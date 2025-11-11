Уникальная возможность услышать звон колоколов с 350-летней историей вживую, на настоящей звоннице, где я покажу, как каждый колокол приводится в действие.
Это не просто экскурсия — это живой звук, редкое знание и настоящее прикосновение к прошлому, доступное каждому.
Описание экскурсииЯ расскажу и наглядно покажу, как именно колокола приводятся в движение, как рождается перезвон, и почему каждый колокол имеет свой «голос». Вы станете свидетелями живого звучания, которое веками сопровождало жизнь города. Что вас ждет:
- Знакомство с уникальными колоколами, которым более 350 лет — вы услышите их живой голос на звоннице. Узнаете историю старинных колоколов, которым более 350 лет — когда и где они были отлиты, как сохранились до наших дней и какое значение им придавали в прошлом;
- Мастер-класс или демонстрация работы звонаря. Узнаете как устроена звонница, как управляются колокола, что такое «язык» колокола и как создается многоголосый перезвон, погрузитесь в символику и культуру колокольного звона, познакомитесь с нюансами профессии звонаря;
- Экскурсия по историческому центру города, где находится звонница и сохранилось множество архитектурных памятников — древние храмы, купеческие дома, старинные улицы и площади. Узнаете, как формировался облик города, и какие события он пережил;
- Истории и легенды — о городе, его жителях, храмах и звонах, которые звучали здесь в разные эпохи. Это будет не только экскурсия, но и глубокое культурное погружение — в звук, пространство и дух времени.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь 8
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 ноя 2025
Иван спасибо вам большое) мы остались очень довольны
Было приятно слушать историю города, но когда мы забрались на колокольню тут мы были в приятном шоке. В других городах тоже посещали колокольни и все везде разное, но здесь удивление и восторг
Иван рассказал о каждом колоколе по очереди, каждый колокол послушали, это просто замечательно
После небольшая прогулка по городу
S
Sergei
5 ноя 2025
Потрясающая, очень необычная и чрезвычайно познавательная экскурсия. Нам повезло с Иваном и со временем начала экскурсии. На звоннице мы не только познакомились с колоколами, но и услышали все колокола, включая самый большой Сысой, в действии. Всем рекомендуем и экскурсию и Ивана. При возможности с удовольствием повторим.
И
Ирина
2 окт 2025
Экскурсия замечательная! Иван нас познакомил с историей Кремля, все было познавательно и интересно. Но самое удивительное - колокольня. Узнали историю каждого колокола, услышали звучание каждого, попробовали сами. Здорово прикоснуться к такой старине. Спасибо большое!
В
Варвара
25 сен 2025
25 сентября 2025 года посчастливилось мне познакомиться с молодым, но очень талантливым гидом Иваном. Скажу честно — не ожидала, что двухчасовая прогулка может пролететь как один миг!
Наше путешествие началось с
