3 день

Безенги, Язык Тролля, Жабо Кала

Сегодняшний день подарит вам массу крутых фотографий для ваших соц. сетей, потому что мы посетим фотолокацию, входящую в ТОП-10 всего Кавказа!

Хулам, язык тролля, с грандиозными видами на безенгийскую стену пятитысячников, будто парящий над миром каменный язык, от одного вида которого захватывает дух!

Здесь вас ждет обед-пикник с экстремально красивыми видами.

Крепость Жабо-Кала — замок людоеда, один из главных мифологических объектов Безенгийского района и всей Кабардино-Балкарии.

Постройку замка многие датируют еще 14-15 веками, а с его стен видны все Хуламо-Безенгийские пейзажи.

Тайминг дня:

9:30 Выезд на маршрут (с остановками);

11:30-13:30 Безенги, язык Тролля;

13:30-14:30 Обед-пикник;

14:30-16:30 Жабо Кала;

16:30-18:00 Возвращение в гостиницу.

Размещение: Аушигер.

Питание: завтрак в гостинице, обед-пикник на маршруте, ужин в гостинице.