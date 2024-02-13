Авторские туры по Республике Тыва

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Последние отзывы о турах по Республике Тыва

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня
    Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм»
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!
  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм»
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • П
    Полина
    15 августа 2023
    Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм»
    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к местам программы. Программа была насыщенная, природа шикарная! Красноярск попал в самое сердечко! Спасибо большое за организацию тура, все устроило на 100%.
    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных
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