Ростовского Кремля — настоящей жемчужины города. Иван оказался не просто рассказчиком, а настоящим проводником в мир истории.



Звонница стала музыкальным открытием! Представьте: стоите на высоте, внизу — стены Кремля, и тут Иван начинает исполнять композиции на колоколах. Дух захватило, скажу я вам! А виды с высоты — просто закачаешься (в хорошем смысле, конечно).



Озеро Неро встретило нас своей загадочной красотой. Прогулка вдоль берега превратилась в настоящее путешествие во времени — Иван так живо описывал исторические события, что казалось, будто видишь их своими глазами.



Особенно порадовало, что гид не просто зачитывал сухие факты, а умел их подать с душой.



Однозначно рекомендую Ивана как гида! Если хотите увидеть Ростов Великий не просто набором достопримечательностей, а живым, дышащим городом с богатой историей — смело записывайтесь на экскурсию. Уверена, вы не пожалеете!



P.S. После такой экскурсии даже захотелось научиться играть на колоколах (шутка, конечно, но впечатления действительно незабываемые).