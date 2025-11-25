Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВы увидите невероятную цепочку Столиц Истории казачества и самого батюшку - Тихий Дон! Мы проедем и увидим: 1) Аксай - мухина балка (Природный заповедник) 2) Болшой Лог 3) Старочеркасск: Аниннская крепость, Дом Кондратия Булавина, Войсковой собор, Атаманский Дворец 4) Новочеркасск: Вознесенский Патриарший Храм, Триумфальная Арка, Памятник Ермаку и Музей Донского Казачества
среда и суббота групповые экскурсии, по поводу индивидуальных выездов, оговариваем отдельно в чате.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите невероятную цепочку истории казачества на Дону, знаменитого во всем мире:
- Тихий Дон
- Аксай - мухина балка (Природный заповедник)
- Старочеркасск:
- Аниннская крепость, Дом Кондратия Булавина, Войсковой собор, Атаманский Дворец
- Новочеркасск:
- Вознесенский Патриарший Храм, Триумфальная Арка, Памятник Ермаку и Музей Донского Казачества
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Береговая 12 стр 1
Завершение: Театральная Площадь Ростов-Дон
Когда и сколько длится?
Когда: среда и суббота групповые экскурсии, по поводу индивидуальных выездов, оговариваем отдельно в чате.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
