Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-27 человек Когда Проводим программу "Пряничные посиделки" в субботу в 20:00. 1000 ₽ за человека

Ближайшие даты: Время начала: 20:00

Описание экскурсии Вас ждет теплая встреча в атмосфере дореволюционного купеческого Ростова с характерной размеренностью, житейскими историями и традиционными угощениями. Что может быть лучше, чем собраться в теплой компании за чашкой чая с пряниками? Только добрая шутка, да задорная частушка! А у нас – и то, и другое, и чаепитие с «прибавочком» – угощаем ставленным медом по старинному рецепту. Купчиха 1-ой гильдии Александра Яковлевна Смыслова уже распоряжается насчет угощения, приказчик Кузьма Дормидонтович отложил конторские дела и настраивает балалайку, Петруша ставит самовар, Глаша накрывает на стол, а Аполлинария Тимофеевна спешит с последними городскими новостями… Только вас и ждем! Важная информация: В программе: -знакомство с пряничным заведением -радушный купеческий прием по 1-му разряду -веселая интермедия из жизни уездного города -угощение ставленным медом -чаепитие с пряниками по старинным рецептам -затеи, шутки и хорошее настроение без ограничения

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Г. Ростов Великий, ул. Покровская (бывш. Ленинская) д. 34 Когда и сколько длится? Когда: Проводим программу "Пряничные посиделки" в субботу в 20:00. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.