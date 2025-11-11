Мои заказы

Отголоски старины и звон колоколов

Уникальная возможность услышать звон колоколов с 350-летней историей вживую, на настоящей звоннице, где я покажу, как каждый колокол приводится в действие.

Это не просто экскурсия — это живой звук, редкое знание и настоящее прикосновение к прошлому, доступное каждому.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Я расскажу и наглядно покажу, как именно колокола приводятся в движение, как рождается перезвон, и почему каждый колокол имеет свой «голос». Вы станете свидетелями живого звучания, которое веками сопровождало жизнь города. Что вас ждет:
  • Знакомство с уникальными колоколами, которым более 350 лет — вы услышите их живой голос на звоннице. Узнаете историю старинных колоколов, которым более 350 лет — когда и где они были отлиты, как сохранились до наших дней и какое значение им придавали в прошлом;
  • Мастер-класс или демонстрация работы звонаря. Узнаете как устроена звонница, как управляются колокола, что такое «язык» колокола и как создается многоголосый перезвон, погрузитесь в символику и культуру колокольного звона, познакомитесь с нюансами профессии звонаря;
  • Экскурсия по историческому центру города, где находится звонница и сохранилось множество архитектурных памятников — древние храмы, купеческие дома, старинные улицы и площади. Узнаете, как формировался облик города, и какие события он пережил;
  • Истории и легенды — о городе, его жителях, храмах и звонах, которые звучали здесь в разные эпохи. Это будет не только экскурсия, но и глубокое культурное погружение — в звук, пространство и дух времени.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь 8
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Екатерина
11 ноя 2025
Иван спасибо вам большое) мы остались очень довольны
Было приятно слушать историю города, но когда мы забрались на колокольню тут мы были в приятном шоке. В других городах тоже посещали колокольни и все везде разное, но здесь удивление и восторг
Иван рассказал о каждом колоколе по очереди, каждый колокол послушали, это просто замечательно
После небольшая прогулка по городу
S
Sergei
5 ноя 2025
Потрясающая, очень необычная и чрезвычайно познавательная экскурсия. Нам повезло с Иваном и со временем начала экскурсии. На звоннице мы не только познакомились с колоколами, но и услышали все колокола, включая самый большой Сысой, в действии. Всем рекомендуем и экскурсию и Ивана. При возможности с удовольствием повторим.
И
Ирина
2 окт 2025
Экскурсия замечательная! Иван нас познакомил с историей Кремля, все было познавательно и интересно. Но самое удивительное - колокольня. Узнали историю каждого колокола, услышали звучание каждого, попробовали сами. Здорово прикоснуться к такой старине. Спасибо большое!
В
Варвара
25 сен 2025
25 сентября 2025 года посчастливилось мне познакомиться с молодым, но очень талантливым гидом Иваном. Скажу честно — не ожидала, что двухчасовая прогулка может пролететь как один миг!

Наше путешествие началось с
читать дальше

Ростовского Кремля — настоящей жемчужины города. Иван оказался не просто рассказчиком, а настоящим проводником в мир истории.

Звонница стала музыкальным открытием! Представьте: стоите на высоте, внизу — стены Кремля, и тут Иван начинает исполнять композиции на колоколах. Дух захватило, скажу я вам! А виды с высоты — просто закачаешься (в хорошем смысле, конечно).

Озеро Неро встретило нас своей загадочной красотой. Прогулка вдоль берега превратилась в настоящее путешествие во времени — Иван так живо описывал исторические события, что казалось, будто видишь их своими глазами.

Особенно порадовало, что гид не просто зачитывал сухие факты, а умел их подать с душой.

Однозначно рекомендую Ивана как гида! Если хотите увидеть Ростов Великий не просто набором достопримечательностей, а живым, дышащим городом с богатой историей — смело записывайтесь на экскурсию. Уверена, вы не пожалеете!

P.S. После такой экскурсии даже захотелось научиться играть на колоколах (шутка, конечно, но впечатления действительно незабываемые).

