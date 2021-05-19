Полезная информация о Реже
Что нужно знать о Реже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Реже
04:5703
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Реж
|По-английски
|Rezh
|Население города
|37 420 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|164 м. от уровня моря
Где находится Реж на карте
Популярные экскурсии в Реже
3500
₽
за чел.
Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день