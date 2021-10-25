Экскурсии Ростова

Все экскурсии в Ростове

Доступно 20 экскурсий 🚌 в Ростове на 2021 год, 473 ⭐ отзыва, цены от 1300₽, посетите достопримечательности: Старый город, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия
4.8
15
5 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Увлекательное путешествие по одному из старейших городов России
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
Ежедневно
Первая встреча с Ростовом
Индивидуальная экскурсия
5
68
2 600
за 1-10 чел.
Первая встреча с Ростовом
Прикоснуться к истории многовековых памятников и узнать о людях, сделавших город Великим
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Индивидуальная экскурсия
4.7
16
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Во время экскурсии вы увидите главные достопримечательности Ростова Великого, познакомитесь с...
Ежедневно
Ростов Великий и его история
Индивидуальная экскурсия
5
113
2ч 30м
3 650
за 1-8 чел.
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Один день в Ростове Великом
Индивидуальная экскурсия
4.7
7
2ч 30м
2 600
за 1-40 чел.
Один день в Ростове Великом
Во время экскурсии, вы увидите огромное количество местных достопримечательностей
По заявке с понедельника по субботу.
Самое главное о Ростове за 1 час
Индивидуальная экскурсия
5
45
1 300
за 1-10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
Осмотреть исторический центр с колокольни и разобраться в многовековой истории города
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 500
за 1-8 чел.
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Вас ждёт классическая экскурсия и интерактивная программа вместе
по предзаказу в будни или воскресенье
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Индивидуальная экскурсия
4.7
16
1 300
за 1-10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Получить общее представление о достоянии города на часовой прогулке по историческому центру
Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому
Индивидуальная экскурсия
4.4
8
3 500
за 1-45 чел.
Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому
Любое время и любой день
Ростов Великий — история и современность
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
2 600
за 1-10 чел.
Ростов Великий — история и современность
Погулять по одному из древнейших городов страны и услышать о его главных достопримечательностях
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
Ежедневно
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 600
за 1-10 чел.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Место с истинно русским духом в окрестностях Ростова Великого
Ростов Великий - русская древность
Индивидуальная экскурсия
4
1
6 800
за 1-8 чел.
Ростов Великий - русская древность
Ростов входит в топ-10 древнейших городов России, а по величию он был равен Киеву и Новгороду
По договорённости
Старинный Ростов Великий
Индивидуальная экскурсия
4.4
7
7 300
за 1-8 чел.
Старинный Ростов Великий
Погрузиться в историю бывшей столицы Северо-Восточной Руси и ощутить многовековой дух ее памятников
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
3.5
2
1 900
за 1 чел.
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
По пятницам в 10:00
Святыни древнего Ростова
Индивидуальная экскурсия
5
15
3ч 30м
3 900
за 1-10 чел.
Святыни древнего Ростова
Посетить древние монастыри, заехать в живописное село Варницы и погрузиться в богатую историю города
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
Индивидуальная экскурсия
4.3
3
3ч 30м
5 200
за 1-3 чел.
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
Познакомиться с самобытным городом-ровесником российского государства и ощутить дух древности
Семибратово — место рождения сказок и былин
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Семибратово — место рождения сказок и былин
Открыть фольклорную историю фабричного поселка, посетить душевный музей Баклуши и Библиотеку Варенья
Ростов Великий — русский вертоград
Индивидуальная экскурсия
4.9
107
1ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Ростов Великий — русский вертоград
Прикоснуться к древности и открыть «город-сад» на обзорной экскурсии по центру

Последние отзывы «Экскурсии Ростова»

  • Отзыв на: Самое главное о Ростове за 1 час
    Е
    Елена
    25 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия на 1 час. Получили краткую информацию о Ростове в интересной форме!
  • Отзыв на: Ростов Великий — история и современность
    К
    Кристина
    25 октября 2021
    5
    Спасибо большое Дмитрию за погружение в историю города.
  • Отзыв на: Первая встреча с Ростовом
    Г
    Георгий
    23 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Гиду Елене большое спасибо. Сам город понравился. Если администрации приложить усилия по восстановлению исторического облика, благоустройству и создать привлекательные условия для ресторанного и развлекательного бизнеса, то будет интересно приезжать и рекомендовать друзьям этот классный город!
  • Отзыв на: Первая встреча с Ростовом
    И
    Ирина
    23 октября 2021
    5
    Увлекательно, информативно, с юмором. Узнали тайны и увлекательные истории древнего города Ростова. Настолько увлекательно! Ходили зачарованные, и не заметили, как время пролетело. Так что, если хотите время с пользой провести и получить эстетическое и интеллектуальное удовольствие, — обращайтесь к Елене
  • Отзыв на: Ростов Великий и его история
    Е
    Елена
    22 октября 2021
    5
    Замечательный гид, замечательный маршрут, замечательно представлена история города. Интересно и для обычного туриста, и для знатока. Спасибо огромное!
  • Отзыв на: Экспресс-прогулка по Старому Ростову
    О
    Ольга
    15 октября 2021
    5
    Мы были ограничены во времени плюс с тремя детьми, одному из которых 4 года, поэтому нам такой вариант экспресс экскурсии подошел идеально. Елена рассказала и показала на местности основные вехи истории города, и о наших днях, дала интересные факты об Успенском соборе и его реставрации, поднялись на колокольню, прогулялись по земляному валу.
  • Отзыв на: Ростов Великий и его история
    О
    Ольга
    11 октября 2021
    5
    Благодарим за экскурсию! Было интересно и детям и взрослым. Речь живая и грамотная. Ребенок запомнил год крещения Руси)
  • Отзыв на: Ростов Великий и его история
    А
    Александр
    8 октября 2021
    5
    Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Рекомендуем!
  • Отзыв на: Старинный Ростов Великий
    И
    Ирина
    3 октября 2021
    5
    Спасибо! Были на экскурсии семьёй. Всем очень понравилось. Узнали много интересного. Обязательно вернёмся в Ростов и рекомендуем своим друзьям. Было приятное погружение в историю города.
  • Отзыв на: Самое главное о Ростове за 1 час
    И
    Ирина
    2 октября 2021
    5
    Экскурсия понравилась. Интересно и доступно даже для детей. Спасибо!
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