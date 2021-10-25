Все экскурсии в Ростове
Доступно 20 экскурсий 🚌 в Ростове на 2021 год, 473 ⭐ отзыва, цены от 1300₽, посетите достопримечательности: Старый город, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Увлекательное путешествие по одному из старейших городов России
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Первая встреча с Ростовом
Прикоснуться к истории многовековых памятников и узнать о людях, сделавших город Великим
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Во время экскурсии вы увидите главные достопримечательности Ростова Великого, познакомитесь с...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 650₽
за 1-8 чел.
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-40 чел.
Один день в Ростове Великом
Во время экскурсии, вы увидите огромное количество местных достопримечательностей
По заявке с понедельника по субботу.
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 300₽
за 1-10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
Осмотреть исторический центр с колокольни и разобраться в многовековой истории города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-8 чел.
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Вас ждёт классическая экскурсия и интерактивная программа вместе
по предзаказу в будни или воскресенье
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 300₽
за 1-10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Получить общее представление о достоянии города на часовой прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 500₽
за 1-45 чел.
Любое время и любой день
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Ростов Великий — история и современность
Погулять по одному из древнейших городов страны и услышать о его главных достопримечательностях
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Место с истинно русским духом в окрестностях Ростова Великого
Индивидуальная экскурсия
2ч
6 800₽
за 1-8 чел.
Ростов Великий - русская древность
Ростов входит в топ-10 древнейших городов России, а по величию он был равен Киеву и Новгороду
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 300₽
за 1-8 чел.
Старинный Ростов Великий
Погрузиться в историю бывшей столицы Северо-Восточной Руси и ощутить многовековой дух ее памятников
5ч
1 900₽
за 1 чел.
По пятницам в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 900₽
за 1-10 чел.
Святыни древнего Ростова
Посетить древние монастыри, заехать в живописное село Варницы и погрузиться в богатую историю города
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
5 200₽
за 1-3 чел.
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
Познакомиться с самобытным городом-ровесником российского государства и ощутить дух древности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
Семибратово — место рождения сказок и былин
Открыть фольклорную историю фабричного поселка, посетить душевный музей Баклуши и Библиотеку Варенья
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
Ростов Великий — русский вертоград
Прикоснуться к древности и открыть «город-сад» на обзорной экскурсии по центру
Последние отзывы «Экскурсии Ростова»
- Отзыв на: Самое главное о Ростове за 1 часЕЕлена25 октября 2021Отличная экскурсия на 1 час. Получили краткую информацию о Ростове в интересной форме!
- Отзыв на: Ростов Великий — история и современностьККристина25 октября 2021Спасибо большое Дмитрию за погружение в историю города.
- Отзыв на: Первая встреча с РостовомГГеоргий23 октября 2021Отличная экскурсия! Гиду Елене большое спасибо. Сам город понравился. Если администрации приложить усилия по восстановлению исторического облика, благоустройству и создать привлекательные условия для ресторанного и развлекательного бизнеса, то будет интересно приезжать и рекомендовать друзьям этот классный город!
- Отзыв на: Первая встреча с РостовомИИрина23 октября 2021Увлекательно, информативно, с юмором. Узнали тайны и увлекательные истории древнего города Ростова. Настолько увлекательно! Ходили зачарованные, и не заметили, как время пролетело. Так что, если хотите время с пользой провести и получить эстетическое и интеллектуальное удовольствие, — обращайтесь к Елене
- ЕЕлена22 октября 2021Замечательный гид, замечательный маршрут, замечательно представлена история города. Интересно и для обычного туриста, и для знатока. Спасибо огромное!
- Отзыв на: Экспресс-прогулка по Старому РостовуООльга15 октября 2021Мы были ограничены во времени плюс с тремя детьми, одному из которых 4 года, поэтому нам такой вариант экспресс экскурсии подошел идеально. Елена рассказала и показала на местности основные вехи истории города, и о наших днях, дала интересные факты об Успенском соборе и его реставрации, поднялись на колокольню, прогулялись по земляному валу.
- ООльга11 октября 2021Благодарим за экскурсию! Было интересно и детям и взрослым. Речь живая и грамотная. Ребенок запомнил год крещения Руси)
- ААлександр8 октября 2021Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Рекомендуем!
- Отзыв на: Старинный Ростов ВеликийИИрина3 октября 2021Спасибо! Были на экскурсии семьёй. Всем очень понравилось. Узнали много интересного. Обязательно вернёмся в Ростов и рекомендуем своим друзьям. Было приятное погружение в историю города.
- Отзыв на: Самое главное о Ростове за 1 часИИрина2 октября 2021Экскурсия понравилась. Интересно и доступно даже для детей. Спасибо!