Групповая
История и вкус старинных русских напитков: программа-дегустация в Ростове Великом
Попробовать напитки по восстановленным древним рецептам
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:30
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Пройтись нетипичными тропами и открыть красоту древнего города там, где её не ждёшь
Начало: На Соборной площади
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 7750 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его богатому прошлому
Начало: В районе Успенского собора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 3350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4270 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Начало: Около Кремля
12 авг в 14:30
25 авг в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
12 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от 3550 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Отголоски старины и звон колоколов
Ощутить красоту звука, глубину истории и подлинность культурного наследия Ростова Великого
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Получить общее представление о достоянии города на полуторачасовой прогулке по историческому центру
Начало: На Соборной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Погулять по историческому центру и увидеть основные достопримечательности города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:30
22 авг в 13:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Через 11 увлекательных заданий познакомиться с историей города в своём темпе и получить приз
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колокольный звон Ростова Великого
На звоннице Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от 4490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
Узнайте историю усадьбы Леонтьевых в Воронино. Вас ждут артефакты, парк с вековыми деревьями и захватывающие рассказы о прошлом
Начало: У села Воронино Ростовского района
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 2800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
от 2200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Окунитесь в мир гончарного искусства в историческом центре Ростова Великого. Создайте уникальную керамику и насладитесь атмосферой творчества
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в понедельник и среду в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 15:00 и 18:00
Завтра в 15:00
10 авг в 19:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й (на вашем авто)
Место с истинно русским духом в окрестностях Ростова Великого
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Ростовом
Прикоснуться к истории многовековых памятников и узнать о людях, сделавших город Великим
Начало: На Соборной площади,8
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий - история и современность
Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Начало: На Соборной площади
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Святыни древнего Ростова
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
16 авг в 13:30
23 авг в 11:30
от 10 600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: сквозь глубину веков до наших дней
Начало: Соборная площадь, 8, Ростов Великий
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6335 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по росписи фарфоровой фигурки в Ростове Великом
В уютной мастерской Ростова Великого создайте свою фарфоровую фигурку. Гуашь и акрил помогут воплотить идеи, а чайная пауза - узнать о ремёслах
Начало: У гостиницы «Боярский двор»
Завтра в 18:00
15 авг в 19:00
от 1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Вознесения в Ростове Великом: экскурсия-концерт
Посетить храм 16 века, полюбоваться древними фресками, услышать пение солистов церковного хора
12 авг в 12:00
13 авг в 12:00
от 4300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на вашем авто)
Уникальная возможность посетить исторические монастыри на вашем авто. Узнайте о великих событиях и людях, связанных с этими местами
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 7750 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий - жемчужина древности: индивидуальная обзорная экскурсия
Начало: Соборная площадь 8
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4990 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: путешествие в историю
Начало: У входа в Ростовский Кремль
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Впечатлиться красой башен и бархатных куполов и познакомиться с летописью тысячелетнего града
Завтра в 13:00
10 авг в 09:30
от 6050 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Семибратово - место рождения сказок и былин
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 31 июл 2026
Всё прошло замечательно! Спасибо большое экскурсоводу Ольге.
Было интересно, познавательно, не скучно.
Ольга учла и выстроила прогулку - экскурсию по Ростову Великому под все наши интересы и "хотелки"
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Было интересно, познавательно, не скучно.
Ольга учла и выстроила прогулку - экскурсию по Ростову Великому под все наши интересы и "хотелки"
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
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Ю
Дата посещения: 28 июн 2026
Очень душевно, вкусно, по-домашнему)
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Ю
Дата посещения: 28 июн 2026
Экскурсия очень понравилась, гид ответил на все интересующиеся вопросы:)
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О
Дата посещения: 14 июн 2026
Прекрасная экскурсия по кремлю. Особенно впечатлил подъем на звонницу и возможность понаблюдать за работой звонаря.
Гид был великолепен, знаток своего дела с отличным чувством юмора, рассказывал очень интересно.
Увидели места съемки любимого фильма!
Всем рекомендую!
Гид был великолепен, знаток своего дела с отличным чувством юмора, рассказывал очень интересно.
Увидели места съемки любимого фильма!
Всем рекомендую!
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М
Дата посещения: 16 мая 2026
Всё очень понравилось.
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Е
Дата посещения: 21 фев 2026
Анне большое спасибо!
Прекрасный русский язык, доброжелательность, интересные факты.
Советуем с мужем однозначно!
Прекрасный русский язык, доброжелательность, интересные факты.
Советуем с мужем однозначно!
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С
Дата посещения: 5 янв 2026
Хороший рассказ. Интересные напитки. Спасибо
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С
Дата посещения: 4 янв 2026
Очень благодарны за экскурсию. Экскурсовод Ирина прекрасный рассказчик. В спокойном темпе провела нас вокруг кремля, рассказала много интересных фактов. Темп для нас это был актуален, так как компания девушек 60+. Ну а посещение колокольни просто восторг. Спасибо большое.
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Е
Дата посещения: 5 сен 2025
Всё было очень интересно, не утомляюще.
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В
Дата посещения: 2 авг 2025
Отличная экскурсия и квест , большое спасибо !
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Всего 3151 отзыв в Ростове
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Ответы на вопросы от путешественников по Ростову
Самые популярные экскурсии в Ростове
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Сколько стоит экскурсия по Ростову в августе 2026
Сейчас в Ростове можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 850 до 14 950. Туристы уже оставили гидам 3151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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