Мы посетим Соборную площадь, звонницу и Успенский собор 16 века. Погуляем по крепостным валам, заглянем на старинный княжий двор и полюбуемся озером Неро. Обойдем вокруг Ростовского Кремля и побываем в древнем Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре. По желанию, осмотрим его закрытые и подземные храмы, поднимемся на юго-западную башню и насладимся завораживающими видами.
На прогулке я поделюсь историей местных улиц, площадей и зданий. Расскажу о фланкирующих башнях и фортификационных валах, о финифти и водяном. Кроме того, вы узнаете, что такое Ионинский стиль, почему на гербе города изображен северный олень и как попасть в «райский» сад. А также: из чего состояла ростовская уха, как окунуться в «бассейку» и другие занимательные факты.