На экскурсии по Ростову Великому вы сможете увидеть Успенский кафедральный собор, соборную звонницу и архиерейский дом. Погружение в историю города включает рассказы о первых проповедниках и непростой судьбе кремля. Узнайте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🏰 Величественные архитектурные памятники
- 🔔 Возможность подняться на звонницу
- 🌊 Панорамы озера Неро
- 📜 Интересные факты о кремле и его создателях
Что можно увидеть
- Успенский кафедральный собор
- Соборная звонница
- Архиерейский дом
- Место утраченного княжеского двора
- Рождественский монастырь
- Церковь Вознесения
- Панорамы озера с земляной крепости
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Успенский кафедральный собор.
- Соборную звонницу.
- Архиерейский дом.
- Место утраченного княжеского двора.
- Рождественский монастырь.
- Церковь Вознесения.
- Панорамы озера с земляной крепости.
Вы узнаете:
- О первых проповедниках, крестивших язычников при поддержке князей.
- О непростой судьбе кремля и его создателе митрополите Ионе III.
- О посещении Иваном Грозным ростовской земли и его отношении к Исидору Ростовскому.
- О земляной крепости 17 века.
- О возрождении колокольных звонов и талантливом отце Аристархе.
- О ростовской ярмарке, купцах и меценатах.
Организационные детали
- Мы не посещаем территорию и экспозиции музея кремля.
- Подъём на звонницу оплачивается дополнительно (по желанию) — 200 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Успенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ростове
Провела экскурсии для 138 туристов
Меня зовут Анна. Я родилась и выросла в Москве. Но Ростов объединяет два моих увлечения: древнюю историю нашего государства и любовь к предметам старины. Я получила дополнительное образование по специальности «Экскурсовод православных паломнических маршрутов». Стремлюсь быть для вас лучшим проводником по городу и его окрестностям, чтобы вы увезли с собой яркие эмоции и впечатления.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лариса
5 июня 2024
Анна интересный и увлеченный историей города человек, болеющий душой житель Ростова, который своими делами стремится сделать город лучше.
Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️
Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️
А
Анна
2 июня 2024
Хотим поблагодарить Анну за увлекательную, очень душевную экскурсию, восхитили ее знания истории этого края. Было невероятно комфортно гулять с Анной по городу, информация преподносилась очень легко и интересно. Время пролетело незаметно.
А
Александр
30 мая 2024
Всё понравилось.
Юлия
20 мая 2024
Потрясающий город! Удивительная история и архитектура. Анна доходчиво и ярко всё рассказывает. Отвечает на возникающие вопросы. Даже после экскурсии, скинула дополнительную информацию и рекомендации о посещении других городов! Мы чудесно провели время! Гида рекомендуем!
О
Ольга
18 мая 2024
Благодарим Анну за интересную, насыщенную экскурсию. Видно, что она погружена в тему, искренне любит город и интересуется его историей. МИИТ объединяет 😉
Д
Дмитрий
17 мая 2024
Добрый день! Экскурсия понравилась, единственный ньюанс-была очень холодная,снежная погода и она помешала полностью насладиться атмосферой Ростова
Ю
Юлия
17 мая 2024
Было очень интересно, Анна большая умничка, спасибо!
О
Олеся
15 мая 2024
Очень редко, когда пообщавшись с человеком три часа, проникаешься к нему как к другу, а встречая его на улице на следующий день, начинаешь неистово махать и кричать:"Аааннааа! Здравствуйте!":) Так случилось в этот раз в Ростове. Прекрасный экскурсовод, чудесный человек наша Анна! С большим удовольствием погуляли, послушали, пообщались! Спасибо!!
В
Валерия
12 мая 2024
Все понравилось. Анна интересно рассказывает, увлеченно. Видно, что любит Ростов. Провели время Замечательно.
Т
Татьяна
10 мая 2024
Сегодня гуляли с Анной по историческому центру Ростову … очень интересно… нам все рассказали, показали … видно что Анна очень любит дело которым занимается … большое спасибо… приедем еще
Анна
3 мая 2024
Благодарю Анну за чудесную экскурсию! И особенно за то, что она так оперативно откликнулась:) Нам всем очень понравилось! Несмотря на то, что экскурсия рассчитана на взрослых, Дети тоже оценили рассказ и самые настоящие древности - находки, которыми Анна иллюстрировала свой рассказ - монеты и пряжка. Рекомендую как отличного гида и очень приятную в общении девушку
Н
Наталья
2 мая 2024
Два часа экскурсии с Анной пролетели незаметно. Большое спасибо за нескучную подачу материала, интересный маршрут и доброжелательное отношение.
Все очень понравилось.
Все очень понравилось.
Е
Елена
1 мая 2024
Анна - очень увлеченный гид, которая раскрыла Ростов с удивительной стороны. Это не просто стандартная экскурсия, а погружение в духовную историю и особую атмосферу города.
С
Сергей
1 мая 2024
В Ростове волею судеб довелось побывать впервые, хоть сам городок и не большой, но посмотреть к сожалению удалось далеко не всё!
Выражаю искреннюю благодарность нашему гиду, которая провела для нас эту
Выражаю искреннюю благодарность нашему гиду, которая провела для нас эту
О
Оксана
1 мая 2024
Заказывали экскурсию у Анны. У нас была небольшая группа на две семьи. Формат небольшой группы идеален. Ты всегда рядом с экскурсоводом, всё слышно, проще задавать вопросы. Главный индикатор на сколько экскурсия была интересной-это дети, а им было действительно интересно. С Анной нам очень повезло, она с большой любовью рассказала нам о городе, его архитектуре, жителях. Спасибо!
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