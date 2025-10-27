Экскурсия «Два лица Ростова-на-Дону» предлагает уникальное путешествие по городу. Маршрут включает посещение Соборной площади, Большой Садовой и подземного перехода с мозаикой.
Туристы смогут ощутить атмосферу Боготяновки и насладиться видами со смотровой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные исторические места
- 🏛 Памятник Димитрию Ростовскому
- 🖼 Мозаика в подземном переходе
- 👀 Вид с улицы Седова
- 📜 Истории о Ростове-папе
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Памятник Димитрию Ростовскому
- Большая Садовая
- Подземный переход с мозаикой
- Площадь Советов
- Атмосфера Боготяновки
- Смотровая площадка на улице Седова
Описание экскурсии
- Памятник Димитрию Ростовскому на Соборной площади
- Большая Садовая — главная улица города
- Подземный переход с мозаикой
- Площадь Советов
- Атмосфера Боготяновки на Социалистической улице в сердце некогда ростовских трущоб
- Смотровая площадка на улице Седова
Вы узнаете:
- откуда город получил своё прозвище «Папа»
- в честь кого назван Ростов-на-Дону
- как развивался Ростов от древней крепости до города 20 века
- какие известные люди здесь жили и гостили
- какие громкие ограбления происходили в Ростове
Организационные детали
Приготовьтесь много ходить!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 197 туристов
Провожу пешие экскурсии по Ростову и Таганрогу. А также могу организовать тур по Ростовской области для самых искушенных путешественников так, чтовы останетесь очень довольны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юрий
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Наталья не только рассказывает, но и сопровождает рассказ историческими фотографиями. Общение происходило в режиме диалога. Узнали про Ростов больше, чем знают друзья, живущие в Ростове уже несколько лет.
А
Анна
23 окт 2025
Огромная благодарность Натали за экскурсию. Было интересно, приятно взаимодействовать и быть в диалоге с экскурсоводом. Рекомендую
Татьяна
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия!!! Получили классные и позитивные эмоции… спасибо большое Ирине за великолепную экскурсию👌
Иван
29 сен 2025
Увлекательная прогулка по Ростову, парадному и не очень, но тоже симпатичному. Спасибо Натали за познавательные истории о Ростове и его жителях и за интересную беседу.
В
Владимир
26 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Отличная подача, много интересных фактов. Ростов открылся с другой стороны. Наталья легко нашла подход к нашей большой компании. Всем было интересно.
О
Ольга
11 авг 2025
Очень понравилась экскурсовод! Материал подается разнопланово, уделяется внимание разным версиям и деталям. Будем еще записываться на экскурсии к Наталье, т. к. Ростов покорил наше сердце и теперь будем приезжать сюда постоянно. Рекомендую всем!
А
Алексей
4 авг 2025
Всё прошло хорошо, спасибо за экскурсию.
Е
Евгения
23 июл 2025
Интересная экскурсия, хороший гид
С
Светлана
6 июл 2025
Мы давно живем в Ростове-на-Дону и думали, что все про него знаем.
Мы решили показать город нашим гостям и я решила обратиться к гиду. Выбор пал на Натали. Натали смогла умело
К
Кристина
6 июл 2025
Экскурсия была интересная, познавательная, приятно провели время. Наталья хороший экскурсовод, который любит свою работу.
К
Константин
18 мая 2025
Приятная экскурсия
А
Александр
8 мая 2025
Благодарим Наталью за познавательную прогулку. Очень разносторонний маршрут и интересные факты из разных периодов развития города. Наталья прекрасный рассказчик и позитивный человек. Отличная!!! экскурсия! Спасибо!!!
С
Светлана
6 мая 2025
Интересная экскурсия для знакомства с городом. Наталья - отличный рассказчик. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
юлия
5 мая 2025
Отлично прогулялись. Посмотрели город, узнали много интересных фактов.
Н
Наталья
4 мая 2025
Спасибо Натали за прекрасную прогулку, чудесные истории и оригинальный маршрут!
