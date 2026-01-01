Индивидуальная
Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам
Увидеть, как рождается керамика, познакомиться с мастерами и создать свой сувенир
Начало: На станции Раменское
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 10 000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Раменье и Гжель - две истории одного округа
Про фабрики, фарфор и крепостное право, которого не было (старт в Раменском)
Начало: На площади Победы
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
12 сен в 13:00
19 сен в 13:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Ускользающий уклад старых дач в посёлке Ильинский
Побывать в Подмосковье рубежа 19-20 веков
Начало: У храма Петра и Павла
Расписание: в среду в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00
2 сен в 12:00
6 сен в 11:00
2000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Раменскому в категории «Выездные»
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