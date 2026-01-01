В 7:35 отправитесь с Ярославского вокзала Москвы на поезде № 102Я «имени В. М. Предыбайлова» в Ростов Великий. Билеты включены в стоимость. В 10:20 у вагона вас встретит гид с табличкой.

В Ростове начнётся квест-путешествие, где вы примерите роль боярина, исследователя и знатока истории. На берегу озера Неро вы посетите Ростовский кремль — один из самых узнаваемых символов города, знакомый многим по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Здесь сохранились фрески 17 века, передающие библейские сцены.

Свободное время можно посвятить дополнительным экскурсиям: зимой — посещению Музея финифти, где представлены уникальные эмали, летом — прогулке по кремлёвским стенам и храмам. Луковый обед — также за доплату.

После обеда — переезд в Ярославль, основанный Ярославом Мудрым. Прогуляетесь по историческому центру, увидите храмы 17 века и знаменитую Стрелку. При благоприятной погоде — экскурсия по храму Ильи Пророка с полностью сохранившимися росписями (с мая по сентябрь).

Вечером — переезд в Кострому и участие в Боярском ужине (за доплату) с угощениями и песнями.