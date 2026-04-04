Александр проводит ещё 1 экскурсию

Наше романтическое путешествие из оживлённого мегаполиса к тихой природе лежит через замки и крепости, заповедники и станицы. Вы увидите, как река становится морем, услышите рассказ о выдающихся личностях, бывавших здесь, и погрузитесь в колорит местной архитектуры и жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторический маршрут

Мы проедем почти в точности той же дорогой, по тому самому лукоморью, где бывали Пётр Великий, Пушкин и Лермонтов. Вы осмотрите раскопки самого древнего города в Ростовской области — греческого Танаиса. Увидите Синявские плавни, самобытную рыбацкую станицу с настоящими домами-мазанками с камышовыми крышами, где 250 лет назад вице-адмирал Синявин и будущий адмирал Ушаков проводили первые корабли будущего Черноморского флота России. А затем при желании оцените бутафорский маяк в Мержаново. Ландшафты дельты Дона постепенно сменятся каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами: так незаметно мы въедем в знаменитый город Таганрог.

Секреты Таганрога

Во время неспешной поездки и прогулки по городу вы познакомитесь с историей Таганрога от основания до современности. Мы побываем на пляже Чеховской набережной, увидим необычные памятники исторической Пушкинской набережной, Градоначальническом спуске и легендарной Каменной лестнице. Оценим настоящие английские ядра в стене Никольской церкви, на месте которой когда-то целый месяц в палатке жил Пётр I. При желании посетим загадочный район Богудония.

В самом центре бывшей Троицкой крепости увидим первый типовой памятник Петру I. Отсюда открывается великолепный вид на море, порт и насыпной остров — первый форт России «Черепаха».

Двигаясь дальше по городу, мы проедем по Чеховским местам. Осмотрим уникальные купеческие особняки, в том числе где жили: Александр I и Пушкин, старший брат Чайковского и Фаина Раневская, знаменитый дрессировщик Дуров и любимая дочь купца Шаронова — Машенька. А также выдающийся дворец семьи богатейшего купца Таганрога — Николая Алфераки, Александровские торговые ряды и многое другое!

Миусский лиман

У Миусского лимана мы полюбуемся закатом с древних валов Павловской крепости — первой в России, построенной по инженерным расчётам. Именно она является прототипом Петропавловской крепости в Петербурге. И поговорим о том, почему Таганрог не стал… Санкт-Петербургом!

Организационные детали