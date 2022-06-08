Приглашаем вас вместе погрузиться в «золотой век» Ростова Великого — эпоху расцвета городского купечества. Мы совершим визит в обитель, куда богомольцы приезжали за финифтянскими иконами, и посмотрим с высоты на озеро Неро. Прогуляемся по купеческой улице под истории о предприимчивых ростовчанах. А в конце наведаемся в дом-музей городского мецената, купца Кекина.

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Что вас ожидает

Панорама Ростова с башни монастыря

В первой части экскурсии мы посетим Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь: полюбуемся архитектурой храмов, осмотрим окрестности и озеро Неро с верхушки сторожевой башни поговорим о традициях ростовской финифти: в 18 веке монастырь считался центром финифтянской иконы и активно покупал работы местных мастеров.

Прогулка по купеческим улицам

От обители мы прогуляемся вдоль улицы Ленинской с ее старинной купеческой застройкой. Вы рассмотрите нарядные наличники, увидите здания, созданные на деньги зажиточных купцов, и узнаете о самых видных из них. Мы поговорим о предприимчивых личностях и купеческих династиях Ростова Великого, об их соперничестве, торговых хитростях, тонкостях ведения дел и роли в судьбе города.

Музей ростовского купечества

Погружение в эпоху ростовского купечества продолжится в доме 18 века, который принадлежал купцу из династии Кекиных. В комнатах музея вас увидят роскошные интерьеры, вещи и предметы быта. Вы узнаете, кто в прошлые века мог стать купцом, как был устроен мир купеческой усадьбы. И конечно, услышите о меценате Алексее Кекине, который после смерти оставил Ростову колоссальное наследство в 8 млн. рублей.

Организационные детали