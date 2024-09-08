Пятигорск глазами петербурженки

Увидеть, как много пересечений у двух столиц - северной и северокавказской
Я долгое время проводила экскурсии по Эрмитажу в Петербурге и рассказывала о жизни царской семьи во дворце. А потом переехала в Пятигорск, исследовала его прошлое. Так и родилась идея этой сравнительной программы — ведь у двух городов много общего и отличного. Что-то перекликается в архитектуре, что-то в истории. Будем гулять по Пятигорску и вспоминать Северную столицу!
Пятигорск глазами петербурженки
Пятигорск глазами петербурженки
Пятигорск глазами петербурженки
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Памятник Лермонтову на месте гауптвахты, в которой находился Мартынов после дуэли, и гауптвахта в Петропавловской крепости.
  • Спасский собор в Пятигорске и соборы в Петербурге.
  • Исторический квартал, связанный с последним приездом Лермонтова в Пятигорск. Жизнь золотой молодёжи 19 века.
  • Здание Ресторации. Балы в Зимнем дворце и балы в Ресторации.
  • Парк «Цветник» и Летний сад.
  • Обзорная площадка над гротом Дианы: последний бал Лермонтова и нравы дворянства 19 века.
  • Площадка с круговым обзором на город и «Цветник».

Вы узнаете:

  • как Петербург перекликается с историей Пятигорска.
  • каким было николаевское время в курортном городке: дворяне, челядь, горцы.
  • и многое другое.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Лермонтову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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