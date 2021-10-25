Отличная экскурсия! Гиду Елене большое спасибо. Сам город понравился. Если администрации приложить усилия по восстановлению исторического облика, благоустройству и создать привлекательные условия для ресторанного и развлекательного бизнеса, то будет интересно приезжать и рекомендовать друзьям этот классный город!

Увлекательно, информативно, с юмором. Узнали тайны и увлекательные истории древнего города Ростова. Настолько увлекательно! Ходили зачарованные, и не заметили, как время пролетело. Так что, если хотите время с пользой провести и получить эстетическое и интеллектуальное удовольствие, — обращайтесь к Елене

О Ольга 5

Мы были ограничены во времени плюс с тремя детьми, одному из которых 4 года, поэтому нам такой вариант экспресс экскурсии подошел идеально. Елена рассказала и показала на местности основные вехи истории города, и о наших днях, дала интересные факты об Успенском соборе и его реставрации, поднялись на колокольню, прогулялись по земляному валу.