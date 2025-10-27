Ю Юрий Очень интересная экскурсия. Наталья не только рассказывает, но и сопровождает рассказ историческими фотографиями. Общение происходило в режиме диалога. Узнали про Ростов больше, чем знают друзья, живущие в Ростове уже несколько лет.

А Анна Огромная благодарность Натали за экскурсию. Было интересно, приятно взаимодействовать и быть в диалоге с экскурсоводом. Рекомендую

Татьяна Прекрасная экскурсия!!! Получили классные и позитивные эмоции… спасибо большое Ирине за великолепную экскурсию👌

Иван Увлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные истории о Ростове и его жителях и за интересную беседу.

В Владимир Экскурсия очень понравилась. Отличная подача, много интересных фактов. Ростов открылся с другой стороны. Наталья легко нашла подход к нашей большой компании. Всем было интересно.

О Ольга Очень понравилась экскурсовод! Материал подается разнопланово, уделяется внимание разным версиям и деталям. Будем еще записываться на экскурсии к Наталье, т. к. Ростов покорил наше сердце и теперь будем приезжать сюда постоянно. Рекомендую всем!

А Алексей Всё прошло хорошо, спасибо за экскурсию.

Е Евгения Интересная экскурсия, хороший гид

С Светлана

Мы решили показать город нашим гостям и я решила обратиться к гиду. Выбор пал на Натали. Натали смогла умело и логично построить маршрут по пятам истории, за короткий промежуток времени она смогла раскрыть нам все тайны нашего города и показать нам его с разных сторон. Маршрут получился очень увлекательным, а вся информация из-за прекрасной её подачи – запомнилась на долгие годы. Мы давно живем в Ростове-на-Дону и думали, что все про него знаем.

К Кристина Экскурсия была интересная, познавательная, приятно провели время. Наталья хороший экскурсовод, который любит свою работу.

К Константин Приятная экскурсия

А Александр Благодарим Наталью за познавательную прогулку. Очень разносторонний маршрут и интересные факты из разных периодов развития города. Наталья прекрасный рассказчик и позитивный человек. Отличная!!! экскурсия! Спасибо!!!

С Светлана Интересная экскурсия для знакомства с городом. Наталья - отличный рассказчик. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!

юлия Отлично прогулялись. Посмотрели город, узнали много интересных фактов.