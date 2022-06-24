Ростов Великий — город, который дышит не просто стариной, но седой древностью. Вы посетите его величественный кремль и поймете, благодаря чему и кому он сохранился до наших дней. Прогуляетесь по тихим улочкам, услышите о ростовских купцах, раскроете, какие легенды таит в себе озеро Неро и как поповский сын превратился в былинного богатыря.

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Что вас ожидает

Гармония ростовского кремля

Ростовский кремль — это в первую очередь митрополичья резиденция; гид расскажет о его строительстве и о митрополите Ионе — видной фигуре в истории крепости и всего города.

Мы выйдем на парадный Митрополичий двор и поговорим о назначении его построек.

Пройдем по древней вечевой Соборной площади и посетим Успенский собор: здесь вы сможете приложиться к мощам Леонтия Ростовского, первого святого Северо-востока и первого проповедника христианства на Руси.

Осмотрим звонницу Успенского собора с 15 колоколами, где подвешен самый большой и самый древний из действующих колоколов в России — колокол «Сысой».

Увидим Церковь Спаса на Сенях, церковь Одигитрии и другие памятники.

Вы впечатлитесь башнями и стенами кремля — именно по ним бегали герои фильма «Иван Василевич…». А затем с высоты земляных валов полюбуетесь видом на озеро Неро (которому, к слову, больше 500 тысяч лет!) и услышите о кладе времен татаро-монгольского ига.

Прогулка по историческому центру

После отправимся изучать город. Выйдем на Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами; поговорим о том, какая судьба ждала Конюшенный двор — единственный в России, сохранившийся до наших времен. И конечно, полюбуемся купеческими усадьбами XVIII–XIX веков. Вы узнаете о пряничном и других промыслах в Ростове, о том, как основатель мануфактуры отдал все свое состояние городу, а еще вспомним Алешу Поповича, который, по преданию, родом из этих мест.

Организационные детали