Джип-туры в Пятигорске

Найдено 5 туров в категории «Джип-туры» в Пятигорске, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
3 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300 за человека
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • В
    Виктория
    14 января 2024
    Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Впечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню и конечно же много осталось
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    приятных воспоминаний. Уезжать не хотелось) В Пятигорске где была наша гостиница, тоже было что посмотреть, порадовали приятные гостеприимные местные жители. Из того что не понравилось это нюансы,связанные с отелем. Номера в отеле Бештау не оправданно дорогие. За такую стоимость не было даже халатов в номерах (вернее были,но за доп. плату). Сами номера очень маленькие и холодные оказались. Зато очень вежливый и приветливый молодой персонал порадовал и вкусные завтраки)

    Впечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню иВпечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню иВпечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню и

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Джип-туры»

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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Джип-туры" можно забронировать 5 авторских туров от 14 300 до 55 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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