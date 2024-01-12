3 день

Элиста

Завтрак в поезде.

08:50 Прибытие туристического поезда №928 в Элисту.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Калмыкия — небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм. Цветущие степные просторы, древние курганы и самый большой в Европе буддийский храм, уникальный тюльпановый фестиваль — все это сегодня ждет вас.

Трансфер к природному памятнику «Одинокий Тополь» (~20 км, ~40 мин в пути).

Природный памятник местного значения «Одинокий тополь» — этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена одна из 10-ти в мире, единственная в России Ступа Калачакры Зеленой Тары.

По дороге мы увидим степь (с остановкой для фотосессии)!

Степь весной – уникальное явление, ведь только в этот период года ее можно назвать живописной. Цветущая степь –сотни непохожих друг на друга цветов, все оттенки той естественной палитры, с помощью которой Бог написал пейзаж под названием «Планета Земля».

Встреча у Одинокого Тополя с калмыцким чаем и борцоками, калмыцкими песнями от солистов ансамбля «Зултурган».

Посещение этно-хотона «Церен». Экскурсионная программа «Праздник в калмыцком хотоне», где вас ждет встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и танцами, знакомство с музыкальной культурой калмыцкого и монгольского народов, фотосессия в национальных костюмах, дегустация национальных напитков Чигяна, молочной араки, калмыцкий чай с борциками и катание на верблюдах и лошадях.

Возвращение в г. Элисту.

Пешеходная экскурсия по центру г. Элисты (продолжительность ~1 час). Приглашаем вас увидеть «Пагоду семи дней», молитвенный барабан, золотистый светомузыкальный фонтан «Три лотоса», Статую «Будда Шакьямуни», которая является единственной статуей Будде в России, установленной вне буддийского хурула.

Обед в кафе города (меню калмыцкой национальной кухни).

Национальная кухня – это, в некотором смысле, душа народа, отражение его характера, настроений, чувств. Калмыцкая кухня несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков.

Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здание хурула—63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Самый большой буддийский храм Европы стоит в центре Элисты, столицы Калмыкии. Храм впечатляет величественностью и красотой. Буддийский храм был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV. А после посещения хурула сделаем кора (обход по часовой стрелке) вокруг хурула, загадав самое заветное желание!

Посещение мероприятий Фестиваля тюльпанов, проводимого на площадках города

Элиста.

Трансфер на ж/д вокзал г. Элисты.

19:34 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала в Москву.

Отдых в поезде.