Еще несколько необычных экскурсий в Ростов-на-Дону

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Многоликий Ростов-на-Дону

Открыть своеобразие города на насыщенной и вдохновляющей прогулке по историческому центру

Наталья
Наталья – Гид из Ростов-на-Дону
Я проведу вас по оживлённым и тихим улицам, проторенным тропам и вдали от них.

Покажу Ростов таким, какой он есть — степенным и в то же время бурлящим жизнью.

В колоритных двориках, на пестром базаре и возле купеческих домов расскажу, как городу удалось сохранить самобытную атмосферу.

А плавное течение Тихого Дона напомнит о легендах и богатой истории 📖 нашего края.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону

Что вас ожидает

Исторические лики Ростова
Каких только определений не удостаивался Ростов-на-Дону за свои почти три столетия: от «маленькой Москвы» и «Азовского Ливерпуля» до «Южно-русского Чикаго» и «города-купца». Были другие прозвища, и их разнообразие — отражение его истории 📖. На прогулке 👣 разберёмся, чем была притягательна донская земля и кто создавал, ныне крупный и современный, Ростов-на-Дону.

Обсудим, является ли он казачьим, есть ли связь в его названии с Ростовом Великим и какое отношение имеет к Ростову-на-Дону ушедший в историю 📖 армянский Нахичевань-на-Дону. Также вы узнаете о тяготах военных лет и событиях, вдохновивших А. Твардовского на строки: «И слава первого удара — Ростов навеки за тобой».

Памятные и знаковые места города
Вы ощутите контраст шумных центральных проспектов с тишиной старых улочек, аллей парка и пешеходного Пушкинского бульвара. Прогуляетесь 👣 по старейшему проспекту города — Будённовскому. Увидите единственный цирк в России прямоугольной формы, памятники основателю русского кино 🎥 Александру Ханжонкову и «Солнечному клоуну» Олегу Попову. Я расскажу, как судьбы этих замечательных людей связаны с Ростовом.

Позже вы пройдёте по главной улице — Большой Садовой — и познакомитесь с её многогранной архитектурой, создающей неповторимый облик города. «Наша Большая Садовая сделает честь любому европейскому городу», — так похвалялись в былые времена ростовские купцы. Здесь вы увидите фамильные купеческие дома и старинные особняки.

Атмосферные уголки
Вы заглянете в аутентичные дворики с наружными металлическими лестницами и пролётами. Пройдёте по лабиринту старых дворов. Посетите торговые ряды Старого базара — настоящее «сердце» города — удивительное место с колоритом южного рынка, воздух которого наполнен ароматами донского изобилия. Здесь можно купить всё, чем славится наш край, а после его посещения говорят: «Ярко, вкусно, сочно!».

Затем вы спуститесь на набережную, одну из самых красивых 🤩 и романтичных достопримечательностей 🏛️ города, и понаблюдаете за плавным течением Тихого Дона, слушая легенды и байки из истории 📖 города и жизни ростовчан.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 возле памятника Александру Ханжонкову
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону
Многоликий Ростов-на-Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я состою в Клубе Донских экскурсоводов. В туризме всю жизнь. Обладатель Гран-при и трижды победитель Всероссийской профессиональной туристской премии «Маршрут года» и «Маршруты России», диплом I степени в Областном конкурсе экскурсоводов. В течение пяти лет была членом жюри Областного профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии» в номинациях «Лучший экскурсовод», «Лучшая экскурсия». Практик и одновременно учитель — двенадцать лет занималась обучением гидов-экскурсоводов Ростовской области. Большинство выпускников, мною подготовленных, успешно работают экскурсоводами и присутствуют на данном сайте. Своих гостей мне нравится влюблять в Ростов-на-Дону и впечатлять не только донскими просторами, но и богатейшей историей! Вожу все основные экскурсии по Ростову и Ростовской области, как классические, так и тематические авторские, есть и интерактивные. Экскурсии пешеходные и на транспорте — как удобно вам. Все маршруты неоднократно отточены и проверены на практике. Буду рада, если вы обратитесь ко мне. Готова поделиться своими знаниями и любовью к родному краю!
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