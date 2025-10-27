Мои заказы

Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере

Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Экскурсия «Два лица Ростова-на-Дону» предлагает уникальное путешествие по городу. Маршрут включает посещение Соборной площади, Большой Садовой и подземного перехода с мозаикой.

Туристы смогут ощутить атмосферу Боготяновки и насладиться видами со смотровой
читать дальше

площадки на улице Седова.

Узнайте, как Ростов-на-Дону получил своё прозвище, и познакомьтесь с его историей от древней крепости до современного города. Погрузитесь в рассказы о знаменитых жителях и громких ограблениях, оставивших след в истории

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные исторические места
  • 🏛 Памятник Димитрию Ростовскому
  • 🖼 Мозаика в подземном переходе
  • 👀 Вид с улицы Седова
  • 📜 Истории о Ростове-папе
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере© Натали
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере© Натали
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере© Натали
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Памятник Димитрию Ростовскому
  • Большая Садовая
  • Подземный переход с мозаикой
  • Площадь Советов
  • Атмосфера Боготяновки
  • Смотровая площадка на улице Седова

Описание экскурсии

  • Памятник Димитрию Ростовскому на Соборной площади
  • Большая Садовая — главная улица города
  • Подземный переход с мозаикой
  • Площадь Советов
  • Атмосфера Боготяновки на Социалистической улице в сердце некогда ростовских трущоб
  • Смотровая площадка на улице Седова

Вы узнаете:

  • откуда город получил своё прозвище «Папа»
  • в честь кого назван Ростов-на-Дону
  • как развивался Ростов от древней крепости до города 20 века
  • какие известные люди здесь жили и гостили
  • какие громкие ограбления происходили в Ростове

Организационные детали

Приготовьтесь много ходить!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали
Натали — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 197 туристов
Провожу пешие экскурсии по Ростову и Таганрогу. А также могу организовать тур по Ростовской области для самых искушенных путешественников так, чтовы останетесь очень довольны!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Татьяна)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Татьяна)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Татьяна)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Татьяна)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Иван)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Иван)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Иван)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Иван)Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере (Иван)
Ю
Юрий
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Наталья не только рассказывает, но и сопровождает рассказ историческими фотографиями. Общение происходило в режиме диалога. Узнали про Ростов больше, чем знают друзья, живущие в Ростове уже несколько лет.
А
Анна
23 окт 2025
Огромная благодарность Натали за экскурсию. Было интересно, приятно взаимодействовать и быть в диалоге с экскурсоводом. Рекомендую
Татьяна
Татьяна
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия!!! Получили классные и позитивные эмоции… спасибо большое Ирине за великолепную экскурсию👌
Прекрасная экскурсия!!! Получили классные и позитивные эмоции… спасибо большое Ирине за великолепную экскурсию👌Прекрасная экскурсия!!! Получили классные и позитивные эмоции… спасибо большое Ирине за великолепную экскурсию👌Прекрасная экскурсия!!! Получили классные и позитивные эмоции… спасибо большое Ирине за великолепную экскурсию👌Прекрасная экскурсия!!! Получили классные и позитивные эмоции… спасибо большое Ирине за великолепную экскурсию👌
Иван
Иван
29 сен 2025
Увлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные истории о Ростове и его жителях и за интересную беседу.
Увлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные историиУвлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные историиУвлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные историиУвлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные историиУвлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные истории
В
Владимир
26 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Отличная подача, много интересных фактов. Ростов открылся с другой стороны. Наталья легко нашла подход к нашей большой компании. Всем было интересно.
О
Ольга
11 авг 2025
Очень понравилась экскурсовод! Материал подается разнопланово, уделяется внимание разным версиям и деталям. Будем еще записываться на экскурсии к Наталье, т. к. Ростов покорил наше сердце и теперь будем приезжать сюда постоянно. Рекомендую всем!
А
Алексей
4 авг 2025
Всё прошло хорошо, спасибо за экскурсию.
Е
Евгения
23 июл 2025
Интересная экскурсия, хороший гид
С
Светлана
6 июл 2025
Мы давно живем в Ростове-на-Дону и думали, что все про него знаем.
Мы решили показать город нашим гостям и я решила обратиться к гиду. Выбор пал на Натали. Натали смогла умело
читать дальше

и логично построить маршрут по пятам истории, за короткий промежуток времени она смогла раскрыть нам все тайны нашего города и показать нам его с разных сторон. Маршрут получился очень увлекательным, а вся информация из-за прекрасной её подачи – запомнилась на долгие годы.

К
Кристина
6 июл 2025
Экскурсия была интересная, познавательная, приятно провели время. Наталья хороший экскурсовод, который любит свою работу.
К
Константин
18 мая 2025
Приятная экскурсия
А
Александр
8 мая 2025
Благодарим Наталью за познавательную прогулку. Очень разносторонний маршрут и интересные факты из разных периодов развития города. Наталья прекрасный рассказчик и позитивный человек. Отличная!!! экскурсия! Спасибо!!!
С
Светлана
6 мая 2025
Интересная экскурсия для знакомства с городом. Наталья - отличный рассказчик. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
юлия
юлия
5 мая 2025
Отлично прогулялись. Посмотрели город, узнали много интересных фактов.
Н
Наталья
4 мая 2025
Спасибо Натали за прекрасную прогулку, чудесные истории и оригинальный маршрут!

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону

Ростов - город на Дону, на Доне
На машине
3 часа
242 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Завтра в 15:00
13 ноя в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На набережной у Бизнес-центра «Риверсайд Дон» (ул....
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
1200 ₽ за человека
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Квест
до 12 чел.
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Первый раз в Ростове-на-Дону? Узнайте город как административный центр и купеческий узел с интерактивными заданиями и головоломками
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5400 ₽ за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове-на-Дону