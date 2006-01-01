Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

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Пятигорск глазами Лермонтова

Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя

Юлия
Юлия – Гид из Пятигорска
Особой известности курортный город 🏙️ во многом обязан Лермонтову, ведь именно здесь разворачивалось действие «Княжны Мэри», одной из глав «Героя нашего времени».

Я проведу вас по улицам, достопримечательностям и природным местам, которые посещал Михаил Юрьевич и его персонажи.

Расскажу о старинных памятниках и помогу ощутить дух пятигорской романтики.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова

Что вас ожидает

Прогулка по следам героев романа
Вы осмотрите пещерное озеро Провал, которое Лермонтов посещал и описал как прогулку 👣 Печорина и княжны в сопровождении друзей. В Эммануэлевском парке взглянете на скульптуры героев. Посетите площадку «любителей видов» — беседку Эолова арфа, известную панорамой Старого Пятигорска. Заглянете в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры. У Елизаветинского источника с великолепной одноименной галереей я расскажу об одном из первых источников, где собиралось по утрам все «водяной общество». А после вы прогуляетесь от Елизаветинского парка по горе Горячей в Нагорном парке 🌳, где расположена Китайская беседка и скульптура Орла, символа целебных вод курорта.

Парк Цветник — центральный символ Старого города
У ландшафтного памятника на склоне горы ⛰️ Горячей — грота Дианы — поговорим о месте, где за неделю до роковой дуэли Лермонтов с друзьями устраивал бал. Вы увидите Лермонтовские ванны, которые он посещал во время визитов в Пятигорск, и пятигорскую Ресторацию, в гостиничном номере которой останавливался «свободы друг». Я покажу галерею, названную в память о 60-ти летней годовщине гибели писателя. А также Ермоловские ванны, Всесословный клуб — «рассадник разумного времяпровождения для холостых и семейных» — и старинную кофейню кондитера Гукасова.

🏛 При желании можно включить в программу дом-музей Лермонтова — последний приют опального поэта — и Пятигорский некрополь — место его первого захоронения.

Организационные детали

  • Начать экскурсию ⛳ можно от озера Провал, куда можно легко добраться на общественном транспорте автобусом № 1
  • Дополнительные расходы при посещении музея — 150-250 руб. /человека
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова
Пятигорск глазами Лермонтова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 2006 года. Очень люблю свой город и творчество М. Ю. Лермонтова. Мои авторские прогулки отражают необыкновенный взгляд Михаила Юрьевича, который позволяет иначе посмотреть на Пятигорск и его историю.
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