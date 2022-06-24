Ростовский кремль — это в первую очередь митрополичья резиденция; гид расскажет о его строительстве и о митрополите Ионе — видной фигуре в истории крепости и всего города.
Вы впечатлитесь башнями и стенами кремля — именно по ним бегали герои фильма «Иван Василевич…». А затем с высоты земляных валов полюбуетесь видом на озеро Неро (которому, к слову, больше 500 тысяч лет!) и услышите о кладе времен татаро-монгольского ига.
После отправимся изучать город. Выйдем на Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами; поговорим о том, какая судьба ждала Конюшенный двор — единственный в России, сохранившийся до наших времен. И конечно, полюбуемся купеческими усадьбами XVIII–XIX веков. Вы узнаете о пряничном и других промыслах в Ростове, о том, как основатель мануфактуры отдал все свое состояние городу, а еще вспомним Алешу Поповича, который, по преданию, родом из этих мест.