Ростов Великий: история и архитектура

Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
На экскурсии по Ростову Великому вы сможете увидеть Успенский кафедральный собор, соборную звонницу и архиерейский дом. Погружение в историю города включает рассказы о первых проповедниках и непростой судьбе кремля. Узнайте
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о посещении Иваном Грозным ростовской земли и о земляной крепости XVII века.

Полюбуйтесь панорамами озера Неро с земляной крепости и посетите Рождественский монастырь и церковь Вознесения.

Экскурсия также расскажет о возрождении колокольных звонов и талантливом отце Аристархе, а также о ростовской ярмарке и её меценатах

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная история города
  2. 🏰 Величественные архитектурные памятники
  3. 🔔 Возможность подняться на звонницу
  4. 🌊 Панорамы озера Неро
  5. 📜 Интересные факты о кремле и его создателях

Что можно увидеть

  • Успенский кафедральный собор
  • Соборная звонница
  • Архиерейский дом
  • Место утраченного княжеского двора
  • Рождественский монастырь
  • Церковь Вознесения
  • Панорамы озера с земляной крепости
Ростов Великий: история и архитектура
Ростов Великий: история и архитектура
Ростов Великий: история и архитектура
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Успенский кафедральный собор.
  • Соборную звонницу.
  • Архиерейский дом.
  • Место утраченного княжеского двора.
  • Рождественский монастырь.
  • Церковь Вознесения.
  • Панорамы озера с земляной крепости.

Вы узнаете:

  • О первых проповедниках, крестивших язычников при поддержке князей.
  • О непростой судьбе кремля и его создателе митрополите Ионе III.
  • О посещении Иваном Грозным ростовской земли и его отношении к Исидору Ростовскому.
  • О земляной крепости 17 века.
  • О возрождении колокольных звонов и талантливом отце Аристархе.
  • О ростовской ярмарке, купцах и меценатах.

