Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Главное в Ростове-на-Дону и о нём
Ростов-папа, город-купец, Ворота Кавказа, Южная столица ⭐️ — за 3 часа вы поймете, почему город 🏙️ получил эти прозвища, и откроете главные страницы его биографии. Прочувствуете атмосферу купечества, предпринимательства и авантюризма. В программе знаковые улицы и красивые 🤩 кварталы, только самые любимые места города на Дону:
За 3 часа автобус не раз остановится у достопримечательностей 🏛️, чтобы вы рассмотрели их поближе и сделали фото. Вас ждут Центральный Собор Богородицы и Покровский храм, Музтеатр и театр им. Горького, Стелла освободителям и мемориал павшим воинам с вечным огнем, набережная с обилием минискульптур и памятник Тачанке (если сможем к нему проехать).