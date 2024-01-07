Приглашаем на автомобильную индивидуальную экскурсию в Солотчу - столицу мещерского края. Великолепный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от города Рязань. В его центре возвышается неприступная крепость древнего монастыря, построенного из белого камня, который был северным форпостом Рязанского княжества. Сорочинский Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1390 году рязанским князем Олегом на высоком берегу реки Солотчи, недалеко от ее слияния с рекой Окой.

Недалеко от центра посёлка в тени 160-летнего дуба, посаженного при строительстве дома,"притаился" дом с хозяйственными постройками и резными столешницами. Это музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической школы скульптуры. Сам мастер построил дом на этом месте в 1880 году, когда его семья жила в Петербурге.