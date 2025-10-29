В биографии Ростова-на-Дону множество интересных событий.
Я расскажу, как он появился на свет, рос и развивался, с кем сражался за свою свободу и благодаря каким людям мы сегодня знаем и видим его таким, какой он есть.
Описание экскурсии
Соборная площадь (Старобазарная) — вы услышите о глубоких культурных и экономических связях Ростова-на-Дону с Москвой
Собор Рождества Пресвятой Богородицы и колокольня — религиозные памятники, которые уцелели после двух мировых войн и гонений на церковь в первые десятилетия советской власти
Здание городской Думы Ростова-на-Дону, построенное в самых лучших традициях дворцового зодчества, — изюминка города
Уголок Санкт-Петербурга в Ростове-на-Дону, расположившийся у здания конторы Государственного банка
На прогулке:
- мы пройдём по самым старым улицам города
- побываем в бывших купеческих кварталах
- рассмотрим фасады доходных домов и особняков рубежа 19–20 веков
- подойдём к тому месту, где был водружён вселяющий надежду и веру в нашу победу красный стяг — он ознаменовал освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны
Вы узнаете о судьбе крепости, которая дала имя городу, а также, как и почему ростовские купцы соперничали друг с другом.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Рекомендуемый возраст 12+
- Убедительно прошу в летний период брать с собой воду и надевать удобную для ходьбы обувь
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Береговая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 123 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Василий. Я - аккредитованный гид-экскурсовод. Люблю свой город и его богатую историю! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию и увидеть Ростов-на-Дону моими глазами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
29 окт 2025
Василий, спасибо за экскурсию! В будний день, потратив немного времени и усилий, удалось приоткрыть завесу истории вашего прекрасного города)
Дата посещения: 27 октября 2025
Е
Елена
4 окт 2025
3.10.2025г. Экскурсовод Василий провёл для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу Ростов на Дону. Буквально на одном дыхании, эмоционально и увлекательно пролетело время. Василий очень ярко и интересно представил весь обьем информации. Экскурсия оставила массу положительных эмоций и мы рекомендуем её всем, кто хочет познакомиться с этим прекрасным городом и его историей. С уважением гости из Севастополя.
Дата посещения: 3 октября 2025
Н
Наталья
25 сен 2025
Спасибо Василию за замечательную экскурсию! Несмотря на непогоду, время пролетело незаметно. Узнала много новых фактов, мелких исторических деталей, которые просто так в интернете не найдешь, это, действительно, ценно. Слушала с огромным удовольствием, захотелось ещё узнать, прочитать о событиях, рассказанных Василием. За это я и люблю экскурсии! Рекомендую всем, кто интересуется историей города.
Дата посещения: 25 сентября 2025
Н
Наталья
8 ноя 2025
Замечательная экскурсия)
Н
Наталья
1 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Было информативно и познавательно. Маршрут хорошо продуман. И по длительности идеально. Спасибо Василию за экскурсию. Был внимателен ко всем участникам экскурсии. Обязательно рекомендую к посещению!
Т
Татьяна
31 окт 2025
Прогулка удалась, было информативно, Василий спасибо!
Екатерина
10 окт 2025
Я была в восторге от экскурсии с Василием. Сначала хотела взять обзорную на автобусе, но не нашла, остановила свой выбор на этом варианте и ничуть не пожалела.
максим
3 окт 2025
Рекомендую Василия. молодой интересный гид. Рассказал за короткое время историю города и показал достопримечательности города.
А
Авдеева
29 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Василий - прекрасно знающий историю своего города, интересный рассказчик! Спасибо за интересно проведенное время!
И
Ирина
24 сен 2025
Замечательная экскурсия. Василий - очень знающий человек и интересный рассказчик. Получили массу новых впечатлений и знаний об истории Ростова-на-Дону. Всем рекомендую)
Ю
Юлия
11 сен 2025
Василий очень глубоко разбирается в предмете. Погружает в историю города. Для меня только несколько длинновато, 3 часа.
С
Степан
3 сен 2025
Отличная экскурсия. Василий рассказал много интересного про формирование города в разные века, показал основные улицы. Было очень интересно, всем рекомендую!
Е
Елена
31 авг 2025
Интересно было послушать об истории города, его развития, о важных людях в судьбе Ростова. В процессе экскурсии увидели много красивых зданий и услышали их историю! Особое внимание заслуживает подземная мозаика - полный восторг! Спасибо Василию за познавательную прогулку!
Ирина
30 авг 2025
Экскурсия понравилась. Все было интересно и познавательно.
А
Андрей
29 авг 2025
Отлично. Настоятельно рекомендую. Экскурсия по времени была больше запланированного. На стоимости это не сказалось, на впечатлениях вполне:)))
