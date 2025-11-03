Индивидуальная экскурсия по Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону - это возможность познакомиться с историей города через его архитектуру.
Участники увидят доходные дома 19 века, узнают о событиях, которые происходили в этих местах, и откроют для себя подземные мозаики.
Экскурсия подходит для групп до 35 человек и включает визуальные материалы для лучшего погружения в атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🖼️ Визуальные материалы
- 👥 Индивидуальный подход
- 🚶♂️ Удобный маршрут
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Особняк Маргариты Черновой
- Перекрёсток Будённовского проспекта
- Парк Горького
- Соборный переулок
- Парамоновский треугольник
- Новобазарная площадь
Описание экскурсии
- Начало Большой Садовой и её жемчужина — особняк Маргариты Черновой
- Перекрёсток Будённовского проспекта — каждый из его четырёх углов таит в себе особую локальную историю. Здесь же отыщем те самые мозаики в подземелье
- Парк Горького и Соборный переулок с собором Рождества Пресвятой Богородицы
- Уникальный Парамоновский треугольник — здание Городской думы и торговых рядов, гостиница «Московская» и доходный дом Генч-Оглуева
- Финал экскурсии пройдёт на Новобазарной, а ныне Советской площади — история Александро-Невского храма, Дома Советов и Конторы государственного банка
Во время прогулки я использую дополнительные визуальные материалы для большего погружения в историю.
Организационные детали
Я могу провести эту экскурсию для организованных групп до 35 человек. Если будет много людей, сообщите мне, я возьму громкоговоритель.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 192 туристов
Историк по образованию. На экскурсиях стремлюсь к полному погружению в обозреваемую историческую эпоху. Люблю рассказывать про город и общаться с путешественниками!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия для первой встречи с городом!!! Интересный, емкий рассказ! Прекрасная полезная прогулка с компанией- рекомендую! Экскурсовод Никита- грамотный молодой человек, очень хотелось слушать, не скучно!
Александра
1 ноя 2025
Мы были на экскурсии группой из 5 человек. Нас всех увлек рассказами о Ростове-на-Дону Никита. Очень много интересных фактов, исторических моментов, знания истории и города на 5+. Сам гид, очень клиенто- ориентирован, доступно отвечает на все вопросы и даже рекомендует гастрономические места в городе. Мне понравилось
Т
Тимур
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Не пожалели что выбрали, все было отлично
А
Алексей
2 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию.
Специально спланировали заезд в Ростов, чтобы посмотреть город, но времени было всего пол дня.
Живописный маршрут, хорошая подача материала, подробные ответы на возникающие вопросы в том числе на
Н
Наталья
25 сен 2025
В Ростове на Дону были первый раз и очень довольны, что выбрали экскурсию с Никитой. Понравилась четкость организации, маршрут и самое главное материал подается очень интересно и с большой любовью к городу. Спасибо большое Никите!
Надежда
24 сен 2025
Никита отличный экскурсовод. Отлично коммуницирует с участниками. Интересно, понятно излагает материал.
Я не в первый раз на экскурсии по Ростову, и тем не менее узнала много нового.
Спасибо! Нам понравилось!
Дмитрий
19 сен 2025
Никита прекрасный рассказчик, познакомил с историей каждого дома по маршруту экскурсии, а главное рассказал и показал подъезды старых домов, арки с декором, которые скрыты от глаз пешеходов. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с центром Ростова-на-Дону
Е
Екатерина
15 сен 2025
Никита гениальный гид!
Все очень интересно и познавательно.
Получили массу информации)
Двигались в комфортном темпе!
В следующий визит в Ростов,обязательно обратимся к Никите!!!
Г
Гульназ
11 сен 2025
Посетили 11.09.2025 экскурсию с Никитой по Большой Садовой. Все было отлично:организационно (быстрый ответ от гида,учет пожеланий расширить экскурсию по времени,подробная информация по маршруту до начала экскурсии,ответственность), глубокое знание предмета,что исходно
А
Алексей
9 сен 2025
Никита - великолепный рассказчик и глубоко знает историю Ростова и не только. Он с благодарностью воспринимает другую новую информацию для ее дальнейшего углубленного изучения. Успехов в научной и экскурсионной деятельности!!!!
Е
Елена
25 авг 2025
Большое спасибо Никите за замечательную экскурсию! Два часа пролетели просто незаметно. Никита прекрасный рассказчик и знающий специалист-историк. Много интересного узнали об истории города, архитектуре и зданиях. Отдельным открытием стали подземные переходы с мозаичными панно. Рекомендую экскурсию для знакомства с городом!
Ирина
23 авг 2025
Экскурсию для нас провела Анастасия. Все прошло замечательно! Сразу почувствовали заинтересованность нашего экскурсовода сделать все, чтобы город нам понравился. В рассказе было много фактов, исторических справок, историй. Был подготовлен иллюстративный
Г
Галина
13 авг 2025
Добрый день, были в 4ом на данном экскурсии по центру Ростова.
2 часа пролетели незаметно, так как с первых минут Никита смог нас заинтересовать.
Рассказывал очень интересно, уделил всем внимания и ответил на вопросы.
+ Очень быстро подтвердил бронь день в день.
Однозначно рекомендуем!)
М
Марина
13 авг 2025
Добрый день!
Были на экскурсии у Никиты 21 июля. Были с 2мя детьми 9 и 17 лет. Интересно было всем!!! Знает чем увлечь, рассказывает не пресно, понимает во что погрузиться более детально. Приятная грамотная речь. Подскажет куда сходить и что еще посмотреть.
Желаем успехов в развитии
В
Владимир
11 авг 2025
Чтобы полюбить Ростов-на-Дону нужно не торопясь прогуляться по Большой Садовой улице и ее окрестностям. Сделайте это с Никитой. Он профессиональный историк и отличный рассказчик. С ним интересно и комфортно. От основания города до современности, про историю, архитектуру и горожан.
