Александр проводит ещё 1 экскурсию

Мы проедем почти в точности той же дорогой, по тому самому лукоморью, где бывали Пётр Великий, Пушкин и Лермонтов. Вы осмотрите раскопки самого древнего города в Ростовской области — греческого Танаиса. Увидите Синявские плавни, самобытную рыбацкую станицу с настоящими домами-мазанками с камышовыми крышами, где 250 лет назад вице-адмирал Синявин и будущий адмирал Ушаков проводили первые корабли будущего Черноморского флота России. А затем при желании оцените бутафорский маяк в Мержаново. Ландшафты дельты Дона постепенно сменятся каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами: так незаметно мы въедем в знаменитый город Таганрог.
Секреты Таганрога
Во время неспешной поездки и прогулки по городу вы познакомитесь с историей Таганрога от основания до современности. Мы побываем на пляже Чеховской набережной, увидим необычные памятники исторической Пушкинской набережной, Градоначальническом спуске и легендарной Каменной лестнице. Оценим настоящие английские ядра в стене Никольской церкви, на месте которой когда-то целый месяц в палатке жил Пётр I. При желании посетим загадочный район Богудония.
В самом центре бывшей Троицкой крепости увидим первый типовой памятник Петру I. Отсюда открывается великолепный вид на море, порт и насыпной остров — первый форт России «Черепаха».
Двигаясь дальше по городу, мы проедем по Чеховским местам. Осмотрим уникальные купеческие особняки, в том числе где жили: Александр I и Пушкин, старший брат Чайковского и Фаина Раневская, знаменитый дрессировщик Дуров и любимая дочь купца Шаронова — Машенька. А также выдающийся дворец семьи богатейшего купца Таганрога — Николая Алфераки, Александровские торговые ряды и многое другое!
Миусский лиман
У Миусского лимана мы полюбуемся закатом с древних валов Павловской крепости — первой в России, построенной по инженерным расчётам. Именно она является прототипом Петропавловской крепости в Петербурге. И поговорим о том, почему Таганрог не стал… Санкт-Петербургом!
Организационные детали
Если вас больше 4 человек, трансфер арендуется за дополнительную оплату
Экскурсия проводится на автомобиле Lada Xray. Есть кондиционер, детское кресло, вместительный багажник
Возьмите с собой лёгкий перекус, воду в литровых бутылках и купальные принадлежности (летом)
Возможна организация пикника на природе
Дополнительные расходы: 190 ₽ — посещение музея Танаис, 450 ₽ — посещение парка Мержаново
Можем посетить музей в Таганроге — о желании сообщите заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На речном вокзале Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 847 туристов
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже давно живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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Светлана
Дата посещения: 4 апр 2026
Ездили всей семьёй. Посмотрели много интересных локаций. Все наши пожелания относительно организации и программы были учтены. Вождение комфортное.
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Оксана
Замечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он не знает ответ. Помимо этого отличный водитель, внимательный и аккуратный. Время пролетело незаметно, мы получили массу знаний и положительных эмоций. Спасибо за отличный день от туристов из Рязани.
+2
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О
Ольга
Основной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем моста на Дону, удивительные Парамоновские склады, маяк в Мержаново, впадение Дона в Таганрогский залив, и, читать дальшеуменьшить
конечно, искупались в заливе. В свободное время Александр не торопил, несмотря на жару. Рассказчик интересный, чувствуется опыт, на многое обращает внимание. Из пожеланий: убрать из экскурсии Танаис (жарко, дороговато, да и смотреть особо нечего), оставив больше времени на Таганрог. Город "захватил" и понравился.
+1
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И
Инна
Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса! Получили огромное удовольствие, узнали много интересного, а также успели сделать замечательные кадры на живописных локациях. Вовлечён в процесс оказался и сын - подросток, что порадовало отдельно. Благодарим! Желаем процветания! От души рекомендуем!
+2
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Ульяна
На экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу все сложилось. Маршрут отличный-охватывает интересы разных людей. Мне важно было пофоткаться в фотозонах Мержаново,посмотреть окрестности по пути следования и в Таганроге попасть к памятнику Фаины Раневской-все это для меня случилось!! А дети получили купание на пляже Таганрога! Александр, молодец!
+1
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Юлия
Александр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающий собеседник и рассказчик, увлеченный и любящий свое дело. Мы узнали много нового о истории края и отлично провели время! Спасибо, Александр, рекомендую Вас всем читающим!
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