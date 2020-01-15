2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ростов Великий — история и современность

Погулять по одному из древнейших городов страны и услышать о его главных достопримечательностях

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вы увидите кремль, земляные валы, старинные монастыри и безмятежное озеро Ростова и узнаете, почему его облик почти не подвластен времени.

Я простым и понятным языком расскажу обо всех знаковых местах города и помогу понять, в чем секрет его особенного обаяния.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Соборной площади
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ростова
Вас ждут главные символы города: озеро Неро, Успенский собор, земляные валы, построенная Иваном Грозным Вознесенская церковь и резиденция митрополита Ионы — кремль. В воскресный день вы сможете услышать знаменитые на весь мир Ростовские звоны и подняться на верхний ярус соборной звонницы, где каждый колокол имеет свое имя.

Ростовские ремесла
Вы познакомитесь с жизнеописанием ростовских святителей и чудотворцев — Леонтия, Авраамия, Димитрия и Исидора Твердислова — и посетите места их упокоения. А еще узнаете технологии местных эмальеров, рассмотрите образцы ростовской финифти и услышите о других брендах нашего небольшого старинного города.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: кремль — 70 рублей, звонница — 100 рублей (пожертвование в пользу прихода Успенского собора)
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию удаленные объекты: Спасо-Яковлевский монастырь или церковь на реке Ишне. Чтобы доехать до них, нам понадобится ваше авто или такси (от 100 рублей).
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность
Ростов Великий — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Соборной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала ХХ столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Дмитрий проводил для нас индивидуальную экскурсию по Ростову. В целом - Очень интересно и не скучно, живо, по современному. Дмитрий знает и любит свой город и его историю, на любой наш вопрос моментально давал развёрнутый ответ, но не перегружая цифрами и фактами, если мы сами его об этом не просили. Однозначно порекомендую его другим. Спасибо! Сергей.
7 января 2020
Спасибо большое Дмитрию за познавательную и содержательную экскурсию.Такое великолепное путешествие сквозь времена удалось увидеть и почувствовать.До приезда в город,знали только,что там снимали всем известный фильм.Увидев же своими глазами все эти древности,произведения русской архитектуры остались с женой под большим впечатлением.Большой плюс Дмитрию за увлекательное повествование в процессе экскурсии,за живое участие и за то ,что продлилось отведённое время до 3-х часов.Хочется ещё вернутся в Ростов и осмотреть места,где ещё не успели побывать,ведь одного дня для этого мало оказалось.

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