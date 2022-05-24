Добро пожаловать в Ростов Великий

Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии

Ростов Великий запомнится вам неспешным ритмом жизни и разлитой в воздухе атмосферой старины. Мы пройдем по всему историческому центру и оценим его главные достопримечательности.

Поговорим о жизни известных ростовцев, увидим легендарное озеро Неро и посетим Спасо-Яковлевский монастырь.
Добро пожаловать в Ростов Великий
Добро пожаловать в Ростов Великий
Добро пожаловать в Ростов Великий
Добро пожаловать в Ростов Великий
Добро пожаловать в Ростов Великий
Добро пожаловать в Ростов Великий
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ростов сквозь века

Мы посетим Соборную площадь, звонницу и Успенский собор 16 века. Погуляем по крепостным валам, заглянем на старинный княжий двор и полюбуемся озером Неро. Обойдем вокруг Ростовского Кремля и побываем в древнем Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре. По желанию, осмотрим его закрытые и подземные храмы, поднимемся на юго-западную башню и насладимся завораживающими видами.

Прошлое и настоящее

На прогулке я поделюсь историей местных улиц, площадей и зданий. Расскажу о фланкирующих башнях и фортификационных валах, о финифти и водяном. Кроме того, вы узнаете, что такое Ионинский стиль, почему на гербе города изображен северный олень и как попасть в «райский» сад. А также: из чего состояла ростовская уха, как окунуться в «бассейку» и другие занимательные факты.

Организационные детали

  • Мы не посещаем внутренние экспозиции Кремля, но обходим его со всех сторон
  • Дополнительные расходы (по желанию): подъем на звонницу — 200 руб., закрытые храмы и смотровая площадка Спасо-Яковлевского монастыря — 300 руб. с группы + 50 руб. с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Соборная площадь 8
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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