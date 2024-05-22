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первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.