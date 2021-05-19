Полезная информация о Реже

Что нужно знать о Реже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Реже
04:5703
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаРеж
По-английскиRezh
Население города37 420 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота164 м. от уровня моря

Где находится Реж на карте

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Реж и живописные уральские села
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