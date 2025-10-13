2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ростов Великий - история и современность

Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Представьте себе город, где время словно остановилось.

Ростов Великий, один из древнейших городов России, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим знаковым местам.

Вы увидите величественный кремль, почувствуете дух старины, прогуливаясь по
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земляным валам, исследуете старинные монастыри, где каждый камень хранит истории прошлых веков. Озеро Неро придаст вашему путешествию особую атмосферу безмятежности и покоя.

Во время экскурсии вы не только узнаете истории, лежащие в основе городских легенд, но и познакомитесь с уникальными ростовскими ремеслами, увидите изысканные образцы ростовской финифти и услышите знаменитые Ростовские звоны, которые не оставят вас равнодушными.

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя прикоснуться к живой истории и культуре Ростова Великого

5
125 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические памятники
  • 🔔 Знаменитые Ростовские звоны
  • 🖼 Мастерство местных эмальеров
  • 🏞 Прекрасные виды на озеро Неро
  • 🕍 Посещение старинных монастырей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ростова Великого - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы делают город особенно живописным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться зимними пейзажами и тишиной, но стоит быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Ростов Великий - история и современность
Ростов Великий - история и современность
Ростов Великий - история и современность

Что можно увидеть

  • Озеро Неро
  • Успенский собор
  • Земляные валы
  • Вознесенская церковь
  • Кремль
  • Соборная звонница
  • Места упокоения святителей
  • Спасо-Яковлевский монастырь
  • Церковь на реке Ишне

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Ростова

Вас ждут главные символы города: озеро Неро, Успенский собор, земляные валы, построенная Иваном Грозным Вознесенская церковь и резиденция митрополита Ионы — кремль. В воскресный день вы сможете услышать знаменитые на весь мир Ростовские звоны и подняться на верхний ярус соборной звонницы, где каждый колокол имеет свое имя.

Ростовские ремесла

Вы познакомитесь с жизнеописанием ростовских святителей и чудотворцев — Леонтия, Авраамия, Димитрия и Исидора Твердислова — и посетите места их упокоения. А еще узнаете технологии местных эмальеров, рассмотрите образцы ростовской финифти и услышите о других брендах нашего небольшого старинного города.

Организационные детали

  • Посещение звонницы Успенского собора и пожертвование за экскурсионное сопровождение — 500 ₽
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию удаленные объекты: Спасо-Яковлевский монастырь или церковь на реке Ишне. Чтобы доехать до них, нам понадобится ваше авто или такси (от 100 рублей).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
120
4
4
3
1
2
1
Ирина
Поездка в Ростов Великий была почти случайной (по возвращении," на обратном пути" домой). Но все случайности в жизни бывают далеко не случайны. Особенно если встречаются гиды-"путеводители", которые не просто "много
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знают и очень начитаны", а очень любят людей и свою работу. Это как раз про нашего Дмитрия.
12 октября нам довелось побывать на обзорной экскурсии по территории Ростовского Кремля."Галопом по Европам?" Ничего подобного!!! Столько фактов из истории, подтверждающих мысль о том, что для русского человека понятия "дом","вера","служение делу, царю и Отечеству" главные.
Здорово, что благодаря Дмитрию мы -узнали историю строительства Успенского собора, увидели его реставрацию и икону из финифти (неописуемая красота), кованые двери, засовы с замками, сохранившиеся до сегодняшнего дня, усыпальницу св. Леонтия, епископа Ростовского (очень уважаемого по тем временам человека), -поднялись на колокольню и увидели 17 колоколов, в один из которых звонили, (не сами, конечно), -подышали свежим октябрьским воздухом, прогуливаясь вокруг исторических стен Кремля, обозревая великое озеро Неро и слушая историю местного художника Петровичева (одного из основателей Общества художников-реалистов), -поразились трагической судьбой мученика за веру ростовского князя Василько, - узнали, что такое знаменитая ростовская финифть (и даже прикупили), - а ещё мы в такой холодный день даже не замерзли, несмотря на постоянно начинающийся дождь (и сквозь тяжеленно-серое небо пробивалось ослепительное солнце)… Наверное, потому что с нами сегодня был ДМИТРИЙ.
Люблю людей, для которых работа - сплошное удовольствие.
И кстати, обед (по его совету) в Харчевне в Гостином ряду - супер. И очень бюджетно.

Поездка в Ростов Великий была почти случайной (по возвращении," на обратном пути" домой). Но все случайности
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С
Дата посещения: 26 июн 2025
Дмитрию огромное спасибо! Очень интересная, познавательная экскурсия, которую не смогли испортить даже непростые погодные условия)
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Марина
Очень интересно и информативно!
Однозначно рекомендую Дмитрия!
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!+2
Очень интересно и информативно!
Очень интересно и информативно!
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Екатерина
Обожаю экскурсоводов, которые не просто сухо передают информацию об объектах и истории, а являются живыми эмоциональными рассказчиками, чуткими к запросам и вопросам экскурсантов. Дмитрий - из их числа!
Когда я искала
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гида, у Дмитрия не было свободных мест на нужную нам дату. Но по моему запросу Дмитрий согласился выделить время в своем графике.
Мы были семейным составом из 4 человек (в том числе дети 5 и 10 лет). Несмотря на очень беспокойный характер наших мальчиков, Дмитрию удалось привлечь и их внимание, хотя я понимаю, насколько это сложно. Содержание экскурсии понятно, структурировано, доступным, не заумным языком. В то же время, чувствуется глубокое владение информацией и разносторонняя эрудированность Дмитрия. Меня всегда это очень подкупает. Поэтому даже 2 часов лично мне оказалось мало. Могу смело рекомендовать отправляться в сопровождении Дмитрия даже на более продолжительную экскурсию по Ростову! Скучно не будет.

Обожаю экскурсоводов, которые не просто сухо передают информацию об объектах и истории, а являются живыми эмоциональными
Обожаю экскурсоводов, которые не просто сухо передают информацию об объектах и истории, а являются живыми эмоциональными
Обожаю экскурсоводов, которые не просто сухо передают информацию об объектах и истории, а являются живыми эмоциональными
Обожаю экскурсоводов, которые не просто сухо передают информацию об объектах и истории, а являются живыми эмоциональными
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А
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы - полные, развернутые ответы и пояснения. Мы были на своей машине, поэтому договорились о посещении дополнительных объектах. Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию и за его рекомендации для самостоятельных осмотров, которыми мы с большим удовольствием воспользовались!
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы -
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы -
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы -
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы -
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы -
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, великолепно продуман порядок знакомства с достопримечательностями, на все наши вопросы -
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Екатерина
После экскурсии влюбились в Ростов! У нас была вечерняя экскурсия, поэтому не удалось попасть в этот день в Музейный комплекс Кремля (уж очень рано закрывается), но прогулялись вокруг, по территории,
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поднялись на звонницу - получили исчерпывающую информацию обо всем, о каждой церкви, о каждом колоколе! На следующее утро сами пошли в Кремль - и картинка ожила! Зато удалось попасть в Спасо-Яковлевский монастырь и приложиться к мощам Димитрия Ростовского! Дмитрий - великолепный рассказчик: очень глубокие знания, но подаются легко и непринужденно). Мы были с 9-летним сыном - ему было понятно и интересно. Спасибо большое за прекрасную экскурсию, Дмитрий!

После экскурсии влюбились в Ростов! У нас была вечерняя экскурсия, поэтому не удалось попасть в этот
После экскурсии влюбились в Ростов! У нас была вечерняя экскурсия, поэтому не удалось попасть в этот
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