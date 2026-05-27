Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней

Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Предлагаем вам отправиться в места отдыха и вдохновения, где северная природа и воздух Балтики создают атмосферу расслабления и творчества.

В поездке сочетаются сразу три слоя: дачная культура Серебряного века в Комарово, финское наследие Карельского перешейка и современная курортная жизнь в Зеленогорске.
Описание экскурсии

Мы начнём в Репино и поедем вдоль Финского залива, постепенно погружаясь в северный дачный ландшафт Карельского перешейка.

В Комарово увидим «Будку» Анны Ахматовой — простой дачный домик, где поэтесса жила и работала в летние сезоны.

На Комаровском кладбище пройдём среди могил известных учёных и писателей. Здесь рядом покоятся Ахматова, Лихачёв, Алфёров, Гранин.

Отправимся к Щучьему озеру — тихому лесному водоёму с чистой водой. Вдохнём умиротворяющую атмосферу карельской природы.

Продолжим маршрут по экотропе «Комаровский берег», где буквально пройдём по дну древнего Литоринового моря. Береговые террасы, песчаные дюны и хвойные леса покажут, как ледник формировал этот ландшафт.

В Зеленогорске прогуляемся по улицам и паркам, увидим необычные скульптуры и арт-объекты. Посетим лютеранскую церковь Преображения Господня и церковь Казанской иконы Божьей Матери.

Побываем на Золотом пляже Финского залива с широким берегом, дюнами и открытой линией горизонта.

Тайминг

10:00–14:00 — автобусно-пешеходная экскурсия по Карельскому перешейку
14:00 — обед в Солнечном
15:30 — возвращение в Репино

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты
  • Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 850 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5150 ₽
Дети до 18 лет5000 ₽
Пенсионеры5000 ₽
Студенты5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Репино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Репино
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

