Ростов Великий запомнится вам неспешным ритмом жизни и разлитой в воздухе атмосферой старины. Мы пройдем по всему историческому центру и оценим его главные достопримечательности. Поговорим о жизни известных ростовцев, увидим легендарное озеро Неро и посетим Спасо-Яковлевский монастырь.

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Что вас ожидает

Ростов сквозь века

Мы посетим Соборную площадь, звонницу и Успенский собор 16 века. Погуляем по крепостным валам, заглянем на старинный княжий двор и полюбуемся озером Неро. Обойдем вокруг Ростовского Кремля и побываем в древнем Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре. По желанию, осмотрим его закрытые и подземные храмы, поднимемся на юго-западную башню и насладимся завораживающими видами.

Прошлое и настоящее

На прогулке я поделюсь историей местных улиц, площадей и зданий. Расскажу о фланкирующих башнях и фортификационных валах, о финифти и водяном. Кроме того, вы узнаете, что такое Ионинский стиль, почему на гербе города изображен северный олень и как попасть в «райский» сад. А также: из чего состояла ростовская уха, как окунуться в «бассейку» и другие занимательные факты.

Организационные детали