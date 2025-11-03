Н Наталья Прекрасная экскурсия для первой встречи с городом!!! Интересный, емкий рассказ! Прекрасная полезная прогулка с компанией- рекомендую! Экскурсовод Никита- грамотный молодой человек, очень хотелось слушать, не скучно!

Александра Мы были на экскурсии группой из 5 человек. Нас всех увлек рассказами о Ростове-на-Дону Никита. Очень много интересных фактов, исторических моментов, знания истории и города на 5+. Сам гид, очень клиенто- ориентирован, доступно отвечает на все вопросы и даже рекомендует гастрономические места в городе. Мне понравилось

Т Тимур Очень понравилась экскурсия. Не пожалели что выбрали, все было отлично

А Алексей

Специально спланировали заезд в Ростов, чтобы посмотреть город, но времени было всего пол дня.



Живописный маршрут, хорошая подача материала, подробные ответы на возникающие вопросы в том числе на читать дальше отвлеченные темы! Быстро, активно, всё как мы любим!

Потом Никита подсказал, где нам лучше покушать и сытые и довольные отправились на поезд!

Н Наталья В Ростове на Дону были первый раз и очень довольны, что выбрали экскурсию с Никитой. Понравилась четкость организации, маршрут и самое главное материал подается очень интересно и с большой любовью к городу. Спасибо большое Никите!

Надежда Никита отличный экскурсовод. Отлично коммуницирует с участниками. Интересно, понятно излагает материал.

Я не в первый раз на экскурсии по Ростову, и тем не менее узнала много нового.

Спасибо! Нам понравилось!

Дмитрий Никита прекрасный рассказчик, познакомил с историей каждого дома по маршруту экскурсии, а главное рассказал и показал подъезды старых домов, арки с декором, которые скрыты от глаз пешеходов. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с центром Ростова-на-Дону

Е Екатерина Никита гениальный гид!

Все очень интересно и познавательно.

Получили массу информации)

Двигались в комфортном темпе!

В следующий визит в Ростов,обязательно обратимся к Никите!!!

Посетили 11.09.2025 экскурсию с Никитой по Большой Садовой. Все было отлично:организационно (быстрый ответ от гида,учет пожеланий расширить экскурсию по времени,подробная информация по маршруту до начала экскурсии,ответственность), глубокое знание предмета,что исходно подтверждалось образованием историка и,конечно,любовью к городу и своему делу. Никите удалось увлечь нас рассказами о купцах,доходных домах,погружением в исторические объекты,дворы,парадные,демонстрацией исторических фото и схем. 3часа пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем экскурсию Никиты и желаем дальнейшего развития и успешной защиты кандидатской диссертации!

А Алексей Никита - великолепный рассказчик и глубоко знает историю Ростова и не только. Он с благодарностью воспринимает другую новую информацию для ее дальнейшего углубленного изучения. Успехов в научной и экскурсионной деятельности!!!!

Е Елена Большое спасибо Никите за замечательную экскурсию! Два часа пролетели просто незаметно. Никита прекрасный рассказчик и знающий специалист-историк. Много интересного узнали об истории города, архитектуре и зданиях. Отдельным открытием стали подземные переходы с мозаичными панно. Рекомендую экскурсию для знакомства с городом!

Экскурсию для нас провела Анастасия. Все прошло замечательно! Сразу почувствовали заинтересованность нашего экскурсовода сделать все, чтобы город нам понравился. В рассказе было много фактов, исторических справок, историй. Был подготовлен иллюстративный материал. Анастасия чутко делала паузы, чтобы могли сфотографировать красоту города и сама помогала с фото. Дополнительно подсказала как пройти к местам, которые мы хотели бы посетить самостоятельно. Очень благодарим и искренне рекомендуем.

Г Галина Добрый день, были в 4ом на данном экскурсии по центру Ростова.

2 часа пролетели незаметно, так как с первых минут Никита смог нас заинтересовать.

Рассказывал очень интересно, уделил всем внимания и ответил на вопросы.

+ Очень быстро подтвердил бронь день в день.



Однозначно рекомендуем!)

М Марина Добрый день!

Были на экскурсии у Никиты 21 июля. Были с 2мя детьми 9 и 17 лет. Интересно было всем!!! Знает чем увлечь, рассказывает не пресно, понимает во что погрузиться более детально. Приятная грамотная речь. Подскажет куда сходить и что еще посмотреть.

Желаем успехов в развитии