Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

На нашей экскурсии вас ждет краткий, но нескучный экскурс в историю Ростова-на-Дону от гида, влюбленного в свое дело и наш колоритный город. Вы проедете по ключевым улицам и площадям, «соберете» красивейшие здания и памятники, полюбуетесь широким Доном и заглянете в район Нахичевань. Экскурсия понравится гостям и жителям города, взрослым и детям.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главное в Ростове-на-Дону и о нём

Ростов-папа, город-купец, Ворота Кавказа, Южная столица — за 3 часа вы поймете, почему город получил эти прозвища, и откроете главные страницы его биографии. Прочувствуете атмосферу купечества, предпринимательства и авантюризма. В программе знаковые улицы и красивые кварталы, только самые любимые места города на Дону:

Нарядные здания 19 века и памятники на Большой Садовой улице, Соборном переулке, Буденновском и Ворошиловском проспектах;

и памятники на Большой Садовой улице, Соборном переулке, Буденновском и Ворошиловском проспектах; Площади Трех вокзалов и Театральная : транспортный узел мегаполиса и его визитная карточка. А также милые скверы — Покровский и им. 1 мая;

: транспортный узел мегаполиса и его визитная карточка. А также милые скверы — Покровский и им. 1 мая; Сердце города на набережной Дона . Здесь же откроется панорама Левобережья с величественной постройкой, стадионом Ростов-арена;

. Здесь же откроется панорама Левобережья с величественной постройкой, стадионом Ростов-арена; Самобытный район Нахичевань, бывший отдельным городом. Вы узнаете о его особенностях и слиянии с Ростовом-на-Дону.

За 3 часа автобус не раз остановится у достопримечательностей, чтобы вы рассмотрели их поближе и сделали фото. Вас ждут Центральный Собор Богородицы и Покровский храм, Музтеатр и театр им. Горького, Стелла освободителям и мемориал павшим воинам с вечным огнем, набережная с обилием минискульптур.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зимой работает печка, летом кондиционер)

Начало и окончание на Соборной площади

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате в любой день и в любое время:

— стоимость на вашем транспорте (только за услуги гида): 8690 ₽

— стоимость на легковом автомобиле (1–2 чел.): 13 990 ₽

— стоимость для большего количества человек по запросу (уточняйте в сообщении)

— стоимость на вашем транспорте (только за услуги гида): 8690 ₽ — стоимость на легковом автомобиле (1–2 чел.): 13 990 ₽ — стоимость для большего количества человек по запросу (уточняйте в сообщении) С вами будет один из гидов нашей команды

Вкусный обед после экскурсии