Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону

Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Ростова-на-Дону
На нашей экскурсии 🧭 вас ждет краткий, но не скучный экскурс в историю 📖 Ростова-на-Дону от гида, влюбленного в свое дело и наш колоритный город 🏙️.

В группе до 20 человек вы проедете по ключевым улицам и площадям, «соберете» красивейшие 🤩 здания и памятники, полюбуетесь широким Доном и заглянете в район Нахичевань.

Экскурсия ⛳ понравится гостям и жителям города, взрослым и детям.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 980 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону

Что вас ожидает

Главное в Ростове-на-Дону и о нём
Ростов-папа, город-купец, Ворота Кавказа, Южная столица ⭐️ — за 3 часа вы поймете, почему город 🏙️ получил эти прозвища, и откроете главные страницы его биографии. Прочувствуете атмосферу купечества, предпринимательства и авантюризма. В программе знаковые улицы и красивые 🤩 кварталы, только самые любимые места города на Дону:

  • Нарядные здания 19 века и памятники на Большой Садовой улице, Соборном переулке, Буденновском и Ворошиловском проспектах;
  • Площади Трех вокзалов и Театральная: транспортный узел мегаполиса и его визитная карточка. А также милые скверы — Покровский и им. 1 мая;
  • Сердце города на набережной Дона. Здесь же откроется панорама Левобережья с величественной постройкой, стадионом Ростов-арена;
  • Самобытный район Нахичевань, бывший отдельным городом. Вы узнаете о его особенностях и слиянии с Ростовом-на-Дону.

За 3 часа автобус не раз остановится у достопримечательностей 🏛️, чтобы вы рассмотрели их поближе и сделали фото. Вас ждут Центральный Собор Богородицы и Покровский храм, Музтеатр и театр им. Горького, Стелла освободителям и мемориал павшим воинам с вечным огнем, набережная с обилием минискульптур и памятник Тачанке (если сможем к нему проехать).

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в группе до 20 человек на комфортабельном автобусе 🚌 или микроавтобусе (зимой работает печка, летом кондиционер)
  • Начало и окончание на Соборной площади
  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Московская
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — а еще поездки в Азов, Таганрог, Старочеркасск, Новочеркасск, Пухляковку, Раздоры, Семикаракорск и т. д, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали. Летние экскурсионные поездки, совмещенные с купанием на базах отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое-многое другое... В нашей команде 8 гидов разного возраста, темперамента и артистичности, т. е мы можем предоставить гида с учетом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Весь Ростов за 3 часа
3 500
3 часа
Весь Ростов за 3 часа
38 отзывов
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
Купеческий город и казачий колорит
скидка15%
3500
2 975
3 часа
Купеческий город и казачий колорит
25 отзывов
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Ростов-на-Дону сквозь века
скидка10%
3250
2 925
3 часа
Ростов-на-Дону сквозь века
19 отзывов
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
3 000
3 часа
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
1 200
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
11 отзывов
Русский Чикаго
3 500
4 часа
Русский Чикаго
11 отзывов