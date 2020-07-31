3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ростовские истории

Вы пройдете по старинным улицам и площадям Ростова, увидите сердце древнего города — его кремль. Я расскажу о недавно отреставрированном Конюшенном дворе и Успенском соборе с редкой звонницей — одной из двух звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов. На нее можно будет подняться. Также я покажу валы — земляную крепость 17 в., торговые ряды, Гостиный и Мытный дворы. Кроме того, вы узнаете, чем прославилась гимназия им. А.Л. Кекина, построенная в стиле модерн в начале 20 столетия. Услышите легенды тинного озера Неро и древнейшего сохранившегося храма города (не Успенского собора!).

Ростов и ростовцы

Конечно, на прогулке мы не обойдем вниманием людей, без которых Ростов не был бы Великим. Вы услышите о ростовских святителях и чудотворцах, о князьях и купцах, о легендарном митрополите Ионе — строителе Ростовского кремля, о ремесленниках и даже огородниках — да-да, о традиционных занятиях местных жителей мы тоже поговорим.

Свой Ростов

Для каждого из жителей и гостей города Ростов раскрывается по-своему. Одни знают его по бойкому субботнему торгу — продолжению давней ярмарочной традиции, другие — по тишине и благодати паломнических поездок, для кого-то Ростов — это шумное веселье Дня города в городском саду или яркие фестивальные дни Живой старины и Ростовского действа. Обо всех этих сторонах вы узнаете, гуляя по уютным древним улочкам. И в результате решите, какой Ростов вам ближе.