Экскурсии в городах Республики Тыва
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Последние отзывы об экскурсиях по Республике Тыва
- ЛЛюдмила11 октября 2022Всё было отлично.
- ААнтон25 августа 2022Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
- ДДиляра14 августа 2022Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!