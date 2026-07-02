Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Курортный город Пятигорск во многом обязан своей известностью Михаилу Лермонтову. Экскурсия проведет вас по улицам и достопримечательностям, которые посещал писатель и его персонажи. Вы увидите озеро Провал, Эммануэлевский парк, грот Лермонтова и Елизаветинский источник. Прогуляетесь по Нагорному парку и посетите Парк Цветник. Увидите Лермонтовские ванны и пятигорскую Ресторацию. Возможен визит в дом-музей Лермонтова и Пятигорский некрополь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Пятигорске - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует обилием зелени и цветов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и возможным осадкам. Тем не менее, в любое время года Пятигорск остаётся привлекательным благодаря своим историческим и культурным достопримечательностям.

Сейчас август — это идеальное время.