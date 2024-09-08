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с самыми главными достопримечательностями: Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Летним садом, Казанским собором… Приехав в Пятигорск, гуляя по улицам города, горе Машук, погрузившись в историю и жизнь этого чудесного места, я постоянно сравнивала, искала общие и различные черты с Петербургом. На своей экскурсии, посвящённой лермонтовским местам, я постараюсь заразить вас интересом к событиям и любовью к людям, о которых буду рассказывать. В форме беседы поделюсь с вами своими знаниями и размышлениями и буду рада услышать ваши мысли.