с Эльбрусом. Экскурсионный тур на Кавказ
Свидание с Эльбрусом. Экскурсионный тур на Кавказ
Свидание с Эльбрусом. Экскурсионный тур на Кавказ
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Трансфер в Аушигер, расслабление в минеральных источниках

Мы встретим вас в Минеральных Водах и отвезем в гостиницу.

В первый вечер вас ждет вкусный ужин и расслабление в минеральных источниках.

Отдыхайте и готовьтесь к самой незабываемой неделе в вашей жизни!

Тайминг дня:

  • 15:00 Встреча в аэропорту / ж/д вокзале Минеральных Вод, трансфер в Аушигер;
  • 17:00 Заселение в отель.

Размещение: Аушигер.

Питание: ужин.

Прибытие. Трансфер в Аушигер, расслабление в минеральных источникахПрибытие. Трансфер в Аушигер, расслабление в минеральных источникахПрибытие. Трансфер в Аушигер, расслабление в минеральных источникахПрибытие. Трансфер в Аушигер, расслабление в минеральных источниках
2 день

Голубые озера, прогулка/катание на сапах или катамаранах. Верхняя Балкария, Черекская теснина

Голубые озера — настоящее природное украшение Кабардино-Балкарии.

Мы посетим и верхние, и нижние озера из комплекса, и сможем увлекательно провести время, катаясь по зеркальной глади на сапах или катамаранах, пуская зыбь по отражающимся картинным пейзажам…

Верхняя Балкария — еще один клад древних селений и руин с особой энергетикой и атмосферой.

Возможно, здесь найдут что-то интересное и любители мистики.

Тайминг дня:

  • 09:30 Выезд на маршрут;
  • 10:00-12:30 Голубые озера;
  • 13:00-14:00 Обед;
  • 14:00-16:30 Черекская теснина, Верхняя Балкария;
  • 16:30-17:30 Возвращение в гостиницу.

Размещение: Аушигер.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Голубые озера, прогулка/катание на сапах или катамаранах. Верхняя Балкария, Черекская теснинаГолубые озера, прогулка/катание на сапах или катамаранах. Верхняя Балкария, Черекская теснинаГолубые озера, прогулка/катание на сапах или катамаранах. Верхняя Балкария, Черекская теснинаГолубые озера, прогулка/катание на сапах или катамаранах. Верхняя Балкария, Черекская теснина
3 день

Безенги, Язык Тролля, Жабо Кала

Сегодняшний день подарит вам массу крутых фотографий для ваших соц. сетей, потому что мы посетим фотолокацию, входящую в ТОП-10 всего Кавказа!

Хулам, язык тролля, с грандиозными видами на безенгийскую стену пятитысячников, будто парящий над миром каменный язык, от одного вида которого захватывает дух!

Здесь вас ждет обед-пикник с экстремально красивыми видами.

Крепость Жабо-Кала — замок людоеда, один из главных мифологических объектов Безенгийского района и всей Кабардино-Балкарии.

Постройку замка многие датируют еще 14-15 веками, а с его стен видны все Хуламо-Безенгийские пейзажи.

Тайминг дня:

  • 9:30 Выезд на маршрут (с остановками);
  • 11:30-13:30 Безенги, язык Тролля;
  • 13:30-14:30 Обед-пикник;
  • 14:30-16:30 Жабо Кала;
  • 16:30-18:00 Возвращение в гостиницу.

Размещение: Аушигер.

Питание: завтрак в гостинице, обед-пикник на маршруте, ужин в гостинице.

Безенги, Язык Тролля, Жабо КалаБезенги, Язык Тролля, Жабо КалаБезенги, Язык Тролля, Жабо КалаБезенги, Язык Тролля, Жабо Кала
4 день

Чегемское ущелье и водопады. Перевал Актопрак, Эльтюбю

Утром с вещами выезжаем в Чегемское ущелье — пожалуй, самое знаменитое ущелье Кабардино-Балкарии.