Организационные детали

  • Мы не посещаем территорию и экспозиции музея кремля.
  • Подъём на звонницу оплачивается дополнительно (по желанию) — 200 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Успенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Ростов Великий: история и архитектура (Юлия)Ростов Великий: история и архитектура (Валерия)Ростов Великий: история и архитектура (Валерия)Ростов Великий: история и архитектура (Валерия)Ростов Великий: история и архитектура (Валерия)Ростов Великий: история и архитектура (Валерия)Ростов Великий: история и архитектура (Анна)Ростов Великий: история и архитектура (Оксана)Ростов Великий: история и архитектура (Оксана)Ростов Великий: история и архитектура (Мария)Ростов Великий: история и архитектура (Мария)
Л
5 июня 2024
Анна интересный и увлеченный историей города человек, болеющий душой житель Ростова, который своими делами стремится сделать город лучше.
Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️
А
2 июня 2024
Хотим поблагодарить Анну за увлекательную, очень душевную экскурсию, восхитили ее знания истории этого края. Было невероятно комфортно гулять с Анной по городу, информация преподносилась очень легко и интересно. Время пролетело незаметно.
А
30 мая 2024
Всё понравилось.
Юлия
20 мая 2024
Потрясающий город! Удивительная история и архитектура. Анна доходчиво и ярко всё рассказывает. Отвечает на возникающие вопросы. Даже после экскурсии, скинула дополнительную информацию и рекомендации о посещении других городов! Мы чудесно провели время! Гида рекомендуем!
Потрясающий город! Удивительная история и архитектура. Анна доходчиво и ярко всё рассказывает. Отвечает на возникающие вопросы.
О
18 мая 2024
Благодарим Анну за интересную, насыщенную экскурсию. Видно, что она погружена в тему, искренне любит город и интересуется его историей. МИИТ объединяет 😉
Д
17 мая 2024
Добрый день! Экскурсия понравилась, единственный ньюанс-была очень холодная,снежная погода и она помешала полностью насладиться атмосферой Ростова
Ю
17 мая 2024
Было очень интересно, Анна большая умничка, спасибо!
О
15 мая 2024
Очень редко, когда пообщавшись с человеком три часа, проникаешься к нему как к другу, а встречая его на улице на следующий день, начинаешь неистово махать и кричать:"Аааннааа! Здравствуйте!":) Так случилось в этот раз в Ростове. Прекрасный экскурсовод, чудесный человек наша Анна! С большим удовольствием погуляли, послушали, пообщались! Спасибо!!
В
12 мая 2024
Все понравилось. Анна интересно рассказывает, увлеченно. Видно, что любит Ростов. Провели время Замечательно.
Все понравилось. Анна интересно рассказывает, увлеченно. Видно, что любит Ростов. Провели время Замечательно.Все понравилось. Анна интересно рассказывает, увлеченно. Видно, что любит Ростов. Провели время Замечательно.Все понравилось. Анна интересно рассказывает, увлеченно. Видно, что любит Ростов. Провели время Замечательно.Все понравилось. Анна интересно рассказывает, увлеченно. Видно, что любит Ростов. Провели время Замечательно.Все понравилось. Анна интересно рассказывает, увлеченно. Видно, что любит Ростов. Провели время Замечательно.
Т
10 мая 2024
Сегодня гуляли с Анной по историческому центру Ростову … очень интересно… нам все рассказали, показали … видно что Анна очень любит дело которым занимается … большое спасибо… приедем еще
Анна
3 мая 2024
Благодарю Анну за чудесную экскурсию! И особенно за то, что она так оперативно откликнулась:) Нам всем очень понравилось! Несмотря на то, что экскурсия рассчитана на взрослых, Дети тоже оценили рассказ и самые настоящие древности - находки, которыми Анна иллюстрировала свой рассказ - монеты и пряжка. Рекомендую как отличного гида и очень приятную в общении девушку
Благодарю Анну за чудесную экскурсию! И особенно за то, что она так оперативно откликнулась:) Нам всем
Н
2 мая 2024
Два часа экскурсии с Анной пролетели незаметно. Большое спасибо за нескучную подачу материала, интересный маршрут и доброжелательное отношение.
Все очень понравилось.
Е
1 мая 2024
Анна - очень увлеченный гид, которая раскрыла Ростов с удивительной стороны. Это не просто стандартная экскурсия, а погружение в духовную историю и особую атмосферу города.
С
1 мая 2024
В Ростове волею судеб довелось побывать впервые, хоть сам городок и не большой, но посмотреть к сожалению удалось далеко не всё!
Выражаю искреннюю благодарность нашему гиду, которая провела для нас эту
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запоминающуюся обзорную экскурсию. Из рассказов экскурсовода почерпнули любопытные вещи и факты, начиная от истории самого города и его Успенского собора, в реставрации которого Анна принимает живейшее участие, до быта его горожан и исторических событий того времени, тесно переплетенных с историей Россией. Забавно было подержать в руках разные артефакты старины не спешно прогуливаясь по импровизированной набережной озера Неро и тихим купеческим улочкам, наблюдая частично восстановленные дома и постройки.
Конечно Ростову необходимы инвестиции и в некоторых местах проходят ремонтно-восстановительные работы, но это все равно не может испортить полученных впечатлений от пребывания в нем.
Также дополнительно к этой экскурсии советовал бы и посещение самого Ростовского Кремля с его церквями и потрясающими фресками и росписями в них, к тому же с 1 мая открыты галереи, что очень порадовало и добавило колорита.
Рекомендую Анну как интересного собеседника и увлеченного человека.

О
1 мая 2024
Заказывали экскурсию у Анны. У нас была небольшая группа на две семьи. Формат небольшой группы идеален. Ты всегда рядом с экскурсоводом, всё слышно, проще задавать вопросы. Главный индикатор на сколько экскурсия была интересной-это дети, а им было действительно интересно. С Анной нам очень повезло, она с большой любовью рассказала нам о городе, его архитектуре, жителях. Спасибо!
Заказывали экскурсию у Анны. У нас была небольшая группа на две семьи. Формат небольшой группы идеален.Заказывали экскурсию у Анны. У нас была небольшая группа на две семьи. Формат небольшой группы идеален.

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