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приятных воспоминаний. Уезжать не хотелось) В Пятигорске где была наша гостиница, тоже было что посмотреть, порадовали приятные гостеприимные местные жители. Из того что не понравилось это нюансы,связанные с отелем. Номера в отеле Бештау не оправданно дорогие. За такую стоимость не было даже халатов в номерах (вернее были,но за доп. плату). Сами номера очень маленькие и холодные оказались. Зато очень вежливый и приветливый молодой персонал порадовал и вкусные завтраки)