Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Вдоль Дона — к побережью Азовского моря

Проехать от Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с памятниками и историей края

Александр
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Александр – ваш гид
Наше романтическое путешествие из оживленного мегаполиса к тихой природе лежит через замки 🏰 и крепости, заповедники и винодельни.

Вы увидите, как река становится морем, услышите рассказ о выдающихся личностях, бывавших здесь, и погрузитесь в колорит местной жизни.

5000 за экскурсию

Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря

Что вас ожидает

Исторический маршрут
Мы проедем почти в точности той же дорогой, которой здесь впервые появился Петр Великий в 1696 году и проезжал Пушкин в 1820-м. Вы осмотрите раскопки самого древнего города в Ростовской области — греческого Танаиса, проедете через самобытные рыбацкие хутора и оцените дикие пляжи и бутафорский маяк в Мержаново. Ландшафты постепенно сменятся каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами: так незаметно мы въедем в знаменитый город Таганрог.

Секреты Таганрога
В ходе неспешной прогулки по Чеховской и Пушкинской набережной вы познакомитесь с историей Таганрога от основания до современности. А после мы поднимемся к памятнику Петру I , откуда открывается великолепный вид на море, порт и загадочный насыпной остров «Черепаха». Двигаясь дальше вдоль берега, мы доедем до легендарного замка Лакиера, где прежде были разбиты мускатные виноградники, и посетим уникальный природный заповедник на Беглицкой косе.

Миусский лиман
У Миусского лимана вы не только вспомните известную скороговорку, но и посетите винодельню «Лоза Лимана». Мы отыщем первую крепость русских на Азовском море и поговорим о том, почему Таганрог не стал…Санкт-Петербургом! В завершение пройдемся по центру Таганрога, осматривая главные достопримечательности, и вспомним времена, когда здесь проходила граница Троицкой крепости.

Организационные детали

  • Если вас больше 4 человек, трансфер арендуется за дополнительную оплату
  • Возьмите с собой легкий перекус, воду в литровых бутылках и купальные принадлежности
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на речном вокзале Ростова-на-Дону.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже 12 лет живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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