3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Первая встреча с Ростовом

Прикоснуться к истории многовековых памятников и узнать о людях, сделавших город Великим

Елена
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Елена – ваш гид
На прогулке со мной вы узнаете о главных сокровищах Ростова: редкой российской звоннице, первом храме города и знаменитых шумных ярмарках, которые все еще помнят наши старые добрые торговые ряды.

А также услышите предания о тинном озере Неро, местных святынях и славных ростовцах: князьях, чудотворцах, купцах и ремесленниках.

2500 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом

Что вас ожидает

Ростовские истории
Вы пройдете по старинным улицам и площадям Ростова, увидите сердце древнего города — его кремль. Я расскажу о недавно отреставрированном Конюшенном дворе и Успенском соборе с редкой звонницей — одной из двух звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов. На нее можно будет подняться. Также я покажу валы — земляную крепость 17 в., торговые ряды, Гостиный и Мытный дворы. Кроме того, вы узнаете, чем прославилась гимназия им. А.Л. Кекина, построенная в стиле модерн в начале 20 столетия. Услышите легенды тинного озера Неро и древнейшего сохранившегося храма города (не Успенского собора!).

Ростов и ростовцы
Конечно, на прогулке мы не обойдем вниманием людей, без которых Ростов не был бы Великим. Вы услышите о ростовских святителях и чудотворцах, о князьях и купцах, о легендарном митрополите Ионе — строителе Ростовского кремля, о ремесленниках и даже огородниках — да-да, о традиционных занятиях местных жителей мы тоже поговорим.

Свой Ростов
Для каждого из жителей и гостей города Ростов раскрывается по-своему. Одни знают его по бойкому субботнему торгу — продолжению давней ярмарочной традиции, другие — по тишине и благодати паломнических поездок, для кого-то Ростов — это шумное веселье Дня города в городском саду или яркие фестивальные дни Живой старины и Ростовского действа. Обо всех этих сторонах вы узнаете, гуляя по уютным древним улочкам. И в результате решите, какой Ростов вам ближе.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но ее возможно сделать автомобильной или комбинированной (на вашем транспорте или на такси — от 100 р. по городу)
  • Кремль в маршрут не входит — вы сможете попасть на территорию, купив входной билет, но экскурсии там проводят только сотрудники музея
  • По договоренности, можно дополнить/заменить программу другими объектами: Спасо-Яковлевским и Варницким монастырями, деревянной церковью Иоанна Богослова и другими достопримечательностями
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом
Первая встреча с Ростовом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я историк, музеолог, усадьбовед, в настоящий момент — преподаватель. Больше десяти лет провожу экскурсии по Ярославлю и Ростову, в котором живу. Знаю и люблю этот город и его окрестности. С удовольствием расскажу о нашем крае и постараюсь в него влюбить!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 июля 2020
Спасибо большое за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Всем советую.
21 июля 2020
Приятная прогулка по городу. Елена с большой нежностью рассказывает историю города. Очень информативно, не перегружено. Спасибо большое!
20 июля 2020
Рекомендую экскурсию с Еленой. Рассказ интересный, доходчивый.

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