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Авторский тур
3 дня
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
3 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ВВиктория14 января 2024Впечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню и конечно же много осталось
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Джип-туры»
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