Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу

Впечатлиться красой башен и бархатных куполов и познакомиться с летописью тысячелетнего града

Ростов Великий — город, который дышит не просто стариной, но седой древностью. Вы посетите его величественный кремль и поймете, благодаря чему и кому он сохранился до наших дней.

Прогуляетесь по тихим улочкам, услышите о ростовских купцах, раскроете, какие легенды таит в себе озеро Неро и как поповский сын превратился в былинного богатыря.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
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Что вас ожидает

Гармония ростовского кремля

Ростовский кремль — это в первую очередь митрополичья резиденция; гид расскажет о его строительстве и о митрополите Ионе — видной фигуре в истории крепости и всего города.

  • Мы выйдем на парадный Митрополичий двор и поговорим о назначении его построек.
  • Пройдем по древней вечевой Соборной площади и посетим Успенский собор: здесь вы сможете приложиться к мощам Леонтия Ростовского, первого святого Северо-востока и первого проповедника христианства на Руси.
  • Осмотрим звонницу Успенского собора с 15 колоколами, где подвешен самый большой и самый древний из действующих колоколов в России — колокол «Сысой».
  • Увидим Церковь Спаса на Сенях, церковь Одигитрии и другие памятники.

Вы впечатлитесь башнями и стенами кремля — именно по ним бегали герои фильма «Иван Василевич…». А затем с высоты земляных валов полюбуетесь видом на озеро Неро (которому, к слову, больше 500 тысяч лет!) и услышите о кладе времен татаро-монгольского ига.

Прогулка по историческому центру

После отправимся изучать город. Выйдем на Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами; поговорим о том, какая судьба ждала Конюшенный двор — единственный в России, сохранившийся до наших времен. И конечно, полюбуемся купеческими усадьбами XVIII–XIX веков. Вы узнаете о пряничном и других промыслах в Ростове, о том, как основатель мануфактуры отдал все свое состояние городу, а еще вспомним Алешу Поповича, который, по преданию, родом из этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль:
    — 1350 руб. для группы от 1 до 2 человек
    — 450 руб. взрослый, 350 руб. детский для группы от 3 до 5 человек
    — 290 руб. взрослый, 200 руб. детский для группы от 6 до 10 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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