Еще несколько необычных экскурсий в Ростов-на-Дону

Что вас ожидает

Исторические лики Ростова

Каких только определений не удостаивался Ростов-на-Дону за свои почти три столетия: от «маленькой Москвы» и «Азовского Ливерпуля» до «Южно-русского Чикаго» и «города-купца». Были другие прозвища, и их разнообразие — отражение его истории 📖. На прогулке 👣 разберёмся, чем была притягательна донская земля и кто создавал, ныне крупный и современный, Ростов-на-Дону.

Обсудим, является ли он казачьим, есть ли связь в его названии с Ростовом Великим и какое отношение имеет к Ростову-на-Дону ушедший в историю 📖 армянский Нахичевань-на-Дону. Также вы узнаете о тяготах военных лет и событиях, вдохновивших А. Твардовского на строки: «И слава первого удара — Ростов навеки за тобой».

Памятные и знаковые места города

Вы ощутите контраст шумных центральных проспектов с тишиной старых улочек, аллей парка и пешеходного Пушкинского бульвара. Прогуляетесь 👣 по старейшему проспекту города — Будённовскому. Увидите единственный цирк в России прямоугольной формы, памятники основателю русского кино 🎥 Александру Ханжонкову и «Солнечному клоуну» Олегу Попову. Я расскажу, как судьбы этих замечательных людей связаны с Ростовом.

Позже вы пройдёте по главной улице — Большой Садовой — и познакомитесь с её многогранной архитектурой, создающей неповторимый облик города. «Наша Большая Садовая сделает честь любому европейскому городу», — так похвалялись в былые времена ростовские купцы. Здесь вы увидите фамильные купеческие дома и старинные особняки.

Атмосферные уголки

Вы заглянете в аутентичные дворики с наружными металлическими лестницами и пролётами. Пройдёте по лабиринту старых дворов. Посетите торговые ряды Старого базара — настоящее «сердце» города — удивительное место с колоритом южного рынка, воздух которого наполнен ароматами донского изобилия. Здесь можно купить всё, чем славится наш край, а после его посещения говорят: «Ярко, вкусно, сочно!».

Затем вы спуститесь на набережную, одну из самых красивых 🤩 и романтичных достопримечательностей 🏛️ города, и понаблюдаете за плавным течением Тихого Дона, слушая легенды и байки из истории 📖 города и жизни ростовчан.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.