Здесь, среди узких улочек и проходных двориках, переплелись судьбы ловких аферистов, искусных воров и гениальных сыщиков

Ольга Голубенко Ваш гид в Ростове-на-Дону
Групповая экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-15 человек
Как проходит Пешком

Описание экскурсии Погружение в криминальную историю Маршрут экскурсии проходит по местам самых громких преступлений прошлого. Вы услышите истории о дерзких ограблениях банков, загадочных исчезновениях и виртуозных кражах, которые потрясали Ростов. Вы узнаете о правилах и этикете преступного мира. Ростовские преступники имели свой кодекс чести: они могли пощадить жертву, руководствуясь собственными представлениями о добре и зле. Легенды Богатяновки Богатяновка известна не только криминальными байками. Здесь жили богатейшие купцы, уважаемые горожане, а однажды даже останавливалась императорская семья. До сих пор в районе сохранилось множество исторических деталей: балконы на чугунных столбах, старинные деревянные двери, дворики, хранящие атмосферу того времени. В одном из таких двориков некогда скрывалось логово банды «Черная маска», которую разоблачил легендарный сыщик Яков Блажков. Во время прогулки вы увидите, как криминальное прошлое переплетается с исторической красотой города. Ростов-папа – это не только преступления и аферы, но и искусство выживания, невероятная находчивость и особая философия жизни. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя таинственную сторону Ростова!

