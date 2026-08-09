Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

На нашей экскурсии вас ждет краткий, но нескучный экскурс в историю Ростова-на-Дону от гида, влюбленного в свое дело и наш колоритный город.
Вы проедете по ключевым улицам и площадям, «соберете» красивейшие здания и памятники, полюбуетесь широким Доном и заглянете в район Нахичевань. Экскурсия понравится гостям и жителям города, взрослым и детям.
Вы проедете по ключевым улицам и площадям, «соберете» красивейшие здания и памятники, полюбуетесь широким Доном и заглянете в район Нахичевань. Экскурсия понравится гостям и жителям города, взрослым и детям.
Описание экскурсии
Главное в Ростове-на-Дону и о нём
Ростов-папа, город-купец, Ворота Кавказа, Южная столица — за 3 часа вы поймете, почему город получил эти прозвища, и откроете главные страницы его биографии. Прочувствуете атмосферу купечества, предпринимательства и авантюризма. В программе знаковые улицы и красивые кварталы, только самые любимые места города на Дону:
- Нарядные здания 19 века и памятники на Большой Садовой улице, Соборном переулке, Буденновском и Ворошиловском проспектах;
- Площади Трех вокзалов и Театральная: транспортный узел мегаполиса и его визитная карточка. А также милые скверы — Покровский и им. 1 мая;
- Сердце города на набережной Дона. Здесь же откроется панорама Левобережья с величественной постройкой, стадионом Ростов-арена;
- Самобытный район Нахичевань, бывший отдельным городом. Вы узнаете о его особенностях и слиянии с Ростовом-на-Дону.
За 3 часа автобус не раз остановится у достопримечательностей, чтобы вы рассмотрели их поближе и сделали фото. Вас ждут Центральный Собор Богородицы и Покровский храм, Музтеатр и театр им. Горького, Стелла освободителям и мемориал павшим воинам с вечным огнем, набережная с обилием минискульптур.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зимой работает печка, летом кондиционер)
- Начало и окончание на Соборной площади
- Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате в любой день и в любое время:
— стоимость на вашем транспорте (только за услуги гида): 8690 ₽
— стоимость на легковом автомобиле (1–2 чел.): 13 990 ₽
— стоимость для большего количества человек по запросу (уточняйте в сообщении)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Вкусный обед после экскурсии
- Меню:
— Суп-лапша (куриный бульон, домашняя лапша, отварная курица и укроп)
— Жаркое из свинины (свиное жаркое, томаты, колбаски охотничьи, соус демиглас, картофель отварной, масло чесночное, зелень, шампиньоны)
— Багет (белый хлеб из пшеничной муки, 3 кусочка)
— Ягодный компот
- Если вы купили билет с обедом, то к концу экскурсии вас будет ждать готовый обед в кафе в двух минутах ходьбы от места завершения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1990 ₽
|Дети до 12 лет
|1840 ₽
|Пенсионеры
|1840 ₽
|Детский билет+вкусный обед после экскурсии
|3740 ₽
|Пенсионный билет+вкусный обед после экскурсии
|3740 ₽
|Стандартный билет+вкусный обед после экскурсии
|3890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4096 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 160 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 9 авг 2026
Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Натальей. Впечатлились интересной историей города и подачей этой истории. Огромное спасибо 😊
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С
Дата посещения: 24 июн 2026
Интересная экскурсия, комфортабельный автобус, замечательный гид
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И
Дата посещения: 21 фев 2026
В Ростове-на-Дону впервые. 21.02.2026 отправились на автобусную экскурсию, благодаря которой восхитились, удивились и полюбили этот город. Обязательно постараемся приехать еще раз в теплый сезон! Спасибо за организацию и проведение экскурсии.
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О
Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, рассказ о городе и его истории происходит экскурсоводом как в самом автобусе так и при выходе на определенных остановках. Видно, что экскурсовод хорошо знает историю
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Было очень интересно и познавательно, но были моменты в которых чувствовался немного «учительский» тон гида, я люблю делать фото и слушать гида, за что была публично гидом «отчитана»… при остальных
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М
Все было просто отлично, очень понравилось! Экскурсовод замечательно знает город и умеет рассказывать интересно.
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