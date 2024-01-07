Автомобильная экскурсия в Солотчу

Индивидуальная экскурсия в Рязани
Смешенная: автомобильная и пешеходная.
Автомобильная экскурсия в Солотчу
Автомобильная экскурсия в Солотчу
Автомобильная экскурсия в Солотчу
Автомобильная экскурсия в Солотчу

Что вас ожидает:

  • Солотча
  • Рождественский монастырь
  • Музей Пожалостина И. П.

Описание

Приглашаем на автомобильную индивидуальную экскурсию в Солотчу - столицу мещерского края. Великолепный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от города Рязань. В его центре возвышается неприступная крепость древнего монастыря, построенного из белого камня, который был северным форпостом Рязанского княжества. Сорочинский Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1390 году рязанским князем Олегом на высоком берегу реки Солотчи, недалеко от ее слияния с рекой Окой.

Недалеко от центра посёлка в тени 160-летнего дуба, посаженного при строительстве дома,"притаился" дом с хозяйственными постройками и резными столешницами. Это музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической школы скульптуры. Сам мастер построил дом на этом месте в 1880 году, когда его семья жила в Петербурге.

Программа

  • Путевая экскурсия до Солотчи;
  • Посещение Рождественского монастыря;
  • Музей Пожалостина И. П.;
  • Выставка, посвященная Солженицыну А. И. и выставка “Истории Солотчи”.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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