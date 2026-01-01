От кремлёвских стен до берегов Волги: тур по 7 городам Золотого кольца

Отправиться на речную прогулку, погрузиться в эпоху купечества и осмотреть главные святыни
Отправьтесь в насыщенное путешествие по Золотому кольцу, где каждый день — это погружение в историю Руси.

Вас ждут кремли, монастыри и храмы 11-17 веков, речная прогулка по Волге, музеи, оживлённые купеческие улицы легендарных городов: Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Плёса, Суздаля, Владимира. А ещё ненадолго заглянем в город невест — Иваново.
Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.

Программа тура по дням

1 день

Ростов Великий и Ярославль

В 7:35 отправитесь с Ярославского вокзала Москвы на поезде № 102Я «имени В. М. Предыбайлова» в Ростов Великий. Билеты включены в стоимость. В 10:20 у вагона вас встретит гид с табличкой.

В Ростове начнётся квест-путешествие, где вы примерите роль боярина, исследователя и знатока истории. На берегу озера Неро вы посетите Ростовский кремль — один из самых узнаваемых символов города, знакомый многим по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Здесь сохранились фрески 17 века, передающие библейские сцены.

Свободное время можно посвятить дополнительным экскурсиям: зимой — посещению Музея финифти, где представлены уникальные эмали, летом — прогулке по кремлёвским стенам и храмам. Луковый обед — также за доплату.

После обеда — переезд в Ярославль, основанный Ярославом Мудрым. Прогуляетесь по историческому центру, увидите храмы 17 века и знаменитую Стрелку. При благоприятной погоде — экскурсия по храму Ильи Пророка с полностью сохранившимися росписями (с мая по сентябрь).

Вечером — переезд в Кострому и участие в Боярском ужине (за доплату) с угощениями и песнями.

2 день

Кострома и Плёс

После завтрака — экскурсия по Костроме, одному из самых спокойных городов Золотого кольца. На центральной Сусанинской площади узнаете о подвиге крестьянина Ивана Сусанина и начале династии Романовых. Желающие могут посетить Музей сыра (за доплату) с дегустацией, где расскажут о местных традициях сыроварения.

С моста через реку откроется панорама на Ипатьевский монастырь — символ Костромы и место призвания Михаила Романова. Здесь предусмотрено свободное время. Далее вы посетите музей деревянного зодчества «Костромская слобода», где собраны дома и постройки из разных регионов. Затем — музей льна и бересты, где демонстрируют процесс превращения льна в ткань.

После обеда (за доплату) — переезд в Плёс. Этот город вдохновлял художника Исаака Левитана. Прогулка включает Успенский собор, музей Левитана, памятник Василию I, музейный комплекс «Присутственные места», набережную и скульптуры «Плёсская кошка» и «Дачница». Во время речной прогулки по великой Волге вы насладитесь видами её живописных берегов и знаковых локаций города.

Вечером переезд в Иваново, город с богатой текстильной историей, и далее — прибытие во Владимир. Размещение в гостинице 3* или хостеле. Ужин — по желанию и за доплату.

3 день

Суздаль и Владимир

Утром — выезд в Суздаль. Прогулка начнётся на Красной площади, где расположен Ризоположенский монастырь, основанный в 13 веке. Далее по Старой улице пройдёте к Торговой площади и рядам — месту съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова». Остановитесь на смотровой площадке и увидите старинный трактир.

На Кремлёвской улице посетите Суздальский кремль с Богородице-Рождественским собором. Внутри — ценные памятники декоративно-прикладного искусства, включая Золотые врата и иконостас. Экспозиция рассказывает о развитии города с 12 века до начала 20 века, включая этапы расцвета, нашествий и культурного подъёма.

Далее вы направитесь через мост к Спасо-Евфимиеву монастырю. Его стены и собор отражают важные вехи российской истории. Дополнительно можно посетить территорию монастыря и собор (за доплату).

Обед «по-крестьянски» (за доплату). Затем — свободное время или дегустация медовухи (за доплату), где представят 10 сортов напитка и расскажут легенды.

После возвращения во Владимир — обзорная экскурсия по городу с осмотром Успенского собора, фресок Рублёва, Золотых ворот и Дмитриевского собора.

Вечером — возвращение в Москву на автобусе или поезде. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник25 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки / завтраки + обеды
  • Трансфер из/до Москвы
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Билеты на поезд
Что не входит в цену
  • Ужины по программе (2) - 2950 ₽
  • Пакет «дегустационный»: посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома), дегустация медовухи (Суздаль) - 1600 ₽
  • Пакет «музейный»: Музей финифти (зимнее время) или переходы Ростовского кремля (летнее время), посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1950 ₽
  • Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
  • 1-местное размещение - от 4800 ₽
  • Стоимость тура для детей до 15 лет - 25 600 ₽
  • При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура составит:
  • Для детей до 15 лет - 25 300 ₽
  • Для участников от 15 лет - 25 600 ₽
  • Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость составит:
  • Основное место до 15 лет - 23 100 ₽
  • Основное место от 15 лет - 22 800 ₽
  • Дополнительное место до 15 лет - 22 500 ₽
  • Дополнительное место от 15 лет - 22 800 ₽
  • Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
  • Без завтрака до 15 лет - 19 500 ₽
  • Без завтрака от 15 лет - 19 800 ₽
  • С обедом до 15 лет - 22 300 ₽
  • С обедом от 15 лет - 22 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Ярославский вокзал, 7:35 (поезд 102Я «Имени В.М. Предыбайлова»)
Завершение: Москва, время зависит от времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1037 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