Украшением этого ущелья, несомненно, являются Чегемские водопады — самые большие карстовые водопады на Кавказе.

Здесь у вас будет возможность прогуляться по ущелью и сделать прекрасные фотоснимки.

Вас ждет обед с настоящим кавказским шашлыком в лучших традициях республики.

Далее в программе дня перевал Актопрак, место переправы древних торговцев-ремесленников из одного ущелья в другое.

Здесь мы полюбуемся красивыми видами на окрестности.

Старейшее горское селение Эльтюбю станет главным историко-культурным событием дня.

А после — заезд в гостиницу на поляне Азау.

Тайминг дня:

  • 09:30-11:00 Выезд из гостиницы;
  • 11:00-13:00 Чегемские водопады;
  • 13:00-14:00 Обед в кафе;
  • 14:00-18:30 Эльтюбю, перевал Актопрак, заселение в гостиницу на поляне Азау.

Размещение: Азау.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Чегемское ущелье и водопады. Перевал Актопрак, ЭльтюбюЧегемское ущелье и водопады. Перевал Актопрак, ЭльтюбюЧегемское ущелье и водопады. Перевал Актопрак, ЭльтюбюЧегемское ущелье и водопады. Перевал Актопрак, Эльтюбю
5 день

Подъем на канатных дорогах, подъем на ратраке, Чегет, Поляна нарзанов

Встав с утра, ослепленные представшими видами горной стихии, после завтрака выдвинемся к канатной дороге.

Гара-Баши, с недавних пор являющаяся станцией-рекордсменом Гиннесса, находится на высоте более 3800 метров!

Здесь истинных коллекционеров впечатлений ждет высокогорное (до 4950 м) катание на снегоходах — ревущий мотор, снежные россыпи в разные стороны, счастливый визг и море гор!

Далее выезжаем к склонам горы Чегет.

Шикарное разнотравье на склонах очаровывает нас своими ароматами, а виды на Эльбрус и ледник Семерку завораживают.

Поднявшись на самый верх у вас будет возможность еще раз обозреть красоту горных вершин.

Спускаемся вниз и мчимся на поляну нарзанов.

Уникальное природное место, где сосредоточено более 5 видов нарзана.

Каждый, кто их попробует, несомненно станет бодрее и здоровее.

Тайминг дня:

  • 09:30 Выход на маршрут;
  • 10:00-13:30 Склон Эльбруса;
  • 13:30-14:30 Обед;
  • 14:30-17:00 Чегет;
  • 17:00-17:30 Поляна нарзанов;
  • 17:30-18:00 Возвращение в гостиницу.

Размещение: Азау.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Подъем на канатных дорогах, подъем на ратраке, Чегет, Поляна нарзановПодъем на канатных дорогах, подъем на ратраке, Чегет, Поляна нарзановПодъем на канатных дорогах, подъем на ратраке, Чегет, Поляна нарзановПодъем на канатных дорогах, подъем на ратраке, Чегет, Поляна нарзанов
6 день

Озер Гижгит, Тызыльское ущелье

Сегодня прощаемся с поляной Азау и переезжаем в Пятигорск.

По пути проедем по живописному Баксанскому ущелью, и обязательно остановимся у высокогорного озера Гижгит, которое хранит в себе множество легенд.

Здесь состоится наш обед-пикник.

Тызыльское ущелье — одно из красивейших и нетронутых мест Кабардино-Балкарии.

Оно встречает нас сразу за селом Кенделен.

Путь будет проходить по узкому ущелью под нависшими отвесными скалами в обрамлении леса.

В конце дня вас встретит славный город-курорт Пятигорск.

Размещаемся в гостинице, ужинаем и отдыхаем.

