А Анна Василий, спасибо за экскурсию! В будний день, потратив немного времени и усилий, удалось приоткрыть завесу истории вашего прекрасного города)

Е Елена 3.10.2025г. Экскурсовод Василий провёл для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу Ростов на Дону. Буквально на одном дыхании, эмоционально и увлекательно пролетело время. Василий очень ярко и интересно представил весь обьем информации. Экскурсия оставила массу положительных эмоций и мы рекомендуем её всем, кто хочет познакомиться с этим прекрасным городом и его историей. С уважением гости из Севастополя.

Н Наталья Спасибо Василию за замечательную экскурсию! Несмотря на непогоду, время пролетело незаметно. Узнала много новых фактов, мелких исторических деталей, которые просто так в интернете не найдешь, это, действительно, ценно. Слушала с огромным удовольствием, захотелось ещё узнать, прочитать о событиях, рассказанных Василием. За это я и люблю экскурсии! Рекомендую всем, кто интересуется историей города.

Н Наталья Замечательная экскурсия)

Н Наталья Экскурсия очень понравилась. Было информативно и познавательно. Маршрут хорошо продуман. И по длительности идеально. Спасибо Василию за экскурсию. Был внимателен ко всем участникам экскурсии. Обязательно рекомендую к посещению!

Т Татьяна Прогулка удалась, было информативно, Василий спасибо!

Екатерина

Экскурсия предполагала групповой формат, читать дальше но в день моей записи я была одна и меня восхитило, что Василий не отменил экскурсию и приехал ради одного человека.

Мы начали свой путь с набережной, прошлись почти по всей территории старого Ростова и закончили своё путешествие возле Площади Советов. По пути Василий рассказывал об истории образования города, значимых местах и людях. Вся информация легко, просто и интересно преподносилась и сопровождалась дополнительными фотографиями, которые находились у Василия в папке.

Когда я только приехала в Ростов, впечатления были неоднозначными, но после того как Василий показал мне с другой стороны этот город, для меня он стал гораздо более привлекательным.

От всего сердца благодарю Василия за увлекательную экскурсию и рекомендую всем гостям города Я была в восторге от экскурсии с Василием. Сначала хотела взять обзорную на автобусе, но не нашла, остановила свой выбор на этом варианте и ничуть не пожалела.

максим Рекомендую Василия. молодой интересный гид. Рассказал за короткое время историю города и показал достопримечательности города.

Приезжайте в Ростов на Дону.

Много интересного город с большой историей

А Авдеева Экскурсия очень понравилась! Василий - прекрасно знающий историю своего города, интересный рассказчик! Спасибо за интересно проведенное время!

И Ирина Замечательная экскурсия. Василий - очень знающий человек и интересный рассказчик. Получили массу новых впечатлений и знаний об истории Ростова-на-Дону. Всем рекомендую)

Ю Юлия Василий очень глубоко разбирается в предмете. Погружает в историю города. Для меня только несколько длинновато, 3 часа.

С Степан Отличная экскурсия. Василий рассказал много интересного про формирование города в разные века, показал основные улицы. Было очень интересно, всем рекомендую!

Е Елена Интересно было послушать об истории города, его развития, о важных людях в судьбе Ростова. В процессе экскурсии увидели много красивых зданий и услышали их историю! Особое внимание заслуживает подземная мозаика - полный восторг! Спасибо Василию за познавательную прогулку!

Ирина Экскурсия понравилась. Все было интересно и познавательно.