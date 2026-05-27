Предлагаем вам отправиться в места отдыха и вдохновения, где северная природа и воздух Балтики создают атмосферу расслабления и творчества. В поездке сочетаются сразу три слоя: дачная культура Серебряного века в Комарово, финское наследие Карельского перешейка и современная курортная жизнь в Зеленогорске.

Описание экскурсии

Мы начнём в Репино и поедем вдоль Финского залива, постепенно погружаясь в северный дачный ландшафт Карельского перешейка.

В Комарово увидим «Будку» Анны Ахматовой — простой дачный домик, где поэтесса жила и работала в летние сезоны.

На Комаровском кладбище пройдём среди могил известных учёных и писателей. Здесь рядом покоятся Ахматова, Лихачёв, Алфёров, Гранин.

Отправимся к Щучьему озеру — тихому лесному водоёму с чистой водой. Вдохнём умиротворяющую атмосферу карельской природы.

Продолжим маршрут по экотропе «Комаровский берег», где буквально пройдём по дну древнего Литоринового моря. Береговые террасы, песчаные дюны и хвойные леса покажут, как ледник формировал этот ландшафт.

В Зеленогорске прогуляемся по улицам и паркам, увидим необычные скульптуры и арт-объекты. Посетим лютеранскую церковь Преображения Господня и церковь Казанской иконы Божьей Матери.

Побываем на Золотом пляже Финского залива с широким берегом, дюнами и открытой линией горизонта.

Тайминг

10:00–14:00 — автобусно-пешеходная экскурсия по Карельскому перешейку

14:00 — обед в Солнечном

15:30 — возвращение в Репино

Организационные детали