Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Что вас ожидает

Главное в Ростове-на-Дону и о нём

Ростов-папа, город-купец, Ворота Кавказа, Южная столица ⭐️ — за 3 часа вы поймете, почему город 🏙️ получил эти прозвища, и откроете главные страницы его биографии. Прочувствуете атмосферу купечества, предпринимательства и авантюризма. В программе знаковые улицы и красивые 🤩 кварталы, только самые любимые места города на Дону:

Нарядные здания 19 века и памятники на Большой Садовой улице, Соборном переулке, Буденновском и Ворошиловском проспектах;

и памятники на Большой Садовой улице, Соборном переулке, Буденновском и Ворошиловском проспектах; Площади Трех вокзалов и Театральная : транспортный узел мегаполиса и его визитная карточка. А также милые скверы — Покровский и им. 1 мая;

: транспортный узел мегаполиса и его визитная карточка. А также милые скверы — Покровский и им. 1 мая; Сердце города на набережной Дона . Здесь же откроется панорама Левобережья с величественной постройкой, стадионом Ростов-арена;

. Здесь же откроется панорама Левобережья с величественной постройкой, стадионом Ростов-арена; Самобытный район Нахичевань, бывший отдельным городом. Вы узнаете о его особенностях и слиянии с Ростовом-на-Дону.

За 3 часа автобус не раз остановится у достопримечательностей 🏛️, чтобы вы рассмотрели их поближе и сделали фото. Вас ждут Центральный Собор Богородицы и Покровский храм, Музтеатр и театр им. Горького, Стелла освободителям и мемориал павшим воинам с вечным огнем, набережная с обилием минискульптур и памятник Тачанке (если сможем к нему проехать).

Организационные детали