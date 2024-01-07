Что вас ожидает:
- Солотча
- Рождественский монастырь
- Музей Пожалостина И. П.
Описание
Приглашаем на автомобильную индивидуальную экскурсию в Солотчу - столицу мещерского края. Великолепный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от города Рязань. В его центре возвышается неприступная крепость древнего монастыря, построенного из белого камня, который был северным форпостом Рязанского княжества. Сорочинский Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1390 году рязанским князем Олегом на высоком берегу реки Солотчи, недалеко от ее слияния с рекой Окой.
Недалеко от центра посёлка в тени 160-летнего дуба, посаженного при строительстве дома,"притаился" дом с хозяйственными постройками и резными столешницами. Это музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической школы скульптуры. Сам мастер построил дом на этом месте в 1880 году, когда его семья жила в Петербурге.
Программа
- Путевая экскурсия до Солотчи;
- Посещение Рождественского монастыря;
- Музей Пожалостина И. П.;
- Выставка, посвященная Солженицыну А. И. и выставка “Истории Солотчи”.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.