Мои заказы

"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино

Узнайте о жизни художника Репина на экскурсии по Репино из Санкт-Петербурга
Чудесное место на Карельском перешейке! Неслучайно его так любили художники, поэты, музыканты, да и все творческие люди. . Причем любили в разные периоды нашей истории. В этом поистине райском месте легко уживалась петербургская богема и ярые революционеры.

Об этом соседстве, а также о том, как Куоккала превратилась в Репино, мы поговорим во время нашей большой прогулки.
4.7
27 отзывов
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Пенаты Репина

Начнем наше увлекательное знакомство с Куокколой, в том месте, где поселился знаменитый художник И. Е. Репин. Здесь, благодаря его вдохновению, возникли "Пенаты" — не просто семейная усадьба, а настоящее место притяжения для творческих людей, служителей муз и ярких личностей.

Неподалеку находилась дача Чуковского, на которой родилась знаменитая "Чукоккала". В доме Репина постоянно собирались его многочисленные друзья, что создавало уникальную атмосферу творчества и вдохновения.

Мы предлагаем вам экскурсию по территории усадьбы "Пенаты", где вы сможете осмотреть парк и могилу Репина. Обратите внимание, что с конца октября 2024 года музей "Пенаты" будет закрыт на реставрацию, которая продлится примерно два года. В этот период мы постараемся показать парк, если он будет открыт для посетителей.

Финский залив

Далее мы немного прогуляемся вдоль моря и выйдем на пляж "Чудный", где сможем осмотреть несколько старых дач, сохранившихся до наших дней. В более удаленной от моря части мы увидим исторические здания и места, где жили революционеры. Это отличная возможность вспомнить об их взаимоотношениях с владельцами домов и о той деятельности, которую они вели перед революцией.

Скромные жилища известных композиторов

Новая власть выделила земли в Репино для творческой интеллигенции, и с 50-х годов прошлого века здесь начали появляться дома для отдыха композиторов. В весьма скромных условиях, но почти на берегу залива, проводили лето такие знаменитости, как:

  • Дмитрий Шостакович
  • Андрей Петров
  • Василий Соловьев-Седой
  • Евгений Мравинский
  • Мстислав Ростропович

Здесь также гостили Владимир Высоцкий и Марина Влади, выступал Галич. И сегодня у вас есть возможность побывать в этих местах, которые сохранили дух творчества.

Дача Вырубовой

Завершим наше путешествие у дачи Вырубовой. В живописном месте на берегу залива стоит изящный дом, который когда-то служил приютом для гостей семьи Вырубовых. Он был отреставрирован, хотя и немного изменен, но его зеленый фасад со шпилем невозможно не заметить.

Теперь в этом доме разместился ресторан. Если у вас будет желание и настроение, вы сможете завершить наше большое путешествие чашкой горячего кофе или ароматного чая, а заодно осмотреть дом изнутри.

В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба Репина «Пенаты» (закрыт на реставрацию, парк будем посещать по возможности)
  • Адрес «Чукоккалы»
  • Дача Ридингера
  • Пансионат Лисы Пиронен
  • Легендарная дача «Ваза»
  • Пруд Влюбленных
  • Пляж «Чудный»
  • Дом отдыха им. Горького
  • Дом творчества Кинематографистов
  • Скромные усадьбы современных дачников Репино
  • Новый концертный зал Гергиева
  • Столовая «Три поросенка»
  • Дача финских учителей
  • Дом Коллы
  • Вилла «Крестин»
  • Дачи архитектора Гилева
  • Дом творчества композиторов
  • Дача Вырубовой или «Наша Дача»
Что включено
  • Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит в цену
  • Радиооборудование - 180 руб. /чел. (при необходимости)
  • Питание
  • Входной билет на территорию парка Пенаты (без посещения дома) - 100 руб. с чел. - взрослые, 50 руб. с чел. - пенсионеры и школьники. Оплата на месте наличными или картой.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Завершение: На Приморском ш., 448 (рядом с автобусной остановкой)
Когда и сколько длится?
Когда: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание! С конца октября 2024 музей «Пенаты» закрыт на реставрацию (примерно на 2 года). Парк при усадьбе в этот период будем показывать по возможности, если он будет открыт
  • В середине программы предусмотрено время на перекус. Вы можете взять что-то с собой или купить во время прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
3
1
2
1
Е
Елена
31 авг 2023
Добрый день, экскурсия была хорошей. Расстроило, что не осталось практически ничего из старых дач, которые были объявлены на сайте только отреставрированная дача Вырубовой, отданная под ресторан и заброшенная, практически разваливающаяся
читать дальше

дача Ридигера, до которой непросто добраться и выбраться))). Берега Финского залива порадавали своей близостью и дыханием воды. Погода была великолепной, что позволило подышать полезным хвойно-морским воздухом. Дача Репина превосходна. Обзор территории и всё. ((

А
Алина
24 июл 2023
Прекрасная экскурсия)
О
Ольга
1 июл 2023
Уважаемые организаторы экскурсии! Экскурсовод Елена - приятная пожилая женщина. Экскурсия показалась недостаточно информативной, экскурсовод рассказывала об интересных фактах, но на вопросы отвечала не полно и уклончиво. Слабовата содержательная сторона. Во второй половине экскурсии было предложено проехать часть пути на общественном транспорте (автобус), по инициативе Елены. Половина участников отказались и досрочно завершили экскурсию. Данную экскурсию не советую к посещению.
Г
Галина
5 июн 2023
Т
Татьяна
9 июн 2021
"О, это чудо! Всем рекомендую! Отличное настроение от общения с Татьяной и прогулки по этим местам гарантируется!
Спасибо большое! До новых встреч!"
В
Виктория
7 мар 2021
Очень полюбился формат экскурсий-прогулок по Лен. области. Атмосфера домашняя, прогулка неспешная, интересный рассказ экскурсовода. Программа получилась очень насыщенная, приятная. В очередной раз убеждаешься в том, что Лен. область еще открывать и открывать! Большое спасибо за такую возможность!

Похожие экскурсии из Репино

«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: экскурсия в Репино и Комарово
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
В курортный район Санкт-Петербурга на автомобиле
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В курортный район Санкт-Петербурга на автомобиле
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Репино. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Репино