Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Прогулка по Пятигорску с посещением мест, связанных с Лермонтовым и его произведениями. Узнайте о старинных памятниках и почувствуйте атмосферу курорта
Курортный город Пятигорск во многом обязан своей известностью Михаилу Лермонтову. Экскурсия проведет вас по улицам и достопримечательностям, которые посещал писатель и его персонажи. Вы увидите озеро Провал, Эммануэлевский парк, грот Лермонтова и Елизаветинский источник. Прогуляетесь по Нагорному парку и посетите Парк Цветник. Увидите Лермонтовские ванны и пятигорскую Ресторацию. Возможен визит в дом-музей Лермонтова и Пятигорский некрополь
Лучшее время для экскурсии в Пятигорске - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует обилием зелени и цветов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и возможным осадкам. Тем не менее, в любое время года Пятигорск остаётся привлекательным благодаря своим историческим и культурным достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Провал
Эммануэлевский парк
Эолова арфа
Грот Лермонтова
Елизаветинский источник
Нагорный парк
Китайская беседка
Скульптура Орла
Грот Дианы
Лермонтовские ванны
Пятигорская Ресторация
Ермоловские ванны
Всесословный клуб
Кофейня кондитера Гукасова
Описание экскурсии
Прогулка по следам героев романа
Вы осмотрите пещерное озеро Провал, которое Лермонтов посещал и описал как прогулку Печорина и княжны в сопровождении друзей. В Эммануэлевском парке взглянете на скульптуры героев. Посетите площадку «любителей видов» — беседку Эолова арфа, известную панорамой Старого Пятигорска. Заглянете в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры. У Елизаветинского источника с великолепной одноименной галереей я расскажу об одном из первых источников, где собиралось по утрам все «водяной общество». А после вы прогуляетесь от Елизаветинского парка по горе Горячей в Нагорном парке, где расположена Китайская беседка и скульптура Орла, символа целебных вод курорта.
Парк Цветник — центральный символ Старого города
У ландшафтного памятника на склоне горы Горячей — грота Дианы — поговорим о месте, где за неделю до роковой дуэли Лермонтов с друзьями устраивал бал. Вы увидите Лермонтовские ванны, которые он посещал во время визитов в Пятигорск, и пятигорскую Ресторацию, в гостиничном номере которой останавливался «свободы друг». Я покажу галерею, названную в память о 60-ти летней годовщине гибели писателя. А также Ермоловские ванны, Всесословный клуб — «рассадник разумного времяпровождения для холостых и семейных» — и старинную кофейню кондитера Гукасова.
Организационные детали
Начать экскурсию можно от озера Провал, куда можно легко добраться на общественном транспорте автобусом № 1
Озеро Провал закрыто по понедельникам
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа к озеру Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1255 туристов
Профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 2006 года. Очень люблю свой город и творчество М. Ю. Лермонтова. Мои авторские прогулки отражают необыкновенный взгляд Михаила Юрьевича, который позволяет иначе посмотреть на Пятигорск и его историю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
127
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Козловская
Экскурсия была просто замечательная! Юлия прекрасный экскурсовод, грамотная красивая речь, правильно составленный маршрут. Видно, что человек очень любит свой город! Благодаря Юлии мы смогли по новому взглянуть на творчество Лермонтова! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно!
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Л
Лылин
Прекрасный экскурсовод, увлеченный своим делом. Рассказала все о Пятигорске, окрестностях, Лермонтове и его последних днях. Провела по всем знаковым местам. Очень рекомендую, не пожалеете.
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Р
Регина
Прекрасная познавательная экскурсия. Погрузились в атмосферу Пятигорска 19 века. Юлия - настоящий профессионал, человек эрудированный и увлеченный своим делом. Большое спасибо!
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю, Вас за отзыв! Всего Вам самого доброго!
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Ц
Царегородцева
Дата посещения: 8 авг 2025
Отлично! Были приятно удивлены 😊 объему информации и умению экскурсовода так интересно преподнести материал. Спасибо огромное!
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Е
Елена
Спасибо большое Юлие за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели на одном дыхании.
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Владимир
Незабываемая экскурсия, отличный гид, очень грамотно построенная экскурсия.
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