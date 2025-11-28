Вечер в хату, походим-побродим! Добро пожаловать на захватывающую экскурсию по криминальному городу Ростов-Папа! Окунемся в яркие страницы истории, «курсанем» о знаменитых преступниках, культовых бандитских группировках и резонансных расследованиях, о местах где произошли знаковые события. «Потрем» вам шокирующие истории, которые передаются из уст в уста.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииДобро пожаловать, любители острых ощущений и историй, от которых кровь стынет в жилах! Приглашаем вас на уникальную экскурсию по криминальному Ростову-на-Дону — легендарному «Ростову-Папа», городу, где переплелись яркие страницы истории, дерзкие преступления и громкие расследования. Подготовьтесь к захватывающему путешествию по местам, где творилась криминальная слава Юга России! Что вас ждет:• Погружение в криминальную историю Ростова. Мы пройдемся по улочкам и дворам, где вершились судьбы, и расскажем о культовых бандитских группировках, которые держали в страхе весь город. От лихих 90-х до эпохи знаменитых преступных авторитетов — вы узнаете, как Ростов стал «Папой» криминального мира.
- Легенды о знаменитых преступниках. Услышите шокирующие истории о дерзких налетчиках, харизматичных ворах в законе и неуловимых аферистах, чьи имена до сих пор звучат в городских легендах.
- Резонансные расследования. Мы поговорим о громких уголовных делах, которые потрясли не только Ростов, но и всю страну. Узнаете, как работали сыщики, раскрывая самые запутанные преступления.
- Знаковые места города. Побываете там, где происходили ключевые события криминальной хроники — от тайных сходок до мест громких разборок. Каждый уголок расскажет свою историю!
- Живые легенды и байки. Истории, которые передаются из уст в уста, оживут в рассказах наших гидов. От мрачных деталей до курьезных случаев — вам будет о чем рассказать друзьям!
Экскурсия проводится в любое время)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ростовский базар и переулок Соборный
- Первое общество взаимного кредита и ростовские «подворотни»
- Знаменитый «Сквозняк»
- Центровая - Суворова
- Пушкинский бульвар и Памятник Скрипачу Моне
- Улочки и дворы Ростова Папы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Станиславского 58
Завершение: Ул Пушкинская 135
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любое время)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
Сегодня в 11:00
30 ноя в 15:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
Погрузитесь в историю криминального мира Ростова-на-Дону. Узнайте о самых громких преступлениях и легендарных бандах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
8100 ₽ за всё до 10 чел.