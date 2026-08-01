В первой части экскурсии мы посетим Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь: полюбуемся архитектурой храмов, осмотрим окрестности и озеро Неро с верхушки сторожевой башни и поговорим о традициях ростовской финифти: в 18 веке монастырь считался центром финифтянской иконы и активно покупал работы местных мастеров.
Прогулка по купеческим улицам
От обители мы прогуляемся вдоль улицы Ленинской с ее старинной купеческой застройкой. Вы рассмотрите нарядные наличники, увидите здания, созданные на деньги зажиточных купцов, и узнаете о самых видных из них. Мы поговорим о предприимчивых личностях и купеческих династиях Ростова Великого, об их соперничестве, торговых хитростях, тонкостях ведения дел и роли в судьбе города.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в Спасо-Яковлевский монастырь (50 ₽/чел.) + общее пожертвование за группу до 10 человек (150 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 23663 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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2
2
–
1
–
Анастасия
Очень понравилась экскурсовод Оксана! Увлекательный рассказ, подробные ответы на вопросы и приятная речь. Знакомство с Ростовом Великим прошло замечательно. Экскурсия и рассказ о городе проходили на территории Спасо-Яковлевского Димитриевого монастыря
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Н
Нина
18.07.26г. Оксана провела нам экскурсию. Задача у неё была сложной, т. к. для нас эта была уже 3 экскурсия по городу, о чем мы честно её предупредили. Нам казалось, что читать дальшеуменьшить
мы уже всё знаем и пришли, чтобы закрепить материал. Ан нет! Оксана открыла нам ещё одни страницы жизни города, его прошлого и настоящего. Это лишний раз доказывает, что нет скучных мест, а есть или унылая, скучная подача материала, или наоборот, увлечённая, информативная. Огромное ей спасибо за чудесную экскурсию, очень рекомендуем.
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Е
Елена
Все очень понравилось. Спасибо огромное Оксане, было очень интересно и познавательно.
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С
Светлана
Купеческий Ростов нам открывала гид Раиса! Замечательный рассказчик, обладающий глубокими знаниями истории, архитектуры, религии и наших исторических славянских корней. Мы с друзьями гуляли вместе с Раисой по заснеженным улицам Ростова, читать дальшеуменьшить
слушали о традициях и быте ростовского купечества, рассматривали купеческие дома, изучали изразцы на их фасадах, запоминали новые для нас данные и истории и были настолько увлечены рассказом, что не обращали внимания ни на приличный ветер, ни на сильный снег! Спасибо большое нашему гиду за замечательные и увлекательные несколько часов) Много нового и интересного узнали мы на этой экскурсии. Рекомендуем.
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Маргарита
Очень интересная познавательная экскурсия. Благодарим Светлану за увлекательный рассказ о городе, исторических местах, памятниках. Остался восторг и приятное послевкусие после этого чудесного города и всей экскурсии! Успехов Вам в работе, благодарных клиентов читать дальшеуменьшить
и до новых встреч! Впечатляющим объектом экскурсии для нас стал Музей ростовского купечества. Подлинные предметы интерьера купеческого дома. Вся мебель оригинальная, собранная по старинным домам, отреставрированная. Но экскурсовод которая проводила нам экскурсию рассказывает не интересно: сухие факты, даты.
+2
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Алёна
Нам очень понравилось! Николай Николаевич прекрасный гид. Рассказывал очень увлекательно и интересно. Не тороторил, а именно увлекал в рассказы о Ростове. Очень рекомендуем!