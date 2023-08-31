Чудесное место на Карельском перешейке! Неслучайно его так любили художники, поэты, музыканты, да и все творческие люди. . Причем любили в разные периоды нашей истории. В этом поистине райском месте легко уживалась петербургская богема и ярые революционеры. Об этом соседстве, а также о том, как Куоккала превратилась в Репино, мы поговорим во время нашей большой прогулки.

Описание экскурсии

Пенаты Репина

Начнем наше увлекательное знакомство с Куокколой, в том месте, где поселился знаменитый художник И. Е. Репин. Здесь, благодаря его вдохновению, возникли "Пенаты" — не просто семейная усадьба, а настоящее место притяжения для творческих людей, служителей муз и ярких личностей.

Неподалеку находилась дача Чуковского, на которой родилась знаменитая "Чукоккала". В доме Репина постоянно собирались его многочисленные друзья, что создавало уникальную атмосферу творчества и вдохновения.

Мы предлагаем вам экскурсию по территории усадьбы "Пенаты", где вы сможете осмотреть парк и могилу Репина. Обратите внимание, что с конца октября 2024 года музей "Пенаты" будет закрыт на реставрацию, которая продлится примерно два года. В этот период мы постараемся показать парк, если он будет открыт для посетителей.

Финский залив

Далее мы немного прогуляемся вдоль моря и выйдем на пляж "Чудный", где сможем осмотреть несколько старых дач, сохранившихся до наших дней. В более удаленной от моря части мы увидим исторические здания и места, где жили революционеры. Это отличная возможность вспомнить об их взаимоотношениях с владельцами домов и о той деятельности, которую они вели перед революцией.

Скромные жилища известных композиторов

Новая власть выделила земли в Репино для творческой интеллигенции, и с 50-х годов прошлого века здесь начали появляться дома для отдыха композиторов. В весьма скромных условиях, но почти на берегу залива, проводили лето такие знаменитости, как:

Дмитрий Шостакович

Андрей Петров

Василий Соловьев-Седой

Евгений Мравинский

Мстислав Ростропович

Здесь также гостили Владимир Высоцкий и Марина Влади, выступал Галич. И сегодня у вас есть возможность побывать в этих местах, которые сохранили дух творчества.

Дача Вырубовой

Завершим наше путешествие у дачи Вырубовой. В живописном месте на берегу залива стоит изящный дом, который когда-то служил приютом для гостей семьи Вырубовых. Он был отреставрирован, хотя и немного изменен, но его зеленый фасад со шпилем невозможно не заметить.

Теперь в этом доме разместился ресторан. Если у вас будет желание и настроение, вы сможете завершить наше большое путешествие чашкой горячего кофе или ароматного чая, а заодно осмотреть дом изнутри.