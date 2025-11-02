Ощутите дух старинного купеческого Ростова Великого! В музее-лавке вас встретят купец первой гильдии и его супруга, а также приказчик и сваха. Узнайте о традициях пряничного дела, символике пряников и насладитесь дегустацией. В конце программы возможность приобрести уникальные пряники ручной работы. Участники становятся частью интерактивного представления, что делает экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Полное погружение в эпоху
- 🍪 Дегустация пряников по старинным рецептам
- 👗 Фото в исторических интерьерах
- 🕰 Увлекательные истории о купеческом быте
- 🎭 Актеры в ролях исторических персонажей
Что можно увидеть
- Музей-лавка купцов Смысловых
Описание экскурсии
Пряничное заведение купцов Смысловых Театрализованная экскурсия-погружение в купеческий Ростов Великий Ощутите вкус старинного купеческого быта! Уникальный живой музей в исторической части города. Приглашаем вас на необычную экскурсию, где вместо скучных витрин - настоящая купеческая лавка начала XX века, а вместо экскурсовода - сам хозяин заведения, купец первой гильдии, Александр Васильевич Смыслов и его супруга Александра Яковлевна Смыслова с приказчиком, свахой и другими персонажами. Что вас ждет:
Погружение в атмосферу старинного русского города через театрализованное представление ✔ Увлекательные истории о традициях пряничного дела на Руси ✔ Рассказ о символике пряников: какие дарили на свадьбу, какие - на рождение ребенка ✔ Дегустация настоящих пряников по старинным рецептам Вы узнаете: - Почему пряники были не просто сладостью, а важной частью русских традиций - Какой пряник дарили на свадьбу, а с каким заигрывали - Как изготовлялись пряники и пряничные доски В конце программы: - Возможность приобрести уникальные пряники ручной работы по старинным рецептам -Фото в интерьерах купеческой лавки (в наших костюмах или своих) Почему стоит выбрать именно нас:.
Единственный в Ростове музей с полным погружением в эпоху ✔Аутентичные рецепты и технологии приготовления пряников ✔Актеры в ролях исторических персонажей ✔Интерактивный формат - вы не просто зритель, а участник действия.
Единственный в Ростове музей с полным погружением в эпоху ✔Аутентичные рецепты и технологии приготовления пряников ✔Актеры в ролях исторических персонажей ✔Интерактивный формат - вы не просто зритель, а участник действия.
✔Единственный в Ростове музей с полным погружением в эпоху ✔Аутентичные рецепты и технологии приготовления пряников ✔Актеры в ролях исторических персонажей ✔Интерактивный формат - вы не просто зритель, а участник действия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Включено в программу:/n✔Театрализованная экскурсия - интермедия/n✔ Дегустация настоящих дореволюционных пряников (по старинным рецептам!)./n✔ Чаепитие из пузатого самовара с купеческими байками. /n✔ Возможность купить эксклюзивные пряники
Место начала и завершения?
Г. Ростов Великий, ул. Покровская (бывш. Ленинская) д. 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
2 ноя 2025
Е
Екатерина
27 окт 2025
Л
Любовь
7 окт 2025
Н
Наталья
17 авг 2025
Это была экскурсия в историческое прошлое. Мы побывали в купеческом доме, прониклись атмосферой того времени, увидели своими глазами быт и интерьер. Получили большое удовольствие от игры актёров, вжившихся в свои образы. Душевное чаепитие с пряниками, весёлые частушки, интересные рассказы - время пролетело незаметно. После экскурсии остались приятные впечатления, красивые фотографии и большой пакет с вкусными пряниками)
Ю
Юлия
4 авг 2025
Нам понравилась эта экскурсия-театрализованное представление. Было интересно, живо, была реальная дегустация пряников и вкусный чай! Пряники очень вкусные! И можно после экскурсии купить те, что понравились. Из недостатков можно отметить отсутствие кондиционеров в помещении, что в жаркую погоду конечно существенно ухудшает восприятие.
Желаем успехов и дальнейшего развития организаторам! Рекомендуем к посещению и детям, и взрослым!
Желаем успехов и дальнейшего развития организаторам! Рекомендуем к посещению и детям, и взрослым!
M
Maria
27 июл 2025
Отличная экскурсия, душевный приём и вкусные пряники! Нам все понравилось, чудесные хозяева и красивое место! Обязательно к посещению!
Г
Галия
15 июл 2025
Понравились актеры, представление и угощения с чаем. Ростовские пряники очень вкусные!
Похожие экскурсии из Ростова
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.