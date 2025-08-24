Описание экскурсииВас ждет теплая встреча в атмосфере дореволюционного купеческого Ростова с характерной размеренностью, житейскими историями и традиционными угощениями. Что может быть лучше, чем собраться в теплой компании за чашкой чая с пряниками? Только добрая шутка, да задорная частушка! А у нас – и то, и другое, и чаепитие с «прибавочком» – угощаем ставленным медом по старинному рецепту. Купчиха 1-ой гильдии Александра Яковлевна Смыслова уже распоряжается насчет угощения, приказчик Кузьма Дормидонтович отложил конторские дела и настраивает балалайку, Петруша ставит самовар, Глаша накрывает на стол, а Аполлинария Тимофеевна спешит с последними городскими новостями… Только вас и ждем! Важная информация: В программе: -знакомство с пряничным заведением -радушный купеческий прием по 1-му разряду -веселая интермедия из жизни уездного города -угощение ставленным медом -чаепитие с пряниками по старинным рецептам -затеи, шутки и хорошее настроение без ограничения
Проводим программу "Пряничные посиделки" в субботу в 20:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Ростов Великий, ул. Покровская (бывш. Ленинская) д. 34
Когда и сколько длится?
Когда: Проводим программу "Пряничные посиделки" в субботу в 20:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Важная информация
- В программе:
- Знакомство с пряничным заведением
- Радушный купеческий прием по 1-му разряду
- Веселая интермедия из жизни уездного города
- Угощение ставленным медом
- Чаепитие с пряниками по старинным рецептам
- Затеи, шутки и хорошее настроение без ограничения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
24 авг 2025
Замечательная программа. Накормили пряниками и напоили чаем и все это под песни и мини представление. Программа рассчитана на взрослых. 2.5 часа пролетели незаметно.
О
Ольга
10 авг 2025
Как же нам понравилась душевная атмосфера и доброе отношение всех участвующих в посиделках! Как будто побывали в тех временах! Столько интересных предметов старины - и нам после представления про каждый рассказала Александра Яковлевна отдельно, уделив время! А какие вкусные пряники - такие никогда не ела. Друзья, приходите обязательно, поддержите местных производителей!
З
Заика
10 авг 2025
Как же нам понравилась душевная атмосфера и доброе отношение всех участвующих в посиделках! Как будто побывали в тех временах! Столько интересных предметов старины - и нам после представления про каждый рассказала Александра Яковлевна отдельно, уделив время! А какие вкусные пряники - такие никогда не ела. Друзья, приходите обязательно, поддержите местных производителей!
Похожие экскурсии из Ростова
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Ростовом: погружение в историю и культуру
Проведите день, исследуя уникальные уголки Ростова: от древних храмов до шумных ярмарок и тихих улочек
Начало: На Соборной площади,8
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.