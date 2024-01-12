Цветущие степи Калмыкии

Групповой тур в Ростове-на-Дону
5
3 отзыва
Уникальный туристический маршрут в Калмыкию, через Ростов-на-Дону — это настоящее сокровище среди предложений для путешественников в России, эмоции из поездки надолго останутся с вами.

Вас ждет и история донского казачества, и самобытная Калмыкия, где есть памятные места, напоминающие о культуре кочевых народов, и невероятный Одинокий Тополь, и местные степи, на фоне которых получаются лучшие фото. Присоединяйтесь!
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Цветущие степи Калмыкии
Ближайшие даты:
5
апр

Что вас ожидает:

Цветущие степные просторы
Цветущие степные просторы
Сделаем остановки на полях с дикими тюльпанами для потрясающих фотографий
Вкусное гостеприимство
Вкусное гостеприимство
В Ростове-на-Дону нас встретят стопочкой самогона и сальцом, а в Элисте экзотичным калмыцким чаем и борцоками
Самый большой буддийский храм Европы
Самый большой буддийский храм Европы
Посетим «Золотую обитель Будды Шакьямуни», которая вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд №928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).

18:40 Отправление туристического поезда №928 с Казанского вокзала г. Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Ростов-на-Дону

Завтрак в поезде.

10:28 Прибытие поезда на ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по славному купеческому городу, столице Донской земли – г. Ростову-на-Дону!

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей Ростова-на-Дону, культурой, современным обликом, увидите основные достопримечательности города.

Далее мы посетим единственный в России культурно-выставочный центр «Донская Казачья гвардия».

Здесь вы увидите уникальную частную коллекцию, которая 25 лет собиралась ростовчанином Николаем Новиковым: документы, мундиры казачьих частей, предметы личного обихода и быта, оружие и снаряжение.

А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень». Аутентичный ресторан настоящей донской кухни. Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.

У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.

Свободное время в центре города для прогулки по ростовской набережной.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.

18:59 Отправление туристического поезда в г. Элисту.

Ростов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-Дону
3 день

Элиста

Завтрак в поезде.

08:50 Прибытие туристического поезда №928 в Элисту.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Калмыкия — небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм. Цветущие степные просторы, древние курганы и самый большой в Европе буддийский храм, уникальный тюльпановый фестиваль — все это сегодня ждет вас.

Трансфер к природному памятнику «Одинокий Тополь» (~20 км, ~40 мин в пути).

Природный памятник местного значения «Одинокий тополь» — этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена одна из 10-ти в мире, единственная в России Ступа Калачакры Зеленой Тары.

По дороге мы увидим степь (с остановкой для фотосессии)!

Степь весной – уникальное явление, ведь только в этот период года ее можно назвать живописной. Цветущая степь –сотни непохожих друг на друга цветов, все оттенки той естественной палитры, с помощью которой Бог написал пейзаж под названием «Планета Земля».

Встреча у Одинокого Тополя с калмыцким чаем и борцоками, калмыцкими песнями от солистов ансамбля «Зултурган».

Посещение этно-хотона «Церен». Экскурсионная программа «Праздник в калмыцком хотоне», где вас ждет встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и танцами, знакомство с музыкальной культурой калмыцкого и монгольского народов, фотосессия в национальных костюмах, дегустация национальных напитков Чигяна, молочной араки, калмыцкий чай с борциками и катание на верблюдах и лошадях.

Возвращение в г. Элисту.

Пешеходная экскурсия по центру г. Элисты (продолжительность ~1 час). Приглашаем вас увидеть «Пагоду семи дней», молитвенный барабан, золотистый светомузыкальный фонтан «Три лотоса», Статую «Будда Шакьямуни», которая является единственной статуей Будде в России, установленной вне буддийского хурула.

Обед в кафе города (меню калмыцкой национальной кухни).

Национальная кухня – это, в некотором смысле, душа народа, отражение его характера, настроений, чувств. Калмыцкая кухня несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков.

Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здание хурула—63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Самый большой буддийский храм Европы стоит в центре Элисты, столицы Калмыкии. Храм впечатляет величественностью и красотой. Буддийский храм был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV. А после посещения хурула сделаем кора (обход по часовой стрелке) вокруг хурула, загадав самое заветное желание!

Посещение мероприятий Фестиваля тюльпанов, проводимого на площадках города

Элиста.

Трансфер на ж/д вокзал г. Элисты.

19:34 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала в Москву.

Отдых в поезде.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста
4 день

Дорога в Москву

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

Дорога в МосквуДорога в Москву
5 день

Возвращение в Москву

Завтрак в поезде.

05:50 Прибытие туристического поезда №928 на Казанский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВСВ 1-местныйЛюксЛюкс 1-местный
Для взрослого6343085700145500105000165810

Для детей

с 10 до 17 лет включительно

6300085000-100900-

Для детей

до 9 лет включительно

2300023000-23000-

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе – 30 600 руб.
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
12 янв 2024
Организация тура хорошая, очень позитивные гиды, особенно понравилась Марина в Архангельске. Я как человек с юга, не привыкший к такому холоду, поражалась жизнерадостности и оптимизму наших гидов.
Н
11 янв 2024
Всё супер! Мгновенная обратная связь. Всё продумано и организовано.
Всё супер! Мгновенная обратная связь. Всё продумано и организовано.Всё супер! Мгновенная обратная связь. Всё продумано и организовано.Всё супер! Мгновенная обратная связь. Всё продумано и организовано.Всё супер! Мгновенная обратная связь. Всё продумано и организовано.Всё супер! Мгновенная обратная связь. Всё продумано и организовано.Всё супер! Мгновенная обратная связь. Всё продумано и организовано.
В
17 окт 2023
Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать:
Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения.
Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте.
Обеды по туру великолепны! Спасибо!
Трансферт утром без нареканий- все четко
Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено.
Данный момент требовал небольших дополнительных действий
В целом оценка:4.7

При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова
Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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