Мы посетим Соборную площадь, звонницу и Успенский собор 16 века. Погуляем по крепостным валам, заглянем на старинный княжий двор и полюбуемся озером Неро. Обойдем вокруг Ростовского Кремля и и поговорим о древних храмах и монастырях города. По желанию и предварительной договоренности можем посетить Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Храм Вознесения на валах, Авраамиев монастырь и многое другое.
Прошлое и настоящее
На прогулке я поделюсь историей местных улиц, площадей и зданий. Расскажу о фланкирующих башнях и фортификационных валах, о финифти и водяном. Кроме того, вы узнаете, что такое Ионинский стиль, почему на гербе города изображен северный олень и как попасть в «райский» сад. А также: из чего состояла ростовская уха, как окунуться в «бассейку» и другие занимательные факты.
Организационные детали
В обзорной экскурсии мы не посещаем внутренние экспозиции кремля, но обходим его со всех сторон
По вашему желанию можем дополнить программу экскурсией по Ростовскому кремлю и его внутренним экспозициям. Для этого вам нужно будет оплатить экскурсионную путёвку. Подробности в переписке
Дополнительные расходы (по желанию): подъëм на звонницу — 200–300 ₽, смотровая площадка Спасо-Яковлевского монастыря — за вход 100 ₽ с группы до 10 человек + 100 ₽ с человека за подъëм на смотровую площадку
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников за доплату — 500 ₽ за чел.
По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ростовского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения и Максим — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 9.5 часов
Провёл экскурсии для 5193 туристов
Ксения и Максим — семейная команда гидов по Ростову Великому. Живём в Ростове Великом. Проводим экскурсии с 2015 года. Любим свой город, интересуемся его древней и славной историей. С радостью покажем вам самые знаковые и важные места города и поделимся накопленными знаниями. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 346 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
329
4
11
3
3
2
3
1
–
А
Анна
Благодарим Ксению за нашу встречу! Рекомендуем от души! Светлый, позитивный человек, глубоко погруженный в свою сферу работы!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Индивидуальная экскурсия в Ростове Великом — образец чёткости и порядка! Никакой «воды», только факты, история и самые интересные локации. Отдельное спасибо за отсутствие штампов и занудных дат — только живой рассказ и ответы на все вопросы. Рекомендую тем, кто ценит организованность и содержательный подход!»
Ксения и Максим
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв и теплые слова ❤️ Рады,что вам понравилась наша экскурсия 🌞 Желаем приятных встреч и интересных путешествий 💐
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию. Если бы можно было поставить оценку ещё выше, мы бы поставили. Мы, как опытные экскурсанты, очень высоко оцениваем профессионализм, Глубокие знания И Умение Интересно читать дальшеуменьшить
преподнести информацию как Искушенным взрослым, Так и детям. Супруг так глубоко начал копать в исторических причин наследственных связях, но Максим дал объяснение и ответы и широкую историческую картину по всем вопросам. Это было просто очень круто! И ещё мне безумно было приятно и очень порадовало, Что Максим не просто рассказывал, А общался с нами и С нашим семилетним сыном, загадывал загадки, заставлял его шевелить мозгами, и потом дарил ему конфетки и подарки за правильные ответы! и взрослые тоже поучаствовали:))) Однозначно при возможности порекомендовать своим знакомым Максима! Максим, привет вам от Ростовчан!
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Ксения подарила волшебную атмосферу погружения в историю Ростова Великого, Ростовского кремля и его окрестностей. Также Ксения рассказала об истории съёмок фильма "Иван Васильевич меняет профессию" в Ростовском кремле. Было очень интересно её слушать! Огромное спасибо! Рекомендую)!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Спасибо большое Ксении, просто потрясающая экскурсия! Очень наполненная историей, интересными фактами, интересная подача информации, стихи-это что-то невероятное, а самое главное, что еще Ксения нашла подход к нашим девочкам, покормили уточек, карпов, загадали желание бросив монетку в пруд, получили массу положительных эмоций) все в полом восторге! Спасибо большое, Ростов остался в нашем сердце ♥️
Ксения и Максим
Ответ организатора:
Наталья, Арсений,как приятно читать такой отзыв. Рада,что вам понравилась наша экскурсия. Благодарю вас,ваша семья в моем сердце ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Интересно и не утомительно. Вся прогулка проходит вокруг Кремля.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова
Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Ростов Великий»