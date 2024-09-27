Вся станица Старочеркасская за час

Из Ростова-на-Дону - в одну из старейших донских казачьих станиц
На этой прогулке вы погрузитесь в богатую историю и культуру Старочеркасска. Перенесётесь на несколько веков назад и узнаете, какой была жизнь богатых казаков. Полюбуетесь несколькими церквями и собором 18 века. Узнаете о прошлом и настоящем станицы — и почувствуете её неповторимый колорит.
5
1 отзыв
Вся станица Старочеркасская за час
Вся станица Старочеркасская за час
Вся станица Старочеркасская за час
Ближайшие даты:
26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар4
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Воскресенский Войсковой собор

Вы полюбуетесь уникальным пятиярусным золочёным резным иконостасом из 149 икон. И увидите кандалы и цепи — по преданию, в них Степан Разин был закован перед отправкой на казнь.

Атаманское подворье

Посетите усадьбу атаманов Ефремовых — одной из самых богатых и известных казачьих семей. Оцените Старочеркасский музей, Донскую домовую церковь и дворец атамана из 21 комнаты.

И другие достопримечательности станицы

Вы увидите Преображенскую церковь и старинное кладбище, где похоронены самые известные люди города. А ещё — церковь Петра и Павла, где был крещён самый известный казачий атаман.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в ст. Старочеркасской, куда вы добираетесь самостоятельно (около 30-45 минут в пути на такси, автобусе или личном авто), также по запросу мы можем организовать трансфер за доплату
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В ст. Старочеркасской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
27 сен 2024
Были в Старочеркасске впервые, и благодаря этой экскурсии увидели всю красоту и значимость станицы. Гид рассказывала настолько живо и увлеченно, что казалось, будто сам видишь, как здесь жили и сражались казаки. Особенно впечатлил Воскресенский собор с его роскошным иконостасом. Прекрасная организация и душевная атмосфера. Обязательно вернемся на другие экскурсии!

Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону

Казачий Дон
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
История донского казачества
Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Пешая
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
5900 за всё до 3 чел.