Тайминг дня:

  • 09:30 Выезд из гостиницы;
  • 09:30-12:30 Маршрут к озеру Гижгит, остановка на озере;
  • 13:00-14:00 Обед-пикник;
  • 14:00-16:30 Тызыльское ущелье;
  • 16:30-18:30 Переезд в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед-пикник на маршруте, ужин в гостинице.

Озер Гижгит, Тызыльское ущельеОзер Гижгит, Тызыльское ущельеОзер Гижгит, Тызыльское ущельеОзер Гижгит, Тызыльское ущелье
7 день

Гора Сирх, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая Су. Обед в долине нарзанов, посещение лама-фермы

Сегодня мы увидим более древнюю, чем сам Эльбрус, гору Сирх (Сурх).

Северная Кабардино-Балкария совсем не похожа на южную, и проезжая по ее пастбищным просторам вы будете удивляться этим контрастам.

Здесь вас встретит мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными источниками и ваннами.

Искупавшись в них, вы подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы!

На обратном пути вы посетите экопарк Долина нарзанов.

Здесь расположены более 20 видов нарзанов.

На обеде у вас будет возможность попробовать каждый из них.

Также обязательно заедем на ферму к ламам.

Эти милые плюшевые зверьки точно никого не оставят равнодушными.

К вечеру возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.

Тайминг дня:

  • 09:00 Выезд на маршрут;
  • 09:00-12:30 Джилы Су;
  • 13:00-14:00 Обед;
  • 14:00-17:30 Водопад Каракая Су, гора Сирх, Долина нарзанов;
  • 18:00-20:00 Дорога в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Гора Сирх, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая Су. Обед в долине нарзанов, посещение лама-фермыГора Сирх, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая Су. Обед в долине нарзанов, посещение лама-фермыГора Сирх, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая Су. Обед в долине нарзанов, посещение лама-фермыГора Сирх, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая Су. Обед в долине нарзанов, посещение лама-фермы
8 день

Обзорная экскурсия по Пятигорску. Отъезд

Первую половину заключительного дня тура посвятим знакомству с прекрасным курортным городом Пятигорском.

Историю и легенды этого замечательного города вам поведают все знаковые места курорта: парк «Цветник», статуя-символ Кавказских Минеральных Вод — орел, побеждающий змею, Эолова арфа, беседки и гроты знаменитого водяного общества.

Чтобы память об этом путешествии жила не только в воспоминаниях, мы обязательно посетим знаменитый Верхний рынок и гастро-маркет Кухни Мира.

Здесь множество сувениров со всех уголков Северного Кавказа и экологически чистых фермерских продуктов на любой вкус.

Далее вас ждет трансфер в аэропорт.

Тайминг дня:

  • 10:00-13:00 Экскурсия по Пятигорску;
  • 13:00-19:00 Трансфер в аэропорт.

Питание: завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Пятигорску. ОтъездОбзорная экскурсия по Пятигорску. ОтъездОбзорная экскурсия по Пятигорску. ОтъездОбзорная экскурсия по Пятигорску. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.

Доплата за одноместное размещение — 18 300 руб. /весь период тура.

Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Бугарь

2 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Шахерезада

2 ночи

Отель «Отель Шахерезада» находится в Терсколе. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Гондольная канатная дорога Рома-1, Маятниковая канатная дорога Эльбрус-1 и Водопад Азау-су.

Для гостей работает бар. Специально для автопутешественников организована парковка. Для любителей зимних видов спорта здесь предоставляются следующие услуги: катание на лыжах и прокат лыжной экипировки. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.

Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и гладильные услуги.

Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

ШахерезадаШахерезадаШахерезадаШахерезадаШахерезадаШахерезадаШахерезада

Термальный комплекс «Аушигер-Сити»

3 ночи

«Аушигер Сити» — большой и современный отельный комплекс. Селение Аушигер-Сити лежит в широкой долине, перерезанной серебрящимися на солнце реками, это Черек Балкарский и Черек Безенгийский, которые, соединившись, несут сюда россыпи песка и мелкого галечника и уходят на север, в дымчатую синеву Кабардинской равнины, к Тереку.

