Ростов-на-Дону – город, который давно получил неофициальное, но звучное прозвище «папа».
Здесь, среди узких улочек и проходных двориках, переплелись судьбы ловких аферистов, искусных воров и гениальных сыщиков
Описание экскурсииПогружение в криминальную историю Маршрут экскурсии проходит по местам самых громких преступлений прошлого. Вы услышите истории о дерзких ограблениях банков, загадочных исчезновениях и виртуозных кражах, которые потрясали Ростов. Вы узнаете о правилах и этикете преступного мира. Ростовские преступники имели свой кодекс чести: они могли пощадить жертву, руководствуясь собственными представлениями о добре и зле. Легенды Богатяновки Богатяновка известна не только криминальными байками. Здесь жили богатейшие купцы, уважаемые горожане, а однажды даже останавливалась императорская семья. До сих пор в районе сохранилось множество исторических деталей: балконы на чугунных столбах, старинные деревянные двери, дворики, хранящие атмосферу того времени. В одном из таких двориков некогда скрывалось логово банды «Черная маска», которую разоблачил легендарный сыщик Яков Блажков. Во время прогулки вы увидите, как криминальное прошлое переплетается с исторической красотой города. Ростов-папа – это не только преступления и аферы, но и искусство выживания, невероятная находчивость и особая философия жизни. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя таинственную сторону Ростова!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида экскурсовода
- Хорошее настроение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ворошиловский 14
Завершение: Пер. Университетский, 44/50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
21 окт 2025
Экскурсия произвела большое впечатление, много интересных фактов, время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
М
Маша
2 мая 2025
Я, однозначно, сделала правильный выбор. В Ростове впервые. За полтора дня изучила топ-20 достопримечательностей. Хотелось 'вишенку на торте'. Экскурсия оказалась интересной, познавательной. Экскурсовод рассказывает увлекательно, без труда удерживает внимание
