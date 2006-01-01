Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Что вас ожидает

Прогулка по следам героев романа

Вы осмотрите пещерное озеро Провал, которое Лермонтов посещал и описал как прогулку 👣 Печорина и княжны в сопровождении друзей. В Эммануэлевском парке взглянете на скульптуры героев. Посетите площадку «любителей видов» — беседку Эолова арфа, известную панорамой Старого Пятигорска. Заглянете в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры. У Елизаветинского источника с великолепной одноименной галереей я расскажу об одном из первых источников, где собиралось по утрам все «водяной общество». А после вы прогуляетесь от Елизаветинского парка по горе Горячей в Нагорном парке 🌳, где расположена Китайская беседка и скульптура Орла, символа целебных вод курорта.

Парк Цветник — центральный символ Старого города

У ландшафтного памятника на склоне горы ⛰️ Горячей — грота Дианы — поговорим о месте, где за неделю до роковой дуэли Лермонтов с друзьями устраивал бал. Вы увидите Лермонтовские ванны, которые он посещал во время визитов в Пятигорск, и пятигорскую Ресторацию, в гостиничном номере которой останавливался «свободы друг». Я покажу галерею, названную в память о 60-ти летней годовщине гибели писателя. А также Ермоловские ванны, Всесословный клуб — «рассадник разумного времяпровождения для холостых и семейных» — и старинную кофейню кондитера Гукасова.

🏛 При желании можно включить в программу дом-музей Лермонтова — последний приют опального поэта — и Пятигорский некрополь — место его первого захоронения.

Организационные детали