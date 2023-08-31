Об этом соседстве, а также о том, как Куоккала превратилась в Репино, мы поговорим во время нашей большой прогулки.
Описание экскурсии
Пенаты Репина
Начнем наше увлекательное знакомство с Куокколой, в том месте, где поселился знаменитый художник И. Е. Репин. Здесь, благодаря его вдохновению, возникли "Пенаты" — не просто семейная усадьба, а настоящее место притяжения для творческих людей, служителей муз и ярких личностей.
Неподалеку находилась дача Чуковского, на которой родилась знаменитая "Чукоккала". В доме Репина постоянно собирались его многочисленные друзья, что создавало уникальную атмосферу творчества и вдохновения.
Мы предлагаем вам экскурсию по территории усадьбы "Пенаты", где вы сможете осмотреть парк и могилу Репина. Обратите внимание, что с конца октября 2024 года музей "Пенаты" будет закрыт на реставрацию, которая продлится примерно два года. В этот период мы постараемся показать парк, если он будет открыт для посетителей.
Финский залив
Далее мы немного прогуляемся вдоль моря и выйдем на пляж "Чудный", где сможем осмотреть несколько старых дач, сохранившихся до наших дней. В более удаленной от моря части мы увидим исторические здания и места, где жили революционеры. Это отличная возможность вспомнить об их взаимоотношениях с владельцами домов и о той деятельности, которую они вели перед революцией.
Скромные жилища известных композиторов
Новая власть выделила земли в Репино для творческой интеллигенции, и с 50-х годов прошлого века здесь начали появляться дома для отдыха композиторов. В весьма скромных условиях, но почти на берегу залива, проводили лето такие знаменитости, как:
- Дмитрий Шостакович
- Андрей Петров
- Василий Соловьев-Седой
- Евгений Мравинский
- Мстислав Ростропович
Здесь также гостили Владимир Высоцкий и Марина Влади, выступал Галич. И сегодня у вас есть возможность побывать в этих местах, которые сохранили дух творчества.
Дача Вырубовой
Завершим наше путешествие у дачи Вырубовой. В живописном месте на берегу залива стоит изящный дом, который когда-то служил приютом для гостей семьи Вырубовых. Он был отреставрирован, хотя и немного изменен, но его зеленый фасад со шпилем невозможно не заметить.
Теперь в этом доме разместился ресторан. Если у вас будет желание и настроение, вы сможете завершить наше большое путешествие чашкой горячего кофе или ароматного чая, а заодно осмотреть дом изнутри.
В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Репина «Пенаты» (закрыт на реставрацию, парк будем посещать по возможности)
- Адрес «Чукоккалы»
- Дача Ридингера
- Пансионат Лисы Пиронен
- Легендарная дача «Ваза»
- Пруд Влюбленных
- Пляж «Чудный»
- Дом отдыха им. Горького
- Дом творчества Кинематографистов
- Скромные усадьбы современных дачников Репино
- Новый концертный зал Гергиева
- Столовая «Три поросенка»
- Дача финских учителей
- Дом Коллы
- Вилла «Крестин»
- Дачи архитектора Гилева
- Дом творчества композиторов
- Дача Вырубовой или «Наша Дача»
Что включено
- Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит в цену
- Радиооборудование - 180 руб. /чел. (при необходимости)
- Питание
- Входной билет на территорию парка Пенаты (без посещения дома) - 100 руб. с чел. - взрослые, 50 руб. с чел. - пенсионеры и школьники. Оплата на месте наличными или картой.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Внимание! С конца октября 2024 музей «Пенаты» закрыт на реставрацию (примерно на 2 года). Парк при усадьбе в этот период будем показывать по возможности, если он будет открыт
- В середине программы предусмотрено время на перекус. Вы можете взять что-то с собой или купить во время прогулки
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