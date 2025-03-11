Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону

Индивидуальная фото-прогулка по Ростову-на-Дону подарит вам незабываемые моменты в кругу семьи.
Прогулка проходит по живописным местам города, включая фасады доходных домов на Большой Садовой и аллеи парка Революции. В результате вы получите более 50 красочных снимков, которые сохранят ваши искренние эмоции. Это отличная возможность отдохнуть и весело провести время, наслаждаясь красотой города
Прогулка проходит по живописным местам города, включая фасады доходных домов на Большой Садовой и аллеи парка Революции. В результате вы получите более 50 красочных снимков, которые сохранят ваши искренние эмоции. Это отличная возможность отдохнуть и весело провести время, наслаждаясь красотой города
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛 Уникальные архитектурные локации
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 🎉 Весёлое время с семьёй
- 📅 Быстрая обработка фото
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Большая Садовая
- Богатяновка
- Парк Революции
- Пушкинская
Описание фото-прогулки
Фасады доходных домов Большой Садовой, улочки Богатяновки, аллеи парка Революции, линии Нахичевани, огни Пушкинской — вместе с вами мы заранее обсудим маршрут и выберем лучшие локации.
А затем отправимся на прогулку: вы весело проведёте время, а я поймаю в объектив лучшие моменты и сделаю для вас красочные снимки!
Организационные детали
- Я снимаю на Canon RP
- Через два дня после прогулки вы получите от 50 кадров в цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Ростове-на-Дону
По призванию и образованию я историк, но увлекаюсь фотосъёмкой уже 5 лет. Я люблю старинные улицы Ростова-на-Дону, уют его скверов и обаяние дворов. Увлечение историей и культурой привело к тому, что я стала видеть необычные детали не только в прошлом, но и вокруг меня. И нет ничего лучше, чем запечатлеть их на снимках.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
11 мар 2025
Отличная экскурсия + фотосессия. Получили массу незабываемых впечатлений. Очень грамматно все было организовано. Наша экскурсия длилась около двух часов, прошли по улице Большая садовая, узнали много интересной информации об истории Ростова. Плюс к этому замечательные фотографии. Так что рекомендую данную экскурсию, не пожалеете.
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