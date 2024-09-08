Я долгое время проводила экскурсии по Эрмитажу в Петербурге и рассказывала о жизни царской семьи во дворце. А потом переехала в Пятигорск, исследовала его прошлое. Так и родилась идея этой сравнительной программы — ведь у двух городов много общего и отличного. Что-то перекликается в архитектуре, что-то в истории. Будем гулять по Пятигорску и вспоминать Северную столицу!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник Лермонтову на месте гауптвахты, в которой находился Мартынов после дуэли, и гауптвахта в Петропавловской крепости.
- Спасский собор в Пятигорске и соборы в Петербурге.
- Исторический квартал, связанный с последним приездом Лермонтова в Пятигорск. Жизнь золотой молодёжи 19 века.
- Здание Ресторации. Балы в Зимнем дворце и балы в Ресторации.
- Парк «Цветник» и Летний сад.
- Обзорная площадка над гротом Дианы: последний бал Лермонтова и нравы дворянства 19 века.
- Площадка с круговым обзором на город и «Цветник».
Вы узнаете:
- как Петербург перекликается с историей Пятигорска.
- каким было николаевское время в курортном городке: дворяне, челядь, горцы.
- и многое другое.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Лермонтову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 1725 туристов
Меня зовут Ирина. Так случилось, что в Пятигорск я приехала из Петербурга, где в течении 10 лет проводила тематические взрослые и детские экскурсии в Эрмитаже, а также знакомила гостей городаЗадать вопрос
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