Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
Исследовать 5 городов, посетить «колыбель Романовых» и налюбоваться левитановскими пейзажами
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
«По прибытии идём на обзорную экскурсию по нарядному и яркому Ростовскому кремлю — жемчужине древнерусского зодчества»
2 мая в 07:15
9 мая в 07:15
12 900 ₽ за человека
Земли былин и купцов: путешествие от Ростова Великого до Гороховца
Прогуляться по Оке, приготовить муромский калач и осмотреть множество храмов
Начало: Ж/д вокзал Ростова Великого, 10:20
«Программа стартует с квеста, во время которого вы познакомитесь с городом, побываете в ключевых точках, почувствуете атмосферу старинного Ростова и получите заряд эмоций на весь тур»
27 мая в 10:20
10 июн в 10:20
50 400 ₽ за человека
Путешествие в Древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате
Обойти места съёмок фильмов, посетить огуречную столицу и познакомиться с деревенским бытом
Начало: Ростов Великий, 11:00
«Знакомство с Ростовом мы начнём с посещения Спасо-Яковлевского мужского монастыря»
19 июл в 08:00
9 авг в 08:00
11 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена2 сентября 2024Добрый день. Тур Ростов-Ярославль-Кострома-Плес: Водитель, авто - супер! . Экскурсовод Глеб - супер! Отель Ярославское подворье- не понравился (далеко от
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Обзорные»
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