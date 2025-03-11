Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону

Анастасия — ваш гид в Ростове-на-Дону

По призванию и образованию я историк, но увлекаюсь фотосъёмкой уже 5 лет. Я люблю старинные улицы Ростова-на-Дону, уют его скверов и обаяние дворов. Увлечение историей и культурой привело к тому, что я стала видеть необычные детали не только в прошлом, но и вокруг меня. И нет ничего лучше, чем запечатлеть их на снимках.