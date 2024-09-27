На этой прогулке вы погрузитесь в богатую историю и культуру Старочеркасска. Перенесётесь на несколько веков назад и узнаете, какой была жизнь богатых казаков. Полюбуетесь несколькими церквями и собором 18 века. Узнаете о прошлом и настоящем станицы — и почувствуете её неповторимый колорит.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Воскресенский Войсковой собор
Вы полюбуетесь уникальным пятиярусным золочёным резным иконостасом из 149 икон. И увидите кандалы и цепи — по преданию, в них Степан Разин был закован перед отправкой на казнь.
Атаманское подворье
Посетите усадьбу атаманов Ефремовых — одной из самых богатых и известных казачьих семей. Оцените Старочеркасский музей, Донскую домовую церковь и дворец атамана из 21 комнаты.
И другие достопримечательности станицы
Вы увидите Преображенскую церковь и старинное кладбище, где похоронены самые известные люди города. А ещё — церковь Петра и Павла, где был крещён самый известный казачий атаман.
Организационные детали
- Начало экскурсии в ст. Старочеркасской, куда вы добираетесь самостоятельно (около 30-45 минут в пути на такси, автобусе или личном авто), также по запросу мы можем организовать трансфер за доплату
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ст. Старочеркасской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 2611 туристов
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — аЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
27 сен 2024
Были в Старочеркасске впервые, и благодаря этой экскурсии увидели всю красоту и значимость станицы. Гид рассказывала настолько живо и увлеченно, что казалось, будто сам видишь, как здесь жили и сражались казаки. Особенно впечатлил Воскресенский собор с его роскошным иконостасом. Прекрасная организация и душевная атмосфера. Обязательно вернемся на другие экскурсии!
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