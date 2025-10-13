2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где время словно остановилось.Ростов Великий, один из древнейших городов России, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим знаковым местам.Вы увидите величественный кремль, почувствуете дух старины, прогуливаясь по

земляным валам, исследуете старинные монастыри, где каждый камень хранит истории прошлых веков. Озеро Неро придаст вашему путешествию особую атмосферу безмятежности и покоя. Во время экскурсии вы не только узнаете истории, лежащие в основе городских легенд, но и познакомитесь с уникальными ростовскими ремеслами, увидите изысканные образцы ростовской финифти и услышите знаменитые Ростовские звоны, которые не оставят вас равнодушными. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя прикоснуться к живой истории и культуре Ростова Великого

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ростова Великого - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы делают город особенно живописным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться зимними пейзажами и тишиной, но стоит быть готовым к морозам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.