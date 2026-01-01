Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Раменском, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 5 часов 4 отзыва Индивидуальная Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам Увидеть, как рождается керамика, познакомиться с мастерами и создать свой сувенир Начало: На станции Раменское от 10 000 ₽ за человека На автобусе 6 часов Групповая до 20 чел. Раменье и Гжель - две истории одного округа Про фабрики, фарфор и крепостное право, которого не было (старт в Раменском) Начало: На площади Победы Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00 4000 ₽ за человека Пешая 2 часа Групповая до 15 чел. Ускользающий уклад старых дач в посёлке Ильинский Побывать в Подмосковье рубежа 19-20 веков Начало: У храма Петра и Павла Расписание: в среду в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 2000 ₽ за человека Другие экскурсии Раменского

Ответы на вопросы от путешественников по Раменскому в категории «Выездные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Раменском Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам; Раменье и Гжель - две истории одного округа; Ускользающий уклад старых дач в посёлке Ильинский. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Раменскому в августе 2026 Сейчас в Раменском в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии по окрестностям Раменского и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь