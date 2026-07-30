Ростов Великий запомнится вам неспешным ритмом жизни и разлитой в воздухе атмосферой старины. Мы пройдем по всему историческому центру и оценим его главные достопримечательности. Поговорим о жизни известных ростовцев, увидим легендарное озеро Неро и с его берега полюбуемся Спасо-Яковлевским Димитриевым монастырем.

Описание экскурсии

Ростов сквозь века

Мы посетим Соборную площадь, звонницу и Успенский собор 16 века. Погуляем по крепостным валам, заглянем на старинный княжий двор и полюбуемся озером Неро. Обойдем вокруг Ростовского Кремля и и поговорим о древних храмах и монастырях города. По желанию и предварительной договоренности можем посетить Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Храм Вознесения на валах, Авраамиев монастырь и многое другое.

Прошлое и настоящее

На прогулке я поделюсь историей местных улиц, площадей и зданий. Расскажу о фланкирующих башнях и фортификационных валах, о финифти и водяном. Кроме того, вы узнаете, что такое Ионинский стиль, почему на гербе города изображен северный олень и как попасть в «райский» сад. А также: из чего состояла ростовская уха, как окунуться в «бассейку» и другие занимательные факты.

Организационные детали

В обзорной экскурсии мы не посещаем внутренние экспозиции кремля, но обходим его со всех сторон

По вашему желанию можем дополнить программу экскурсией по Ростовскому кремлю и его внутренним экспозициям. Для этого вам нужно будет оплатить экскурсионную путёвку. Подробности в переписке