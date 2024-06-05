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запоминающуюся обзорную экскурсию. Из рассказов экскурсовода почерпнули любопытные вещи и факты, начиная от истории самого города и его Успенского собора, в реставрации которого Анна принимает живейшее участие, до быта его горожан и исторических событий того времени, тесно переплетенных с историей Россией. Забавно было подержать в руках разные артефакты старины не спешно прогуливаясь по импровизированной набережной озера Неро и тихим купеческим улочкам, наблюдая частично восстановленные дома и постройки.

Конечно Ростову необходимы инвестиции и в некоторых местах проходят ремонтно-восстановительные работы, но это все равно не может испортить полученных впечатлений от пребывания в нем.

Также дополнительно к этой экскурсии советовал бы и посещение самого Ростовского Кремля с его церквями и потрясающими фресками и росписями в них, к тому же с 1 мая открыты галереи, что очень порадовало и добавило колорита.

Рекомендую Анну как интересного собеседника и увлеченного человека.