Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Исторический маршрут

Мы проедем почти в точности той же дорогой, которой здесь впервые появился Петр Великий в 1696 году и проезжал Пушкин в 1820-м. Вы осмотрите раскопки самого древнего города в Ростовской области — греческого Танаиса, проедете через самобытные рыбацкие хутора и оцените дикие пляжи и бутафорский маяк в Мержаново. Ландшафты постепенно сменятся каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами: так незаметно мы въедем в знаменитый город Таганрог.

Секреты Таганрога

В ходе неспешной прогулки по Чеховской и Пушкинской набережной вы познакомитесь с историей Таганрога от основания до современности. А после мы поднимемся к памятнику Петру I , откуда открывается великолепный вид на море, порт и загадочный насыпной остров «Черепаха». Двигаясь дальше вдоль берега, мы доедем до легендарного замка Лакиера, где прежде были разбиты мускатные виноградники, и посетим уникальный природный заповедник на Беглицкой косе.

Миусский лиман

У Миусского лимана вы не только вспомните известную скороговорку, но и посетите винодельню «Лоза Лимана». Мы отыщем первую крепость русских на Азовском море и поговорим о том, почему Таганрог не стал…Санкт-Петербургом! В завершение пройдемся по центру Таганрога, осматривая главные достопримечательности, и вспомним времена, когда здесь проходила граница Троицкой крепости.