Стандартный двухместный номер (DBL). В номере есть: двуспальная кровать 160х200 см, телевизор, кондиционер, зеркало, комод, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, душ, туалет.

Термальный комплекс «Аушигер-Сити»Термальный комплекс «Аушигер-Сити»Термальный комплекс «Аушигер-Сити»Термальный комплекс «Аушигер-Сити»Термальный комплекс «Аушигер-Сити»Термальный комплекс «Аушигер-Сити»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
  • Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Доплата за одноместное размещение - 18 300 руб. /весь период тура
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • солнцезащитные очки, гигиеническая помада и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • кепка / панамка;
  • пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в городе Минеральные Воды.

Встреча в г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, встреча в 15:00.

Место отъезда группы: г. Пятигорск, трансфер в г. Минеральные Воды групповой трансфер с 13:00 до 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где и в какое время мы будем находиться?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутримаршрутные перевозки
15:00 Прибытие в Минеральные Воды
17:30 Прибытие в Аушигер		Термальный комплекс Аушигер-Сити, с. АушигерАушигер, термальный бассейн, приветственный ужинАвтобус — 18/20 местный
09:30 Выезд из Аушигера
10:00 Прибытие на Голубые озера
14:00 Прибытие Черекская теснина, Верхняя Балкария
16:30-17:30 Возвращение в Аушигер 		Термальный комплекс Аушигер-Сити, с. АушигерГолубые озера, прогулка на катамаранах по Голубому озеру/катание на сапах. Черекская теснина, Верхняя Балкария.
9:30 Выезд из Аушигера
11:30 Прибытие в Безенги
18:00 Возвращение в Аушигер 		Термальный комплекс Аушигер-Сити, с. АушигерБезенги, Язык тролля, Крепость Жабо кала. Обед-пикник.
09:30-11:00 Выезд из Ашигера
11:00 Прибытие на Чегемские водопады
18:30 Прибытие на поляну Азау 		Шахерезада 3*, поляна АзауЧегемское ущелье, Чегемские водопады, обед у Курмана с Кавказским шашлыком. перевал Актопрак, город мертвых Эльтюбю. заселение на Азау.
09:30 Поляна Азау
14:30 Прибытие на поляну Чегет
17:00 Прибытие на Поляну нарзанов
18:00 Возвращение на поляну Азау 		Шахерезада 3*, поляна АзауПодъем на канатных дорогах на г. Эльбрус, подъем на ратраке до 4800 м., Чегет, поляна Нарзанов.
09:30 Выезд из поляны Азау
12:30 Прибытие на озеро Гижгит
14:00 Тызыльское ущелье
18:30 Прибытие в Пятигорск 		Бугарь 4*, г. ПятигорскОзеро Гижгит, обед –пикник, Тызылский каньон и водопад, заселение в гостиницу.

09:00 Выезд из Пятигорска
12:30 прибытие в Джилы Су

20:00 Прибытие в Пятигорск

Бугарь 4*, г. ПятигорскГора Сирх, Джилы Су, купание в источниках Джилы Су, водопад Каракая-су. обед в Долине нарзанов, посещение Лама-фермы.
10:00-13:00 Экскурсия по Пятигорску
13:00-19:00 Трансфер в аэропорт		Выселение из отеля Бугарь 4*, г. ПятигорскОбзорная по Пятигорску, посещение Верхнего рынка и гастро-маркета Кухни Мира. Покупка сувениров и фермерских продуктов. Трансфер в аэропорт.
Какие скидки есть в туре?

Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
30 сен 2024
Всё понравилось
И
30 сен 2024
Менеджеры всегда на связи, без проблем организовали отдельный трансфер. Отдельное спасибо за вариант размещения.
А
25 сен 2024
Организация на высшем уровне.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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