2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ростова

Вас ждут главные символы города: озеро Неро, Успенский собор, земляные валы, построенная Иваном Грозным Вознесенская церковь и резиденция митрополита Ионы — кремль. В воскресный день вы сможете услышать знаменитые на весь мир Ростовские звоны и подняться на верхний ярус соборной звонницы, где каждый колокол имеет свое имя.

Ростовские ремесла

Вы познакомитесь с жизнеописанием ростовских святителей и чудотворцев — Леонтия, Авраамия, Димитрия и Исидора Твердислова — и посетите места их упокоения. А еще узнаете технологии местных эмальеров, рассмотрите образцы ростовской финифти и услышите о других брендах нашего небольшого старинного города.