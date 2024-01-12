Вас ждет и история донского казачества, и самобытная Калмыкия, где есть памятные места, напоминающие о культуре кочевых народов, и невероятный Одинокий Тополь, и местные степи, на фоне которых получаются лучшие фото. Присоединяйтесь!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд №928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
18:40 Отправление туристического поезда №928 с Казанского вокзала г. Москвы.
Отдых в поезде.
Ростов-на-Дону
Завтрак в поезде.
10:28 Прибытие поезда на ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по славному купеческому городу, столице Донской земли – г. Ростову-на-Дону!
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей Ростова-на-Дону, культурой, современным обликом, увидите основные достопримечательности города.
Далее мы посетим единственный в России культурно-выставочный центр «Донская Казачья гвардия».
Здесь вы увидите уникальную частную коллекцию, которая 25 лет собиралась ростовчанином Николаем Новиковым: документы, мундиры казачьих частей, предметы личного обихода и быта, оружие и снаряжение.
А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень». Аутентичный ресторан настоящей донской кухни. Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.
У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.
Свободное время в центре города для прогулки по ростовской набережной.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.
18:59 Отправление туристического поезда в г. Элисту.
Элиста
Завтрак в поезде.
08:50 Прибытие туристического поезда №928 в Элисту.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Калмыкия — небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм. Цветущие степные просторы, древние курганы и самый большой в Европе буддийский храм, уникальный тюльпановый фестиваль — все это сегодня ждет вас.
Трансфер к природному памятнику «Одинокий Тополь» (~20 км, ~40 мин в пути).
Природный памятник местного значения «Одинокий тополь» — этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена одна из 10-ти в мире, единственная в России Ступа Калачакры Зеленой Тары.
По дороге мы увидим степь (с остановкой для фотосессии)!
Степь весной – уникальное явление, ведь только в этот период года ее можно назвать живописной. Цветущая степь –сотни непохожих друг на друга цветов, все оттенки той естественной палитры, с помощью которой Бог написал пейзаж под названием «Планета Земля».
Встреча у Одинокого Тополя с калмыцким чаем и борцоками, калмыцкими песнями от солистов ансамбля «Зултурган».
Посещение этно-хотона «Церен». Экскурсионная программа «Праздник в калмыцком хотоне», где вас ждет встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и танцами, знакомство с музыкальной культурой калмыцкого и монгольского народов, фотосессия в национальных костюмах, дегустация национальных напитков Чигяна, молочной араки, калмыцкий чай с борциками и катание на верблюдах и лошадях.
Возвращение в г. Элисту.
Пешеходная экскурсия по центру г. Элисты (продолжительность ~1 час). Приглашаем вас увидеть «Пагоду семи дней», молитвенный барабан, золотистый светомузыкальный фонтан «Три лотоса», Статую «Будда Шакьямуни», которая является единственной статуей Будде в России, установленной вне буддийского хурула.
Обед в кафе города (меню калмыцкой национальной кухни).
Национальная кухня – это, в некотором смысле, душа народа, отражение его характера, настроений, чувств. Калмыцкая кухня несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков.
Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здание хурула—63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Самый большой буддийский храм Европы стоит в центре Элисты, столицы Калмыкии. Храм впечатляет величественностью и красотой. Буддийский храм был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV. А после посещения хурула сделаем кора (обход по часовой стрелке) вокруг хурула, загадав самое заветное желание!
Посещение мероприятий Фестиваля тюльпанов, проводимого на площадках города
Элиста.
Трансфер на ж/д вокзал г. Элисты.
19:34 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала в Москву.
Отдых в поезде.
Дорога в Москву
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
Возвращение в Москву
Завтрак в поезде.
05:50 Прибытие туристического поезда №928 на Казанский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|СВ 1-местный
|Люкс
|Люкс 1-местный
|Для взрослого
|63430
|85700
|145500
|105000
|165810
Для детей
с 10 до 17 лет включительно
|63000
|85000
|-
|100900
|-
Для детей
до 9 лет включительно
|23000
|23000
|-
|23000
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе – 30 600 руб.
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
- Как организованы завтраки в поезде?
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать:
Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения.
Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте.
Обеды по туру великолепны! Спасибо!
Трансферт утром без нареканий- все четко
Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено.
Данный момент требовал небольших дополнительных действий
В целом оценка:4.7
При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!