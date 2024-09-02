Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
Исследовать 5 городов, посетить «колыбель Романовых» и налюбоваться левитановскими пейзажами
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
2 мая в 07:15
9 мая в 07:15
12 900 ₽ за человека
Земли былин и купцов: путешествие от Ростова Великого до Гороховца
Прогуляться по Оке, приготовить муромский калач и осмотреть множество храмов
Начало: Ж/д вокзал Ростова Великого, 10:20
27 мая в 10:20
10 июн в 10:20
50 400 ₽ за человека
От Ростова Великого до Боголюбова: насыщенное путешествие по городам Золотого кольца
Увидеть Покрова на Нерли, погулять по Плёсу и очароваться Костромой
Начало: Ж/д вокзал Ростова Великого, 10:20
2 мая в 10:20
27 мая в 10:20
26 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена2 сентября 2024Добрый день. Тур Ростов-Ярославль-Кострома-Плес: Водитель, авто - супер! . Экскурсовод Глеб - супер! Отель Ярославское подворье- не понравился (далеко от
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Кострома»
Самые популярные туры этой рубрики в Ростове
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Ростове в апреле 2025
Сейчас в Ростове в категории "Кострома" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 50 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Ростове на 2025 год по теме «Кострома», 1 ⭐ отзыв, цены от 12900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь