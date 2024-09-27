На этой прогулке вы погрузитесь в богатую историю и культуру Старочеркасска. Перенесётесь на несколько веков назад и узнаете, какой была жизнь богатых казаков. Полюбуетесь несколькими церквями и собором 18 века. Узнаете о прошлом и настоящем станицы — и почувствуете её неповторимый колорит.

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за 1–2 человек или 1490 ₽ за человека, если вас больше

от 2980 ₽ за 1–2 человек или 1490 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Воскресенский Войсковой собор

Вы полюбуетесь уникальным пятиярусным золочёным резным иконостасом из 149 икон. И увидите кандалы и цепи — по преданию, в них Степан Разин был закован перед отправкой на казнь.

Атаманское подворье

Посетите усадьбу атаманов Ефремовых — одной из самых богатых и известных казачьих семей. Оцените Старочеркасский музей, Донскую домовую церковь и дворец атамана из 21 комнаты.

И другие достопримечательности станицы

Вы увидите Преображенскую церковь и старинное кладбище, где похоронены самые известные люди города. А ещё — церковь Петра и Павла, где был крещён самый известный казачий атаман.

Организационные детали