Приглашаем вас вместе погрузиться в «золотой век» Ростова Великого — эпоху расцвета городского купечества. Мы совершим визит в обитель, куда богомольцы приезжали за финифтянскими иконами, и посмотрим с высоты на озеро Неро. Прогуляемся по купеческой улице под истории о предприимчивых ростовчанах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Панорама Ростова с башни монастыря

В первой части экскурсии мы посетим Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь: полюбуемся архитектурой храмов, осмотрим окрестности и озеро Неро с верхушки сторожевой башни и поговорим о традициях ростовской финифти: в 18 веке монастырь считался центром финифтянской иконы и активно покупал работы местных мастеров.

Прогулка по купеческим улицам

От обители мы прогуляемся вдоль улицы Ленинской с ее старинной купеческой застройкой. Вы рассмотрите нарядные наличники, увидите здания, созданные на деньги зажиточных купцов, и узнаете о самых видных из них. Мы поговорим о предприимчивых личностях и купеческих династиях Ростова Великого, об их соперничестве, торговых хитростях, тонкостях ведения дел и роли в судьбе города.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход в Спасо-Яковлевский монастырь (50 ₽/чел.) + общее пожертвование за группу до 10 человек (150 ₽)