Вас ждут кремли, монастыри и храмы 11-17 веков, речная прогулка по Волге, музеи, оживлённые купеческие улицы легендарных городов: Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Плёса, Суздаля, Владимира. А ещё ненадолго заглянем в город невест — Иваново.
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.
Программа тура по дням
Ростов Великий и Ярославль
В 7:35 отправитесь с Ярославского вокзала Москвы на поезде № 102Я «имени В. М. Предыбайлова» в Ростов Великий. Билеты включены в стоимость. В 10:20 у вагона вас встретит гид с табличкой.
В Ростове начнётся квест-путешествие, где вы примерите роль боярина, исследователя и знатока истории. На берегу озера Неро вы посетите Ростовский кремль — один из самых узнаваемых символов города, знакомый многим по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Здесь сохранились фрески 17 века, передающие библейские сцены.
Свободное время можно посвятить дополнительным экскурсиям: зимой — посещению Музея финифти, где представлены уникальные эмали, летом — прогулке по кремлёвским стенам и храмам. Луковый обед — также за доплату.
После обеда — переезд в Ярославль, основанный Ярославом Мудрым. Прогуляетесь по историческому центру, увидите храмы 17 века и знаменитую Стрелку. При благоприятной погоде — экскурсия по храму Ильи Пророка с полностью сохранившимися росписями (с мая по сентябрь).
Вечером — переезд в Кострому и участие в Боярском ужине (за доплату) с угощениями и песнями.
Кострома и Плёс
После завтрака — экскурсия по Костроме, одному из самых спокойных городов Золотого кольца. На центральной Сусанинской площади узнаете о подвиге крестьянина Ивана Сусанина и начале династии Романовых. Желающие могут посетить Музей сыра (за доплату) с дегустацией, где расскажут о местных традициях сыроварения.
С моста через реку откроется панорама на Ипатьевский монастырь — символ Костромы и место призвания Михаила Романова. Здесь предусмотрено свободное время. Далее вы посетите музей деревянного зодчества «Костромская слобода», где собраны дома и постройки из разных регионов. Затем — музей льна и бересты, где демонстрируют процесс превращения льна в ткань.
После обеда (за доплату) — переезд в Плёс. Этот город вдохновлял художника Исаака Левитана. Прогулка включает Успенский собор, музей Левитана, памятник Василию I, музейный комплекс «Присутственные места», набережную и скульптуры «Плёсская кошка» и «Дачница». Во время речной прогулки по великой Волге вы насладитесь видами её живописных берегов и знаковых локаций города.
Вечером переезд в Иваново, город с богатой текстильной историей, и далее — прибытие во Владимир. Размещение в гостинице 3* или хостеле. Ужин — по желанию и за доплату.
Суздаль и Владимир
Утром — выезд в Суздаль. Прогулка начнётся на Красной площади, где расположен Ризоположенский монастырь, основанный в 13 веке. Далее по Старой улице пройдёте к Торговой площади и рядам — месту съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова». Остановитесь на смотровой площадке и увидите старинный трактир.
На Кремлёвской улице посетите Суздальский кремль с Богородице-Рождественским собором. Внутри — ценные памятники декоративно-прикладного искусства, включая Золотые врата и иконостас. Экспозиция рассказывает о развитии города с 12 века до начала 20 века, включая этапы расцвета, нашествий и культурного подъёма.
Далее вы направитесь через мост к Спасо-Евфимиеву монастырю. Его стены и собор отражают важные вехи российской истории. Дополнительно можно посетить территорию монастыря и собор (за доплату).
Обед «по-крестьянски» (за доплату). Затем — свободное время или дегустация медовухи (за доплату), где представят 10 сортов напитка и расскажут легенды.
После возвращения во Владимир — обзорная экскурсия по городу с осмотром Успенского собора, фресок Рублёва, Золотых ворот и Дмитриевского собора.
Вечером — возвращение в Москву на автобусе или поезде. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|25 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки / завтраки + обеды
- Трансфер из/до Москвы
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Билеты на поезд
Что не входит в цену
- Ужины по программе (2) - 2950 ₽
- Пакет «дегустационный»: посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома), дегустация медовухи (Суздаль) - 1600 ₽
- Пакет «музейный»: Музей финифти (зимнее время) или переходы Ростовского кремля (летнее время), посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1950 ₽
- Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
- 1-местное размещение - от 4800 ₽
- Стоимость тура для детей до 15 лет - 25 600 ₽
- При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура составит:
- Для детей до 15 лет - 25 300 ₽
- Для участников от 15 лет - 25 600 ₽
- Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость составит:
- Основное место до 15 лет - 23 100 ₽
- Основное место от 15 лет - 22 800 ₽
- Дополнительное место до 15 лет - 22 500 ₽
- Дополнительное место от 15 лет - 22 800 ₽
- Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
- Без завтрака до 15 лет - 19 500 ₽
- Без завтрака от 15 лет - 19 800 ₽
- С обедом до 15 лет - 22 300 ₽
- С обедом от 15 лет - 22 600 ₽