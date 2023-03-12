ежедневно в 08:00

Несмотря на маленькую площадь, в горной республике Северная Осетия живописных мест — не на одну поездку. Мы побываем в ключевых из них: в Куртатинском и Кармадонском ущельях, у Дзивгисской наскальной крепости, в селе Верхний Фиагдон и в «городе мёртвых» Даргавс. Вы не только проникнитесь природой Кавказа, но и почувствуете самобытность края.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Пятигорска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 1,5 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.

⚪️ Куртатинское ущелье. Почти все места, которые мы посетим, находятся либо в этом ущелье, либо рядом с ним.

⚪️ Теснина Кадаргаван. Это самое узкое место ущелья — всего 2 метра в ширину! При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров.

⚪️ Дзивгисская крепость. Учёные до сих пор не выяснили, в каком веке было построено это наскальное сооружение. Крепость состоит из 6 пещер и каменных укреплений. Гид поделится с вами легендами и мифами, связанными с этим местом.

⚪️ Верхний Фиагдон. Это поселение — идиллический уголок в окружении горных пейзажей и памятников древности. Вы увидите руины старинных сторожевых башен и то, как живут местные.

⚪️ Аланский монастырь. На очереди — самая высокогорная православная обитель России. Мужской монастырь был возведён в 2000 году — гид расскажет, что здесь находилось раньше и почему его решили построить.

⚪️ Лавочка счастья. Кто-то захочет сделать на ней фото, кто-то даже не заметит её — ведь мы окажемся на Архонском перевале на высоте 2500 м, и пейзажи здесь захватывают дух. Вам откроется вид на горные вершины и долину реки Фиагдон. Присаживаетесь, наслаждайтесь!

⚪️ Даргавс. По крутому горному серпантину проедем до уникального «Города мёртвых». Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе. Вы увидите 95 склеповых сооружений, прогуляетесь среди этой рукотворной красоты и узнаете историю некрополя. Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите.

⚪️ Кармадонское ущелье. Это не просто живописная локация, а место памяти: в 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. Вы посетите наскальный мемориал погибшим «ледник Колка» и вспомните, что природа обладает разрушительной мощью, перед которой люди порой бессильны.

🍽 Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где делают восхитительные осетинские пироги.

Организационные детали