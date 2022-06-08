Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Панорама Ростова с башни монастыря
В первой части экскурсии мы посетим Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь: полюбуемся архитектурой храмов, осмотрим окрестности и озеро Неро с верхушки сторожевой башни поговорим о традициях ростовской финифти: в 18 веке монастырь считался центром финифтянской иконы и активно покупал работы местных мастеров.
Прогулка по купеческим улицам
От обители мы прогуляемся вдоль улицы Ленинской с ее старинной купеческой застройкой. Вы рассмотрите нарядные наличники, увидите здания, созданные на деньги зажиточных купцов, и узнаете о самых видных из них. Мы поговорим о предприимчивых личностях и купеческих династиях Ростова Великого, об их соперничестве, торговых хитростях, тонкостях ведения дел и роли в судьбе города.
Музей ростовского купечества
Погружение в эпоху ростовского купечества продолжится в доме 18 века, который принадлежал купцу из династии Кекиных. В комнатах музея вас увидят роскошные интерьеры, вещи и предметы быта. Вы узнаете, кто в прошлые века мог стать купцом, как был устроен мир купеческой усадьбы. И конечно, услышите о меценате Алексее Кекине, который после смерти оставил Ростову колоссальное наследство в 8 млн. рублей.
Организационные детали
Входные билеты в Музей купечества оплачиваются дополнительно: 500 руб/взрослый и 350 руб. /детский билет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Оксана — Организатор в Ростове
Провела 276 экскурсий для 482 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!