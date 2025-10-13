2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где время словно остановилось.
Ростов Великий, один из древнейших городов России, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим знаковым местам.
Вы увидите величественный кремль, почувствуете дух старины, прогуливаясь по
Ростов Великий, один из древнейших городов России, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим знаковым местам.
Вы увидите величественный кремль, почувствуете дух старины, прогуливаясь по
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 🔔 Знаменитые Ростовские звоны
- 🖼 Мастерство местных эмальеров
- 🏞 Прекрасные виды на озеро Неро
- 🕍 Посещение старинных монастырей
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ростова Великого - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы делают город особенно живописным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться зимними пейзажами и тишиной, но стоит быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Неро
- Успенский собор
- Земляные валы
- Вознесенская церковь
- Кремль
- Соборная звонница
- Места упокоения святителей
- Спасо-Яковлевский монастырь
- Церковь на реке Ишне
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Ростова
Вас ждут главные символы города: озеро Неро, Успенский собор, земляные валы, построенная Иваном Грозным Вознесенская церковь и резиденция митрополита Ионы — кремль. В воскресный день вы сможете услышать знаменитые на весь мир Ростовские звоны и подняться на верхний ярус соборной звонницы, где каждый колокол имеет свое имя.
Ростовские ремесла
Вы познакомитесь с жизнеописанием ростовских святителей и чудотворцев — Леонтия, Авраамия, Димитрия и Исидора Твердислова — и посетите места их упокоения. А еще узнаете технологии местных эмальеров, рассмотрите образцы ростовской финифти и услышите о других брендах нашего небольшого старинного города.
Организационные детали
- Посещение звонницы Успенского собора и пожертвование за экскурсионное сопровождение — 500 ₽
- По желанию, мы можем включить в экскурсию удаленные объекты: Спасо-Яковлевский монастырь или церковь на реке Ишне. Чтобы доехать до них, нам понадобится ваше авто или такси (от 100 рублей).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 125 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка в Ростов Великий была почти случайной (по возвращении," на обратном пути" домой). Но все случайности в жизни бывают далеко не случайны. Особенно если встречаются гиды-"путеводители", которые не просто "много
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С
Дата посещения: 26 июн 2025
Дмитрию огромное спасибо! Очень интересная, познавательная экскурсия, которую не смогли испортить даже непростые погодные условия)
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Очень интересно и информативно!
Однозначно рекомендую Дмитрия!
Однозначно рекомендую Дмитрия!
+2
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Обожаю экскурсоводов, которые не просто сухо передают информацию об объектах и истории, а являются живыми эмоциональными рассказчиками, чуткими к запросам и вопросам экскурсантов. Дмитрий - из их числа!
Когда я искала
Когда я искала
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А
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы - полные, развернутые ответы и пояснения. Мы были на своей машине, поэтому договорились о посещении дополнительных объектах. Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию и за его рекомендации для самостоятельных осмотров, которыми мы с большим удовольствием воспользовались!
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После экскурсии влюбились в Ростов! У нас была вечерняя экскурсия, поэтому не удалось попасть в этот день в Музейный комплекс Кремля (уж очень рано закрывается), но прогулялись вокруг, по территории,
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Входит в следующие категории Ростова
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