Пряничное заведение купцов Смысловых Театрализованная экскурсия-погружение в купеческий Ростов Великий Ощутите вкус старинного купеческого быта! Уникальный живой музей в исторической части города. Приглашаем вас на необычную экскурсию, где вместо скучных витрин - настоящая купеческая лавка начала XX века, а вместо экскурсовода - сам хозяин заведения, купец первой гильдии, Александр Васильевич Смыслов и его супруга Александра Яковлевна Смыслова с приказчиком, свахой и другими персонажами. Что вас ждет:

Погружение в атмосферу старинного русского города через театрализованное представление ✔ Увлекательные истории о традициях пряничного дела на Руси ✔ Рассказ о символике пряников: какие дарили на свадьбу, какие - на рождение ребенка ✔ Дегустация настоящих пряников по старинным рецептам Вы узнаете: - Почему пряники были не просто сладостью, а важной частью русских традиций - Какой пряник дарили на свадьбу, а с каким заигрывали - Как изготовлялись пряники и пряничные доски В конце программы: - Возможность приобрести уникальные пряники ручной работы по старинным рецептам -Фото в интерьерах купеческой лавки (в наших костюмах или своих) Почему стоит выбрать именно нас:.

Единственный в Ростове музей с полным погружением в эпоху ✔Аутентичные рецепты и технологии приготовления пряников ✔Актеры в ролях исторических персонажей ✔Интерактивный формат - вы не просто зритель, а участник действия.

Единственный в Ростове музей с полным погружением в эпоху ✔Аутентичные рецепты и технологии приготовления пряников ✔Актеры в ролях исторических персонажей ✔Интерактивный формат - вы не просто зритель, а участник действия.

✔Единственный в Ростове музей с полным погружением в эпоху ✔Аутентичные рецепты и технологии приготовления пряников ✔Актеры в ролях исторических персонажей ✔Интерактивный формат - вы не просто зритель, а участник действия